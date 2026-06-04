Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Μάρθας και Μαρίας αδελφών του Λαζάρου.

Η Μάρθα με την αδελφή της Μαρία και τον αδελφό της Λάζαρο, αποτελούσαν μία από τις πλέον αγαπημένες οικογένειες του Κυρίου (Ιωάννη, ια’ 5).

Η Αγία Μάρθα

Το Ευαγγέλιο (Λουκά, ι’ 38-42) παρουσιάζει τη Μαρία να απορροφάται από τη διδασκαλία του Ιησού, ενώ η Μάρθα ασχολείτο περισσότερο με τις κοσμικές λεπτομέρειες («Μάρθα Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζη περί πολλά» της είπε ο Ιησούς). Η Μαρία, επίσης, άλειψε με βαρύτιμο μύρο τα πόδια του Ιησού και εν συνεχεία τα σπόγγισε με την παρθενική της κόμη (Ιωάννη, ια’ 1-2).

Μετά τη σταύρωση και την ανάσταση του Κυρίου, οι δυο γυναίκες αφιερώθηκαν στη διδασκαλία και τη διάδοση των λόγων του Κυρίου και υπήρξαν διακεκριμένα μέλη της πρώτης χριστιανικής κοινωνίας. Κοιμήθηκαν ειρηνικά σε μεγάλη ηλικία.

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Μάρθας και της Μαρίας στις 4 Ιουνίου. Την ημέρα εορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Μάρθα και Μαρία.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Μάρθα *

Mαρία*

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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