Την πρώτη της καλοκαιρινή εμφάνιση με μπικίνι μετά τη γέννηση του γιου της μοιράστηκε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, δημοσιεύοντας φωτογραφία από τις διακοπές της σε νησί των Κυκλάδων. Η ηθοποιός, που έγινε μητέρα για πρώτη φορά στις 6 Σεπτεμβρίου, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Σύρο κι ανεβάζει στιγμιότυπα από την παραμονή της στο νησί.

Η ανάρτηση στο Instagram

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία από την παραλία, όπου ποζάρει με μπικίνι μπροστά στη θάλασσα. Στη λεζάντα έγραψε: «Έχει παγώσει το είναι μου αλλά δεν μπόρεσα να αντισταθώ σε τέτοια θάλασσα».

Το στιγμιότυπο προκάλεσε άμεσα σχόλια από τους followers της, που στάθηκαν στη χαλαρή κι ευδιάθετη εικόνα της. Η ίδια δείχνει να αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο της για ξεκούραση, λίγους μήνες μετά τον ερχομό του παιδιού της.

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου

Η ζωή με τον Κίμωνα Κουρή

Η ηθοποιός βρίσκεται σε αυτή τη φάση με τον σύζυγό της, Κίμωνα Κουρή. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει το πρώτο τους παιδί και περνούν μια περίοδο που συνδυάζει τη μητρότητα με στιγμές ξεκούρασης και διακοπών.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2022, όταν συνεργάστηκαν στη σειρά Παγιδευμένοι. Αρχικά είχαν φιλική επαφή, η οποία εξελίχθηκε σε προσωπική σχέση. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι δύο ηθοποιοί παντρεύτηκαν στις 30 Μαΐου του 2025 σε διακριτική τελετή με λίγα κοντινά τους πρόσωπα παρόντα, χωρίς να επιδιώξουν δημοσιότητα.

Ο ερχομός του παιδιού τους άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για το ζευγάρι. Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, μέσα από τη νέα της ανάρτηση, δείχνει ότι έχει επιστρέψει σταδιακά και στις καλοκαιρινές εξορμήσεις, απολαμβάνοντας στιγμές σε παραλία της Σύρου.

Η εικόνα της από το νησί καταγράφει την πρώτη της δημόσια εμφάνιση με μπικίνι μετά τη γέννηση του γιου της, σε μια περίοδο που η ίδια και ο Κίμωνας Κουρή φαίνεται να ζουν την οικογενειακή τους καθημερινότητα μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.