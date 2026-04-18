Μπακογιάννη για Λαζαρίδη: «Έπρεπε να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό & τη ΝΔ»

Συμφώνησε ότι θα έπρεπε να παραιτηθεί

Πολιτικη
Η τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη/ βίντεο Μega Σαββατοκύριακο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντόρα Μπακογιάννη σχολίασε την υπόθεση του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη, λέγοντας ότι θα έπρεπε να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό και τη ΝΔ.
  • Επισήμανε ότι η υπόθεση είναι άσχημη και έχει κόστος για το κόμμα, ενώ αναγνώρισε ότι το γεγονός ήταν παράτυπο.
  • Πρότεινε την παραίτηση του Λαζαρίδη για την προστασία του και την αποκατάσταση της αξιοκρατίας.
  • Εξέφρασε ανησυχία για την τοξικότητα στη Βουλή και την κακία που επικρατεί στην πολιτική αντιπαράθεση.

Για την υπόθεση του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη τοποθετήθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο. Όπως επισήμανε, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, «θα έπρεπε να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό και το κόμμα».

Εξηγήσεις από Μ. Λαζαρίδη για τον διορισμό χωρίς πτυχίο ΑΕΙ

«Τώρα ασχολούμαστε με την υπόθεση του Λαζαρίδη πριν από 20 χρόνια. Καλώς ασχολούμαστε. Ακούστε, η όλη αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ άσχημη, εντάξει, και έχει και κόστος για μας. Και μας έχει και πάρα πολύ στενοχωρήσει και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας και σε επίπεδο κόμματος.

Μιλάμε για κάτι το οποίο έγινε πριν από 20 χρόνια. Είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο, έτσι; Νομίζω ότι αυτό το αποδέχονται σήμερα όλοι. Από κει και πέρα θα δούμε την εξέλιξη. Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι κομματικό στέλεχος πάρα πολλά χρόνια. Εγώ τον ξέρω από τότε που ήταν μικρό παιδί. Δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά για τον εαυτό του και πιστεύω ότι τώρα, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, θα έπρεπε να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό και το κόμμα», είπε χαρακτηριστικά η Ντόρα Μπακογιάννη και συμφώνησε ότι θα έπρεπε να παραιτηθεί.

Λαζαρίδης: Θα επιστρέψει εντόκως μισθούς που δεν του αναλογούσαν!

«Νομίζω και για την προστασία του ιδίου, διότι το να στοχοποιείται μονίμως και κυρίως θα σας πω κάτι, εμένα τι με στενοχωρεί παραπάνω; Κάναμε ένα τεράστιο αγώνα να φέρουμε παιδιά πίσω από το εξωτερικό. Να τους πούμε: “Παιδιά, έχετε μέλλον στην Ελλάδα, παιδιά, έχετε, ε μπορείτε να έρθετε”. Το μπέρδεμα του μηνύματος και το να θολώνει τόσο πολύ το μήνυμα της αξιοκρατίας, να βλέπεις γελοιογραφίες που να λένε: “Εγώ έχω πλάκα τα γαλόνια και είμαι γκαρσόνι, πλάκα τα πτυχία”. Είναι λάθος μήνυμα», συμπλήρωσε. 

Στο τέλος, αναφέρθηκε και στην τοξικότητα που υπάρχει στη Βουλή, η οποία την έχει τρομάξει μετά από τόσα χρόνια πολιτικής πορείας. 

Νέες καταγγελίες για δεύτερο διορισμό Λαζαρίδη το 2013 σε θέση ΠΕ

«Έχω τρομάξει από την κακία, δηλαδή να φτάνει στη Βουλή να ακούς: “Είσαστε παιδεραστές, είσαστε δολοφόνοι, είσαστε...” και έλεγα: “Εμένα τα εγγόνια μου, εμένα ο Στάθης μου είναι 11,5 χρονών, ο Δήμος είναι 6 και ακούει ότι  τη γιαγιά του τη λένε: "Είσαστε δολοφόνοι και είσαστε παιδεραστές"» κτλ. Τώρα, σοβαρά, είναι δυνατόν να φτάνει η πολιτική σε αυτό; Είμαι φανατικά υπέρ της σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Άλλο αυτό και άλλο το άλλο», κατέληξε η βουλευτής της ΝΔ.

