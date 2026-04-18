Μπακογιάννη για Λαζαρίδη: «Έπρεπε να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό & τη ΝΔ»

Για την υπόθεση του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη τοποθετήθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο. Όπως επισήμανε, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, «θα έπρεπε να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό και το κόμμα».

«Τώρα ασχολούμαστε με την υπόθεση του Λαζαρίδη πριν από 20 χρόνια. Καλώς ασχολούμαστε. Ακούστε, η όλη αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ άσχημη, εντάξει, και έχει και κόστος για μας. Και μας έχει και πάρα πολύ στενοχωρήσει και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας και σε επίπεδο κόμματος.

Μιλάμε για κάτι το οποίο έγινε πριν από 20 χρόνια. Είναι σαφές ότι ήταν παράτυπο, έτσι; Νομίζω ότι αυτό το αποδέχονται σήμερα όλοι. Από κει και πέρα θα δούμε την εξέλιξη. Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι κομματικό στέλεχος πάρα πολλά χρόνια. Εγώ τον ξέρω από τότε που ήταν μικρό παιδί. Δεν πιστεύω ότι το χειρίστηκε καλά για τον εαυτό του και πιστεύω ότι τώρα, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, θα έπρεπε να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό και το κόμμα», είπε χαρακτηριστικά η Ντόρα Μπακογιάννη και συμφώνησε ότι θα έπρεπε να παραιτηθεί.

«Νομίζω και για την προστασία του ιδίου, διότι το να στοχοποιείται μονίμως και κυρίως θα σας πω κάτι, εμένα τι με στενοχωρεί παραπάνω; Κάναμε ένα τεράστιο αγώνα να φέρουμε παιδιά πίσω από το εξωτερικό. Να τους πούμε: “Παιδιά, έχετε μέλλον στην Ελλάδα, παιδιά, έχετε, ε μπορείτε να έρθετε”. Το μπέρδεμα του μηνύματος και το να θολώνει τόσο πολύ το μήνυμα της αξιοκρατίας, να βλέπεις γελοιογραφίες που να λένε: “Εγώ έχω πλάκα τα γαλόνια και είμαι γκαρσόνι, πλάκα τα πτυχία”. Είναι λάθος μήνυμα», συμπλήρωσε.

Στο τέλος, αναφέρθηκε και στην τοξικότητα που υπάρχει στη Βουλή, η οποία την έχει τρομάξει μετά από τόσα χρόνια πολιτικής πορείας.

«Έχω τρομάξει από την κακία, δηλαδή να φτάνει στη Βουλή να ακούς: “Είσαστε παιδεραστές, είσαστε δολοφόνοι, είσαστε...” και έλεγα: “Εμένα τα εγγόνια μου, εμένα ο Στάθης μου είναι 11,5 χρονών, ο Δήμος είναι 6 και ακούει ότι τη γιαγιά του τη λένε: "Είσαστε δολοφόνοι και είσαστε παιδεραστές"» κτλ. Τώρα, σοβαρά, είναι δυνατόν να φτάνει η πολιτική σε αυτό; Είμαι φανατικά υπέρ της σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Άλλο αυτό και άλλο το άλλο», κατέληξε η βουλευτής της ΝΔ.