Τουρκία: Σκότωσε τη 13χρονη κόρη του, την έθαψε στον κήπο και αυτοκτόνησε

Σοκ προκαλεί στην Τουρκία η υπόθεση της 13χρονης Ζεχρά Ουζούμ, η οποία είχε εξαφανιστεί στις αρχές Μαρτίου και τελικά εντοπίστηκε 10 ημέρες μετά θαμμένη σε αγροτική περιοχή. Όπως αποδείχθηκε, τη δολοφόνησε ο πατέρας της, ο οποίος αυτοκτόνησε.

Η έφηβη, που ζούσε με την οικογένειά της σε συνοικία της περιοχής Τεπεμπασί εξαφανίστηκε στις 2 Μαρτίου. Όταν οι έρευνες της οικογένειας στην περιοχή δεν απέδωσαν, οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της στην αστυνομία.

Κλιμάκια από τα τμήματα Ασφαλείας και Προστασίας Ανηλίκων ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της 13χρονης, χωρίς όμως να εντοπιστεί κάποιο ίχνος της. Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση Αστυνομίας της Τουρκίας έστειλε μαζικά μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα πολιτών, ζητώντας πληροφορίες για την εξαφανισμένη κοπέλα.

Δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση της κόρης του, ο πατέρας της, Αμπντουλραζάκ Ουζούμ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι της οικογένειας, έχοντας αυτοκτονήσει δια απαγχονισμού. Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι αρχές επικέντρωσαν την έρευνά τους γύρω από τον ίδιο.

Η 13χρονη Ζεχρά Ουζούμ

Οι ερευνητές εξέτασαν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν σε περιοχές που συνδέονταν με τον ίδιο.

Τελικά, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε έναν κήπο του πατέρα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της 13χρονης, θαμμένο.

Μετά την αυτοψία από την Εισαγγελία, την αστυνομία και τη χωροφυλακή, η σορός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.