Ορκίστηκαν Σχοινάς, Τουρνάς και Λαζαρίδης μετά τον ανασχηματισμό

Η είσοδος των Μαργαρίτη Σχοινά, Ευάγγελου Τουρνά και Μακάριου Λαζαρίδη στο Προεδρικό Μέγαρο σηματοδότησε την έναρξη της ανάληψης των νέων τους καθηκόντων στην κυβέρνηση. Οι τρεις πολιτικοί βρέθηκαν εκεί προκειμένου να συμμετάσχουν στην τελετή ορκωμοσίας τους.

Τη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα αναλαμβάνει ο πρώην επίτροπος της ΕΕ, Μαργαρίτης Σχοινάς. Toν υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Κεφαλογιάννη αντικαθιστά ο Ευάγγελος Τουρνάς. Νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στη θέση του Χρήστου Κέλλα τοποθετείται ο Μακάριος Λαζαρίδης

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, καθώς και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκειά της, τα νέα μέλη του κυβερνητικού σχήματος ορκίστηκαν επισήμως, αναλαμβάνοντας ευθύνες και δεσμεύτηκαν να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον.

Η διαδικασία της ορκωμοσίας αποτελεί ένα από τα βασικά στάδια για την ένταξη νέων προσώπων στο κυβερνητικό έργο, επιβεβαιώνοντας τη θεσμική συνέχεια και τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της χώρας.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι νέοι αξιωματούχοι αναμένεται να κατευθυνθούν στα αρμόδια υπουργεία, όπου θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες τελετές παράδοσης-παραλαβής. Εκεί, θα ενημερωθούν αναλυτικά για τα τρέχοντα ζητήματα και θα ξεκινήσουν επίσημα την άσκηση των καθηκόντων τους, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στη νέα φάση του κυβερνητικού έργου.