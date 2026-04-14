Εξηγήσεις από Μ. Λαζαρίδη για τον διορισμό χωρίς πτυχίο ΑΕΙ

Εξηγήσεις για το διορισμό του το 2007 σε θέση ειδικού επιστήμονα χωρίς πτυχίο από δημόσιο πανεπιστήμιο, έδωσε για πρώτη φορά ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης, υποστηρίζοντας ότι όλα έγιναν νόμιμα. Την αποπομπή του από την Κυβέρνηση ζητά η αντιπολίτευση.
Με τη βεβαίωση σπουδών στο χέρι από το Κολλέγιο Southeastern Europe, όπως και φωτογραφίες από τα κτίρια που στεγαζόταν, ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε ότι το 2007 προσελήφθη ως μετακλητός στην Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και για αυτό δεν ήταν αναγκαίο να έχει πτυχίο δημοσίου Πανεπιστημίου.
«Μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμη και με αυτή την βεβαίωση σπουδών παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αναγνωρισμένη» δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στο OPEN.
H αντιπολίτευση ζητά την αποπομπή Λαζαρίδη από την κυβέρνηση
Η αντιπολίτευση ωστόσο ζητά την αποπομπή του και επιμένει ότι ο κ. Λαζαρίδης εξαπάτησε το δημόσιο καθώς προσελήφθη ως ειδικός επιστήμονας, θέση που απαιτούσε πτυχίο, μεταπτυχιακό και προϋπηρεσία.
Ορκίστηκαν Σχοινάς, Τουρνάς και Λαζαρίδης μετά τον ανασχηματισμό
Συγκεκριμένα αναφέρουν σε δημόσιες τοποθετήσεις τους για το ζήτημα:
ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να αποπέμψει εντός των επόμενων λεπτών τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που εξαπάτησε το δημόσιο»
Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος: «Aυτή η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έπρεπε να είχαν ήδη παραιτηθεί».
ΚΚΕ: «Ως μέλος της εξεταστικής πήρε “πτυχίο” στη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».
Πρόεδρος «Δημοκρατών’ Στέφανος Κασσελάκης: «Καλώ τον Μητσοτάκη να αποπέμψει τον Λαζαρίδη εάν θέλει όντως να έχει μια κυβέρνηση των αρίστων».
Γκρίνιες και εντός ΝΔ: Σφοδρή κόντρα για την υπόθεση Λαζαρίδη
Βουλευτές της ΝΔ όπως ο Στέλιος Πέτσας ζητούν να απαντήσει επίσημα η Κυβέρνηση αν ήταν νόμιμη η πρόσληψη, ενώ το θερμόμετρο της έντασης αναμένεται να ανέβει περισσότερο την Πέμπτη που θα γίνει στη Βουλή η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για το Κράτος Δικαίου, τις υποκλοπές και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Πρόκειται για Κυβέρνηση των αχρήστων» υποστήριξε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής μιλώντας στο OPEN, με τον βουλευτή της ΝΔ Στράτο Σιμόπουλο να απαντά: «Μιλάει για «κυβέρνηση των αχρήστων» το κόμμα της μίζας».
Α. Λατινοπούλου: Η κυβερνηση παίρνει άριστα στη διαφθορά
«Μια δήθεν Κυβέρνηση των αρίστων, για το μόνο που παίρνει άριστα είναι η διαφθορά και με έναν πρωθυπουργό που η αλαζονεία του έχει φτάσει στο peak της» ισχυρίσθηκε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου