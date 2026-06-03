Καλαμάτα: Ο πατέρας του κατηγορούμενου στο Star - «Τέρμα από παιδί μου»

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 39χρονης

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (3/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Ο κατηγορούμενος παρακολουθούσε τη σύζυγό του με GPS και κοριό.
  • Ο πατέρας του κατηγορούμενου δηλώνει ότι τον έχει απορρίψει και εκφράζει την οργή του για τις πράξεις του γιου του.
  • Η κηδεία της 39χρονης Βασιλικής πραγματοποιήθηκε σε κλίμα οδύνης, με την τοπική κοινωνία σοκαρισμένη από το έγκλημα.
  • Η Βασιλική είχε ζητήσει βοήθεια από δικηγόρο για διαζύγιο και είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή της.
  • Φίλοι της δήλωσαν ότι είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο από τον σύζυγό της.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Gps και κοριό είχε βάλει στην μητέρα των παιδιών του ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος. Θα δώσει εξηγήσεις αύριο. «Να πληρώσει για το κακό που έκανε», δηλώνει στην κάμερα του STAR και τον Κώστα Γκελντή ο πατέρας του. 

Καλαμάτα: Ο πατέρας του κατηγορούμενου στο Star

Καλαμάτα: Ο πατέρας του κατηγορούμενου στο Star

«Θα τον έφτυνα αυτό που έκανε, θα τον έφτυνα εγώ σαν πατέρας», λέει χαρακτηριστικά ο πατέρας του κατηγορούμενου. Έμαθε τον εφιάλτη που περνουσε η νύφη του στα χέρια του γιού του. Για εκείνον πια δεν υπάρχει.

«Τέρμα από παιδί μου. Εγώ εκεί που το ξέγραψα είναι που έδωσε...που νάρκωσε τα παιδιά. Ούτε να τον βλέπω. Αυτό που έκανε ήταν λες και ήταν ζώο». 

Καλαμάτα: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 39χρονης 

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της Καλαμάτας αποχαιρέτησαν την 39χρονη Βασιλική.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της Καλαμάτας αποχαιρέτησαν την 39χρονη Βασιλική.

Πλήθος κόσμου στην κηδεία / patrisnews.gr 

Η κηδεία της τελέστηκε μέσα σε βαρύ πένθος, με δεκάδες ανθρώπους να συνοδεύουν τη νεαρή μητέρα στην τελευταία της κατοικία. Τραγικές φιγούρες οι οικείοι της, που αδυνατούν να πιστέψουν τον άδικο χαμό της, ενώ συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια φίλων που μίλησαν για έναν άνθρωπο γεμάτο αγάπη και καλοσύνη. Η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από το έγκλημα, εκφράζοντας συμπαράσταση στα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας. 

Η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από το έγκλημα, εκφράζοντας συμπαράσταση στα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας. 

Στεφάνια για την άτυχη 39χρονη / patrisnews.gr 

Καλαμάτα: Την παρακολουθούσε με GPS και κοριό 

Καλαμάτα: Την παρακολουθούσε με GPS και κοριό 

Όπως αποκαλύπτει το Star, παρακολουθούσε κάθε της κίνηση! Στο αμάξι της είχε τοποθετήσει συσκευή εντοπισμού GPS για να βλέπει πού πηγαίνει, ενώ μέσα στο σπίτι οι αστυνομικοί βρήκαν κοριό. Ο σύζυγός της άκουγε κάθε επικοινωνία της 39χρονης Βασιλικής.

Η 39χρονη ήθελε να τον εγκαταλείψει αλλά πάντα έκανε πίσω. Είχε επισκεφθεί, μάλιστα, και δικηγόρο προκειμένου να αρχίσει διαδικασία για να τον χωρίσει. Διαβάστε όσα αποκαλύπτει η δικηγόρος στο Star. 

«Είχε έρθει σε μένα για να την καθοδηγήσω. Ήθελε να πάρει διαζύγιο. Ήταν ράκος, ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Είχε μελανιές στα χέρια της και μου έκανε πολύ εντύπωση». 

Καλαμάτα: Με κοινωνικές ευαισθησίες και χορό «κάλυπε» το μαρτύριο που ζούσε 

Καλαμάτα: Με κοινωνικές ευαισθησίες και χορό «κάλυπε» το μαρτύριο που ζούσε 

Η διέξοδός της... η μουσική και ο χορός. Έτσι ένιωθε ελεύθερη. Ήταν η χαρά τη ζωής.

Μόλις χθες φίλοι της 39χρονης, ανέφεραν στις Αρχές ότι η Βασιλική τους είχε πει: «Αν ποτέ μου συμβεί κάτι πάρτε την αστυνομία θα με έχει σκοτώσει ο άντρας μου». 

Προφητικά τα λόγια της άτυχης κοπέλας. Δυστυχώς βγήκαν αληθινά.

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