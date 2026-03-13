Τουρκία: Σκότωσε τη 13χρονη κόρη του, την έθαψε στον κήπο και αυτοκτόνησε

Η Ζεχρά Ουζούμ αγνοούταν για 10 ημέρες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.03.26 , 11:12 Ελένη Χατζίδου: «Είμαι έτοιμη να κυκλοφορήσω κάτι δισκογραφικά»
13.03.26 , 11:06 Συρίχα: «Ήθελαν να βάλουν το Ρουκ Ζουκ στον πάγο για δύο χρόνια»
13.03.26 , 11:03 Geely: Πρώτη σε πωλήσεις στην Κίνα και τον Φεβρουάριο
13.03.26 , 11:03 Σκορδά για Μενεγάκη: «Είναι χυδαίο -Όποιος το σκέφτηκε, να ντρέπεται»
13.03.26 , 10:56 Καιρός: Άνοιξη μέχρι τη Δευτέρα - Πότε αλλάζει ο καιρός
13.03.26 , 10:43 Eπίδομα 300 ευρώ για ανέργους - Ποιοι είναι δικαιούχοι
13.03.26 , 10:33 Μαρία Ιωαννίδου: «Όταν γνώρισα τη Ναταλία Γερμανού ήταν κόρη μου»
13.03.26 , 10:05 Kia EV2: Θέτει νέο σημείο αναφοράς για την ηχομόνωση
13.03.26 , 09:40 Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία του 20χρονου
13.03.26 , 09:34 Ελένη Μενεγάκη: Οργισμένη απάντηση στις φήμες χωρισμού από τον Παντζόπουλο
13.03.26 , 09:18 Αυτό το συμπλήρωμα διατροφής μπορεί να επιβραδύνει τη γήρανση
13.03.26 , 09:14 Λιτόχωρο: Aγέλη σκύλων επιτέθηκε σε τουρίστρια - Στη ΜΕΘ η 60χρονη
13.03.26 , 09:05 Νικήτας Ποθουλάκης: Νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της AIGLON GROUP
13.03.26 , 09:03 Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»
13.03.26 , 09:03 Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
Ελένη Μενεγάκη: Οργισμένη απάντηση στις φήμες χωρισμού από τον Παντζόπουλο
Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
Ανατροπή στο MasterChef: Κανείς δεν περίμενε αυτήν την αποχώρηση!
Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Γερμανού – Ιωαννίδου: Κοινή εμφάνιση σε εκδήλωση για τον Φρέντυ Γερμανό
Δάκρυσε η Ασημακοπούλου μιλώντας για τον Τσιρίλο: «Έχω τρομερές ενοχές»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 13χρονη Ζεχρά Ουζούμ εξαφανίστηκε στις 2 Μαρτίου στην Τουρκία και βρέθηκε θαμμένη 10 ημέρες αργότερα.
  • Ο πατέρας της, Αμπντουλραζάκ Ουζούμ, αυτοκτόνησε δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση της κόρης του.
  • Η αστυνομία ερεύνησε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του πατέρα και υλικό από κάμερες ασφαλείας.
  • Η σορός της Ζεχρά μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή και οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τουρκική κοινωνία.

Σοκ προκαλεί στην Τουρκία η υπόθεση της 13χρονης Ζεχρά Ουζούμ, η οποία είχε εξαφανιστεί στις αρχές Μαρτίου και τελικά εντοπίστηκε 10 ημέρες μετά θαμμένη σε αγροτική περιοχή. Όπως αποδείχθηκε, τη δολοφόνησε ο πατέρας της, ο οποίος αυτοκτόνησε.

Η έφηβη, που ζούσε με την οικογένειά της σε συνοικία της περιοχής Τεπεμπασί εξαφανίστηκε στις 2 Μαρτίου. Όταν οι έρευνες της οικογένειας στην περιοχή δεν απέδωσαν, οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της στην αστυνομία. 

Κλιμάκια από τα τμήματα Ασφαλείας και Προστασίας Ανηλίκων ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της 13χρονης, χωρίς όμως να εντοπιστεί κάποιο ίχνος της. Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση Αστυνομίας της Τουρκίας έστειλε μαζικά μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα πολιτών, ζητώντας πληροφορίες για την εξαφανισμένη κοπέλα.  

Δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση της κόρης του, ο πατέρας της, Αμπντουλραζάκ Ουζούμ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι της οικογένειας, έχοντας αυτοκτονήσει δια απαγχονισμού. Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι αρχές επικέντρωσαν την έρευνά τους γύρω από τον ίδιο. 

Σκότωσε την 13χρονη κόρη του, την έθαψε και αυτοκτόνησε

Η 13χρονη Ζεχρά Ουζούμ

Οι ερευνητές εξέτασαν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν σε περιοχές που συνδέονταν με τον ίδιο. 

Τελικά, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε έναν κήπο του πατέρα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της 13χρονης, θαμμένο. 

Μετά την αυτοψία από την Εισαγγελία, την αστυνομία και τη χωροφυλακή, η σορός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. 

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
13ΧΡΟΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top