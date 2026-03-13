Ιωάννα Τριανταφυλλίδου για Κίμωνα Κουρή: «Ταιριάζουμε τόσο πολύ»

«Το πώς έγινε η μετάβαση από φιλία δεν μπορώ να το εξηγήσω»

Celebrities & Gossip Νεα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μίλησε για τη σχέση της με τον Κίμωνα Κουρή, τον οποίο γνώρισε στα 19 της χρόνια.
  • Η μετάβαση από φιλία σε ερωτική σχέση έγινε φυσικά και αβίαστα, χωρίς να το επιδιώκουν.
  • Η ηθοποιός τόνισε τον καταλυτικό ρόλο του Κίμωνα στην μητρότητα και την αίσθηση ασφάλειας που της προσφέρει.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε το 2022 κατά τη διάρκεια της σειράς 'Παγιδευμένοι' και επισημοποιήθηκε με μυστικό γάμο το 2025.
  • Το ζευγάρι υποδέχθηκε τον πρώτο τους γιο λίγους μήνες μετά τον γάμο.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έξι μήνες μετά τη γέννηση του γιου της έδωσε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης και μίλησε για τη μητρότητα τη γνωριμία της με τον Κίμωνα Κουρή και το πώς από φίλοι έγιναν ζευγάρι!

«Τον Κίμωνα τον γνώρισα στα 19 μου, όταν μπήκαμε στο Κρατικό. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα στη σχολή. Μπήκα στο ασανσέρ για να πάω στην τάξη και συστηθήκαμε. Το πώς έγινε η μετάβαση από φιλία δεν μπορώ να το εξηγήσω. Σίγουρα δεν έψαχνα κάτι τέτοιο, ούτε εκείνος. Απλώς ήρθε πολύ φυσιολογικά και αβίαστα, επειδή ταιριάζουμε τόσο πολύ», είπε αρχικά η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. 

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου για Κίμωνα Κουρή: «Ταιριάζουμε τόσο πολύ»

Σε άλλο μέρος της συνέντευξής της η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μίλησε για την μητρότητα και τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε ο Κίμωνας Κουρής, όταν δίπλα του αισθάνθηκε ασφάλεια. 

 «Σε θεωρητικό επίπεδο το ήθελα, μεγάλωσα σε μία πολύ όμορφη οικογένεια και το είχα πολύ ρομαντικά στο μυαλό μου. Από ένα σημείο κι έπειτα έβλεπα πως όσο περνούσαν τα χρόνια, πάντα έλεγα “κάποια στιγμή”… Στα 20+ πέρασα και μια περίοδο που είπα ότι δεν νομίζω να κάνω οικογένεια, δεν χωρούσε σε αυτό που φανταζόμουν και ονειρευόμουν για εμένα», είπε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου.

«Έπαιξε καταλυτικό ρόλο ότι βρήκα τον άνθρωπό μου. Είναι τόσο μεγάλο βήμα το κομμάτι της γονεϊκότητας. Ήθελα να έχω συνοδοιπόρο και να νιώθω ασφαλής», κατέληξε η γνωστή ηθοποιός.

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου για Κίμωνα Κουρή: «Ταιριάζουμε τόσο πολύ»

Η ερωτική σχέση της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου με τον Κίμωνα Κουρή ξεκίνησε το 2022, όταν οι δυο τους πρωταγωνιστούσαν μαζί στην τηλεοπτική σειρά «Παγιδευμένοι».

Μετά από αρκετά χρόνια σχέσης, το ζευγάρι αποφάσισε να επισημοποιήσει τον δεσμό του με έναν μυστικό γάμο, που πραγματοποιήθηκε την 30ή Μαΐου 2025, λίγους μήνες πριν υποδεχθούν τον πρώτο τους γιο. Η τελετή έγινε με άκρα μυστικότητα και μόνο με λίγους, πολύ κοντινούς τους ανθρώπους, με την αποκάλυψη να γίνεται μέσα από δημοσίευση φίλης τους στα social media.

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου για Κίμωνα Κουρή: «Ταιριάζουμε τόσο πολύ»

ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
 |
ΚΙΜΩΝΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top