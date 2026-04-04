Ορκίστηκαν Σχοινάς, Τουρνάς και Λαζαρίδης μετά τον ανασχηματισμό

Θα ακολουθήσουν οι τελετές παράδοσης - παραλαβής

06.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Aπριλίου
05.04.26 , 23:41 Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: 14ο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών
05.04.26 , 23:40 4 συλλήψεις για πάνω από 1.700 κροτίδες σε Αθήνα και Παλαιά Φώκαια
05.04.26 , 23:29 Θα καταφέρει η Χριστιάνα να μπει στο 1% Club;
05.04.26 , 23:12 1% Club: Η ερώτηση που δυσκόλεψε τους περισσότερους παίκτες!
05.04.26 , 23:00 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της ασυλίας τους
05.04.26 , 22:13 Αγρίνιο: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη που τραυματίστηκε
05.04.26 , 22:00 Αση Μπήλιου στο 1% Club: «Πιστεύεις ότι είμαστε οι κατάλληλες;»
05.04.26 , 21:54 Fuel Pass: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα- Η διαδικασία & τι πρέπει να προσέξετε
05.04.26 , 21:08 Και «ερωτικοί» διάλογοι -  φωτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!
05.04.26 , 20:30 Οι διάλογοι με πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά που «καίνε» Λιβανό - Αραμπατζή
05.04.26 , 20:10 BMW X1 και BMW X2: Δείτε τις νέες εκδόσεις και τις τιμές
05.04.26 , 19:36 Lingo: Το λάθος της Σταυρούλας που στοίχισε!
05.04.26 , 19:21 Tα τρία σενάρια για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου
05.04.26 , 19:20 Καθολικό Πάσχα: Γιατί γιορτάζεται άλλη ημερομηνία από το Ορθόδοξο
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Σκορπιό τα αλλάζει όλα!
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο για τη μικρή της, Ξένια!
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
«Κλείδωσε» ο καιρός για τη Μεγάλη Εβδομάδα - Ανατροπή με το Πάσχα
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Λευτέρης Πανταζής για Κόνι Μεταξά: «Δουλεύαμε μαζί και δε μιλούσαμε»
Περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
Πολιτικη
by STAR AI
  • Ορκίστηκαν οι Μαργαρίτης Σχοινάς, Ευάγγελος Τουρνάς και Μακάριος Λαζαρίδης μετά τον ανασχηματισμό.
  • Ο Σχοινάς αναλαμβάνει υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Τουρνάς υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, και ο Λαζαρίδης υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
  • Η τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού.
  • Η διαδικασία επιβεβαιώνει τη θεσμική συνέχεια και τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος.
  • Οι νέοι αξιωματούχοι θα κατευθυνθούν στα υπουργεία τους για τις τελετές παράδοσης-παραλαβής.

Η είσοδος των Μαργαρίτη Σχοινά, Ευάγγελου Τουρνά και Μακάριου Λαζαρίδη στο Προεδρικό Μέγαρο σηματοδότησε την έναρξη της ανάληψης των νέων τους καθηκόντων στην κυβέρνηση. Οι τρεις πολιτικοί βρέθηκαν εκεί προκειμένου να συμμετάσχουν στην τελετή ορκωμοσίας τους.

Ανασχηματισμός λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ: Σχοινάς, Λαζαρίδης και Τουρνάς στην κυβέρνηση

Τη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα αναλαμβάνει ο πρώην επίτροπος της ΕΕ, Μαργαρίτης Σχοινάς. Toν υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Κεφαλογιάννη αντικαθιστά ο Ευάγγελος Τουρνάς. Νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στη θέση του Χρήστου Κέλλα τοποθετείται ο Μακάριος Λαζαρίδης

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, καθώς και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκειά της, τα νέα μέλη του κυβερνητικού σχήματος ορκίστηκαν επισήμως, αναλαμβάνοντας ευθύνες και δεσμεύτηκαν να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον.

Η διαδικασία της ορκωμοσίας αποτελεί ένα από τα βασικά στάδια για την ένταξη νέων προσώπων στο κυβερνητικό έργο, επιβεβαιώνοντας τη θεσμική συνέχεια και τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της χώρας.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι νέοι αξιωματούχοι αναμένεται να κατευθυνθούν στα αρμόδια υπουργεία, όπου θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες τελετές παράδοσης-παραλαβής. Εκεί, θα ενημερωθούν αναλυτικά για τα τρέχοντα ζητήματα και θα ξεκινήσουν επίσημα την άσκηση των καθηκόντων τους, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στη νέα φάση του κυβερνητικού έργου.

 

