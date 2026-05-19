Την παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που είχαν υπηρεσία στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 ζητά η εισαγγελέας.

H εισαγγελέας ζήτησε την παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που είχαν υπηρεσία το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα

Πρόκειται για την τότε αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον εκφωνητή της Άμεσης Δράσης, που είπε στην Κυριακή ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί, αλλά και τον αστυνομικό που βρισκόταν στο εξωτερικό φυλάκιο έξω από το οποίο έγινε η στυγερή δολοφονία.

Η Κυριακή Γρίβα με τον πρώην σύντροφό της που τη σκοτωσε μπροστά στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων

Η εισαγγελέας με την πρότασή της προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών ζητά να καθίσουν στο εδώλιο οι τέσσερις αστυνομικοί κατηγορούμενοι για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διά παραλείψεως.

H εισαγγελέας ζήτησε να μην αρθούν οι περιοριστικοί όροι για τους τέσσερις κατηγορούμενους

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι οι κατηγορούμενοι «ενεργώντας από πρόθεση δια παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το είχαν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος».

Το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει αν θα κάνει δεκτή την εισήγηση της εισαγγελέως

Την ίδια ώρα, η εισαγγελέας ζητεί να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους μετά τις απολογίες τους.

Το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει αν οι κατηγορούμενοι θα παραπεμφθούν τελικά σε δίκη ή όχι.

