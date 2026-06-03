Άδωνις - Ανδρουλάκης- Ζωή: Τρεις ξένοι στο ίδιο τραπέζι!

Κάθισαν μαζί σε εκδήλωση αλλά δεν αντάλλαξαν κουβέντα

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Πολιτικη
Η φωτογραφία με «3 ξένους στο ίδιο τραπέζι»: τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η φωτογραφία τριών πολιτικών, Άδωνι Γεωργιάδη, Νίκου Ανδρουλάκη και Ζωής Κωνσταντοπούλου, έχει γίνει viral, αποτυπώνοντας την αποξένωσή τους.
  • Ο Γεωργιάδης ανέβασε τη φωτογραφία από εκδήλωση για τα 50 χρόνια σούπερ μάρκετ, χωρίς να μιλήσει με Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου.
  • Οι τρεις πολιτικοί έχουν αλληλομηνυθεί, με τον Ανδρουλάκη να έχει καταθέσει πρόσφατα μήνυση κατά του Γεωργιάδη.
  • Το ΠΑΣΟΚ διέρρευσε ότι ο Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον Ανδρουλάκη για να αποδείξει την αποστασιοποίησή του.
  • Η φωτογραφία αναδεικνύει την αδυναμία συνεννόησης στο πολιτικό σύστημα, ακόμα και σε κοινωνικό επίπεδο.

«Μια εικόνα χίλιες λέξεις»  λένε οι Κινέζοι και η αλήθεια είναι ότι αυτό ισχύει απόλυτα σε μία φωτογραφία που συζητήθηκε και αποτυπώνει «τρεις ξένους στο ίδιο τραπέζι»: τον Άδωνι Γεωργιάδη, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

H viral φωτογραφία με Άδωνι - Ανδρουλάκη - Ζωή στο ίδιο τραπέζι

H viral φωτογραφία με Άδωνι - Ανδρουλάκη - Ζωή στο ίδιο τραπέζι  

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star Μάρα Ζαχαρέα, στη συζήτηση για το τι ακριβώς συνέβη με τον Γιώργο Ευγενίδη, εδώ ταιριάζει το «είμαστε μία ωραία ατμόσφαιρα».

H viral κοινή παρουσία σε τραπέζι

Τη φωτογραφία την ανέβασε ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης χθες από την εκδήλωση για τα 50 χρόνια γνωστού σούπερ μάρκετ. Σε αυτήν  βλέπουμε, τον κ. Γεωργιάδη να μιλάει με τον Τάκη Θεοδωρικάκο και να μην ανταλλάσσει ούτε βλέμμα με τον Νίκο Ανδρουλάκη και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Τρεις ξένοι»  ακριβώς!

Βουλή: Σφοδρή κόντρα Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για τα κρακεράκια!

Ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε σήμερα ότι πήγε στο τραπέζι για λίγο, ενώ καθόταν στο διπλανό μαζί με τον κεντρικό τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα και δεν αντάλλαξαν κουβέντα με τους δύο αρχηγούς, αν και αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους-ανάμεσά τους είχαν τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ Λουκά Αποστολίδη. 

Τρεις...μηνύσεις στο ίδιο τραπέζι: πώς βρέθηκαν μαζί Άδωνις, Κωνσταντοπούλου και Ανδρουλάκης 

Το πιο ενδιαφέρον σε αυτό το τραπέζι είναι ότι κάθονται μαζί  τρεις διάδικοι: ο κ. Γεωργιάδης και η κ. Κωνσταντοπούλου έχουν αλληλομηνυθεί και έχουν μιλήσει με πολύ σκληρά λόγια ο ένας για τον άλλον, ενώ μόλις πριν λίγες μέρες ο κ. Ανδρουλάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον του κ. Γεωργιάδη.

Τρεις... μηνύσεις στο ίδιο τραπέζι

Πολιτική σύγκρουση με φόντο ακίνητο του Ανδρουλάκη

Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ έφτασε το πρωί να «βγάλει» επίσημη διαρροή ότι ο κ. Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον κ. Ανδρουλάκη-προφανώς για να πει ότι ο πρόεδρός του δεν έχει ενσυνείδητα παρτίδες μαζί του. 

Όπως πρόσθεσε πάντως ο Γ. Ευγενίδης, αυτό που  δείχνει στην πραγματικότητα  η φωτογραφία είναι  η μεγάλη αδυναμία συνεννόησης στο πολιτικό σύστημα. Όχι να συνεννοηθούν πολιτικά, αλλά να μιλήσουν έστω κοινωνικά..  

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Διαβάστε περισσότερα:
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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VIRAL ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
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