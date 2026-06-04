Δείτε τον Σάκη Ρουβά να γυμνάζεται στο σπίτι του στον Νέο Βουτζά

Οι ασκήσεις που κάνει ο τραγουδιστής για να διατηρείται σε φόρμα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Ρουβάς γυμνάζεται συστηματικά στο σπίτι του στον Νέο Βουτζά για να παραμένει δραστήριος στη σκηνή.
  • Διαθέτει καλοσχηματισμένο σώμα και θεωρείται γοητευτικός άνδρας της ελληνικής showbiz.
  • Δημοσίευσε βίντεο με την προπόνησή του, εστιάζοντας στην ενδυνάμωση ώμων και χεριών.
  • Φοράει άνετο outfit κατά τη διάρκεια της προπόνησης, με λαχανί T-shirt και μαύρο σορτς.
  • Η ισορροπημένη διατροφή και οι τακτικές προπονήσεις συμβάλλουν στη φυσική του κατάσταση.

Ο Σάκης Ρουβάς, προκειμένου να παραμένει ανάλαφρος και δραστήριος πάνω στη σκηνή, έχει κάνει τη γυμναστική τρόπο ζωής.

Ο γνωστός τραγουδιστής έχει διαγράψει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή, με αμέτρητες επιτυχίες και live εμφανίσεις στο ενεργητικό του. Δεν είναι όμως μόνο η φωνή του που παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο, αλλά και η εμφάνισή του.

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Ο δημοφιλής καλλιτέχνης εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες της ελληνικής showbiz, ενώ διαθέτει ένα ιδιαίτερα καλοσχηματισμένο σώμα, το οποίο διατηρεί μέσα από συστηματική άσκηση και πειθαρχία.

Ο παρουσιαστής του «Your Face Sounds Familiar» έχει διαμορφώσει στο σπίτι του έναν χώρο γυμναστικής, προκειμένου να πραγματοποιεί εκεί τις προπονήσεις του χωρίς να χάνει χρόνο από τις υποχρεώσεις του.

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Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκε στιγμές από την απαιτητική προπόνησή του. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζει στην ενδυνάμωση των ώμων και των χεριών, με τον ίδιο να εκτελεί με άρτια τεχνική διάφορες ασκήσεις με βάρη, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας.

Δείτε τον Σάκη Ρουβά να γυμνάζεται στο σπίτι του στον Νέο Βουτζά

«Λιώνει» στη γυμναστική ο Σάκης Ρουβάς

«Λιώνει» στη γυμναστική ο Σάκης Ρουβάς

Για την περίσταση επέλεξε ένα άνετο outfit, που διευκόλυνε τις κινήσεις του. Συγκεκριμένα, φορούσε ένα λαχανί αθλητικό T-shirt, το οποίο είχε συνδυάσει με μαύρο σορτς και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οι τακτικές προπονήσεις στο ιδιωτικό γυμναστήριο που διατηρεί στην κατοικία του στον Νέο Βουτζά, σε συνδυασμό με την ισορροπημένη διατροφή που ακολουθεί, φαίνεται πως αποτελούν τα βασικά συστατικά που τον βοηθούν να διατηρείται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.

 

 

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