Εξηγήσεις από Μ. Λαζαρίδη για τον διορισμό χωρίς πτυχίο ΑΕΙ

Αποπομπή ζητά η Αντιπολίτευση  - Γκρίνιες και εντός ΝΔ

Μ. Λαζαρίδης: Εξηγήσεις για τον διορισμό χωρίς πτυχίο ΑΕΙ (βίντεο Star)
Εξηγήσεις για το διορισμό του το 2007 σε θέση ειδικού επιστήμονα χωρίς πτυχίο από δημόσιο πανεπιστήμιο, έδωσε για πρώτη φορά ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης, υποστηρίζοντας ότι όλα έγιναν νόμιμα. Την αποπομπή του από την Κυβέρνηση ζητά η αντιπολίτευση. 

Άγριος καβγάς Λαζαρίδη – Πολάκη στη Βουλή

Με τη βεβαίωση σπουδών στο χέρι από το Κολλέγιο Southeastern Europe, όπως και φωτογραφίες από τα κτίρια που στεγαζόταν, ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε ότι το 2007 προσελήφθη ως μετακλητός στην Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και για αυτό δεν ήταν αναγκαίο να έχει πτυχίο δημοσίου Πανεπιστημίου.   

Το πτυχίο που έδειξε ο Μ. Λαζαρίδης σε τηλεοπτική του εμφάνιση

«Μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος  ακόμη και με αυτή την βεβαίωση σπουδών παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αναγνωρισμένη» δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στο OPEN.     

Η αντιπολίτευση ωστόσο ζητά την αποπομπή του και επιμένει ότι ο κ. Λαζαρίδης εξαπάτησε το δημόσιο καθώς προσελήφθη ως ειδικός επιστήμονας, θέση που απαιτούσε πτυχίο, μεταπτυχιακό και προϋπηρεσία.   

Συγκεκριμένα  αναφέρουν σε δημόσιες τοποθετήσεις τους για το ζήτημα:  

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να αποπέμψει εντός των επόμενων λεπτών τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που εξαπάτησε το δημόσιο»

Την αποπομπή Λαζαρίδη ζητά το ΠΑΣΟΚ  

Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος: «Aυτή η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έπρεπε να είχαν ήδη παραιτηθεί».  

ΚΚΕ: «Ως μέλος της εξεταστικής πήρε “πτυχίο” στη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Πρόεδρος «Δημοκρατών’ Στέφανος Κασσελάκης: «Καλώ τον Μητσοτάκη να αποπέμψει τον Λαζαρίδη εάν θέλει όντως να έχει μια κυβέρνηση των αρίστων».   

Γκρίνιες και εντός ΝΔ: Σφοδρή κόντρα για την υπόθεση Λαζαρίδη   

Βουλευτές της ΝΔ όπως ο Στέλιος Πέτσας ζητούν να απαντήσει επίσημα η Κυβέρνηση αν ήταν νόμιμη η πρόσληψη, ενώ το θερμόμετρο της έντασης αναμένεται να ανέβει περισσότερο την Πέμπτη που θα γίνει στη Βουλή η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για το Κράτος Δικαίου, τις υποκλοπές και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.  

«Πρόκειται για Κυβέρνηση των αχρήστων» υποστήριξε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής μιλώντας στο OPEN, με τον βουλευτή της ΝΔ Στράτο Σιμόπουλο να απαντά: «Μιλάει για «κυβέρνηση των αχρήστων» το κόμμα της μίζας».  

Α. Λατινοπούλου: Η  κυβερνηση παίρνει άριστα στη διαφθορά 

«Μια δήθεν Κυβέρνηση των αρίστων, για το μόνο που παίρνει  άριστα είναι η διαφθορά και με έναν πρωθυπουργό που η αλαζονεία του έχει φτάσει στο peak της» ισχυρίσθηκε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου 
 

