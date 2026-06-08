Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα – Πότε θα επηρεάσει τη χώρα μας

Θα ενισχυθεί η αστάθεια με ζέστη και βροχές τις απογευματινές ώρες

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Πρώτη Δημοσίευση: 08.06.26, 11:13

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από σήμερα ξεκινά εβδομάδα με έντονα καιρικά φαινόμενα, με υψηλές θερμοκρασίες και βοριάδες στο Αιγαίο.
  • Την Τρίτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές, με πτώση θερμοκρασίας κατά 1-2 βαθμούς.
  • Από το τέλος της εβδομάδας, αναμένεται ψυχρή αέρια μάζα από τα δυτικά Βαλκάνια, προκαλώντας πτώση θερμοκρασίας και αστάθεια.
  • Σήμερα, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά ορεινά.
  • Θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 28 έως 33 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας.

Εβδομάδα με έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα θα είναι αυτή που ξεκινά από σήμερα. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, οι βοριάδες στο Αιγαίο και οι βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος στην πρόγνωσή του, την Τρίτη η αστάθεια θα συνεχιστεί, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κατά 1-2 βαθμούς. Οι καταιγίδες θα είναι πιθανές σε όλη την ηπειρωτική χώρα, ακόμα και στο βορειοδυτικό Αιγαίο, με τη ζέστη να παραμένει έντονη στα δυτικά. 

Την Τετάρτη και τις επόμενες ημέρες, η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, με παρόμοια εικόνα να διατηρείται και το Σαββατοκύριακο.

Όμως από το τέλος της εβδομάδας και τις αρχές της επόμενης αναμένεται να εισβάλει ψυχρότερη αέρια μάζα από τα δυτικά Βαλκάνια, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας και φαινόμενα αστάθειας κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Δευτέρα, ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 με 29 και στην Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις από το βράδυ. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 09-06-2026

Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι - απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

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