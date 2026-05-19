Δύο έφηβοι, ένας 17χρονος κι ένας 18χρονος είναι οι δράστες του μακελειού που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, η οποία άφησε πίσω της τρία θύματα. Οι δύο δράστες μετά την επίθεση έβαλαν τέλος στη ζωή τους.

Οι αρχές ταυτοποίησαν τους δράστες ως τον 17χρονο Κέιν Κλαρκ και τον 18χρονο Κέιλεμπ Βελάσκεθ.

#BREAKING Active Shooter in San Diego.



Right now, there is a mass response of authorities at the Islamic Center of San Diego after a shooting.



Aerial footage shows the scene. Injuries are unknown if there are any.

Αστυνομικές αρχές ανέφεραν πως τουλάχιστον ένας από τους δύο πήρε όπλο από το σπίτι των γονιών του κι άφησε ένα σημείωμα αυτοκτονίας, στο οποίο μεταξύ άλλων μιλούσε για «φυλετική υπερηφάνεια».

Δύο έφηβοι εισέβαλαν σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως - AP Images

Στο αυτοκίνητο των δραστών βρέθηκαν επιστολές με αντί – ισλαμικό περιεχόμενο, όπλα, πάνω στα οποία ήταν χαραγμένες φράσεις μίσους κι ένα δοχείο βενζίνης που έφερε αυτοκόλλητο με το ναζιστικό σύμβολο των «SS».

Active shooter at Islamic Center of San Diego, CA. USA



At least 2 people have been killed, and multiple injured. Police & SWAT on scene in Clairemont. The area has been under locked down.



Developing story...

Ο 17χρονος Κέιν Κλαρκ φοιτούσε στο Λύκειο Μάντισον και ήταν διακεκριμένος παλαιστής. «Λυπούμαστε για ό,τι συνέβη. Είναι σοκ για όλους μας», δήλωσε ο παππούς του μετά την τραγωδία.

O 17χρονος Κέιν Κλαρκ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε λάβει τηλεφώνημα για εξαφάνιση ανηλίκου και μετά από πληροφορίες που πήρε από τη μητέρα του Κλαρκ, σήμανε συναγερμό.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο - AP Images

Η μητέρα φέρεται να είπε στις Αρχές ότι λείπουν όπλα και το αυτοκίνητό της, ενώ ο γιος της, ο οποίος είχε αυτοκτονικές τάσεις, φέρεται να ήταν μαζί με έναν συνοδό, ντυμένοι με ρούχα παραλλαγής.

NEW: Children at a nearby school are escorted out by police after an active shooter was reported at the Islamic Center of San Diego. pic.twitter.com/5Iv6GhH4of — Dyonne (@kgpnet) May 19, 2026

Σαν Ντιέγκο: Τα θύματα της τραγωδίας

Ανάμεσα στα θύματα της επίθεση είναι ο φρουρός ασφαλείας του Ισλαμικού Κέντρου, Αμίν Αμπντουλάχ, πατέρας οχτώ παιδιών, ο οποίος φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο, στο να μην κλιμακωθεί περισσότερο η επίθεση.

«Μέχρι να γνωρίζουμε περισσότερα, δε θέλω να κάνω εικασίες, αλλά σε αυτό το στάδιο θεωρώ δίκαιο να πούμε ότι οι ενέργειές του ήταν ηρωικές και αναμφίβολα έσωσε ζωές», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Οι δύο δράστες μετά την επίθεση αυτοκτόνησαν - AP Images

Ανάμεσα στου νεκρούς είναι και ένας ιδιοκτήτης παντοπωλείου και ένας ακόμη άνδρας. Σύμφωνα με της αστυνομία, οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν κι έναν εργαζόμενο σε εταιρεία διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων. Η μία από τις σφαίρες τον βρήκε στο κράνος που φορούσε κι έτσι σώθηκε η ζωή του.

Ο ιμάμης Τάχα Χασάνε του Ισλαμικό Κέντρο δήλωσε ότι όλοι οι μαθητές, το προσωπικό και οι δάσκαλοι είναι ασφαλείς, και επαίνεσε την άμεση και αποφασιστική επέμβαση της αστυνομίας.

Μεταξύ 50 και 100 αξιωματικών έσπευσαν στον χώρο μέσα σε λιγότερα από τέσσερα λεπτά, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες σε αίθουσες, χώρους προσευχής και γύρω κτίρια.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο φύλακας του Ισλαμικού Κέντρου, ο οποίος συνέβαλε ώστε να μην σκοτωθούν άλλοι άνθρωποι - AP Images

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ και η σύζυγος του Τζένιφερ Σίμπελ Νιούσομ καταδίκασαν την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «φρικιαστική» και εκφράζοντας τη στήριξή τους προς την τοπική μουσουλμανική κοινότητα.

«Η Τζένιφερ και εγώ είμαστε συγκλονισμένοι από τη σημερινή βίαιη επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, όπου οικογένειες και παιδιά συγκεντρώνονται και γείτονες λατρεύουν ειρηνικά και με αίσθημα κοινότητας», ανέφερε το ζευγάρι σε κοινή δήλωσή του. «Σήμερα, αυτός ο κοινοτικός χώρος διαλύθηκε από πυροβολισμούς» πρόσθεσε.

Ανάμεσα στους δράστες ήταν ένας 17χρονος, ο οποίος είχε αυτοκτονικές τάσεις σύμφωνα με τη μητέρα του - AP Images

«Η Καλιφόρνια εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τις κοινότητες που επλήγησαν από το σημερινό περιστατικό πυροβολισμών», συνέχισε.

Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, οι δύο έφηβοι δράστες αυτοπυροβολήθηκαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο, λίγα τετράγωνα μακριά από το τζαμί. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά δείχνουν ότι από πίσω κρύβεται ρατσιστικό κίνητρο και αντι-ισλαμική ρητορική.