Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Σε δίκη οι 4 αστυνομικοί των Αγίων Αναργύρων

Την παραπομπή τους ζητά ο εισαγγελέας

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εισαγγελέας ζητά παραπομπή σε δίκη τεσσάρων αστυνομικών για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024.
  • Οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν αξιωματικό υπηρεσίας, επόπτρια και δύο άλλους αστυνομικούς.
  • Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διά παραλείψεως, καθώς δεν παρενέβησαν για να αποτρέψουν τη δολοφονία.
  • Η εισαγγελέας ζητά διατήρηση περιοριστικών όρων για τους κατηγορούμενους.
  • Το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για την παραπομπή τους σε δίκη.

Την παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που είχαν υπηρεσία στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 ζητά η εισαγγελέας. 

Πρόκειται για την τότε αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον εκφωνητή της Άμεσης Δράσης, που είπε στην Κυριακή ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί, αλλά και τον αστυνομικό που βρισκόταν στο εξωτερικό φυλάκιο έξω από το οποίο έγινε η στυγερή δολοφονία.

Η εισαγγελέας με την πρότασή της προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών ζητά να καθίσουν στο εδώλιο οι τέσσερις αστυνομικοί κατηγορούμενοι για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διά παραλείψεως.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι οι κατηγορούμενοι «ενεργώντας από πρόθεση δια παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το είχαν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος».

Την ίδια ώρα, η εισαγγελέας ζητεί να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους μετά τις απολογίες τους.

Το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει αν οι κατηγορούμενοι θα παραπεμφθούν τελικά σε δίκη ή όχι. 
 

