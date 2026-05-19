Δύο ανήλικοι αιματοκύλησαν το Σαν Ντιέγκο - Πήρε τα όπλα της μητέρας του

Ο φύλακας «ήρωας» που έσωσε ζωές - Αυτοκτόνησαν οι δράστες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.05.26 , 11:33 Κατάθλιψη: Είναι η άσκηση εξίσου αποτελεσματική με την ψυχοθεραπεία;
19.05.26 , 11:11 Σκόνταψε, παγιδεύτηκε σε κυλιόμενη σκάλα και βρήκε φρικτό θάνατο
19.05.26 , 11:05 BMW M Ignit: Νέα τεχνολογία για όλους τους εξακύλινδρους κινητήρες
19.05.26 , 10:43 Τσιμιτσέλης: «Δεν ήταν δικό μου λάθος, θα μπορούσα να έρθω σε δύσκολη θέση»
19.05.26 , 10:41 Πάτρα: Χτύπησαν και πέταξαν σε χαντάκι μητέρα τριών παιδιών
19.05.26 , 10:37 Βραβεία «Μερκούρη - Χορν»: Έβελυν Aσουάντ & Βασίλης Μπούτσικος οι νικητές
19.05.26 , 10:30 Απόστολος Γκλέτσος: Η κόρη, οι έρωτες, η πολιτική & η σχέση με την Αρβανίτη
19.05.26 , 10:24 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της
19.05.26 , 10:17 Σία Κοσιώνη: «Εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις, δεν κάνω άλλη δουλειά»
19.05.26 , 10:05 Renault Captur Eco-G turbo 120: Οι εκδόσεις και οι τιμές
19.05.26 , 10:00 Ο Κώστας Μακεδόνας στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη
19.05.26 , 09:52 Δύο ανήλικοι αιματοκύλησαν το Σαν Ντιέγκο - Πήρε τα όπλα της μητέρας του
19.05.26 , 09:43 Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Το πάρτι υπερπαραγωγή & η εντυπωσιακή διακόσμηση
19.05.26 , 09:42 Ισπανία: Οικογενειακή τραγωδία πίσω από το μακελειό με τους δύο νεκρούς
19.05.26 , 09:35 Λευτέρης Πανταζής: «Γιατί να μην πάει ο Πανταζής στην Επίδαυρο;»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
MasterChef 2026: Ποιον έστειλε στην μπλε μπριγάδα ο Ανδρέας;
Γραμμέλη: «Θα επιστρέψει ένα πολύ μεγάλο όνομα της ελληνικής τηλεόρασης»
Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
Τσιμτσιλή: O λόγος που Οικονομάκου – Τσερέλα δεν ήθελαν κάμερες στον γάμο
Βανδή - Νικολαΐδη: Εντυπωσιακές στις νέες φωτογραφίες από τη βάπτιση!
Σκόνταψε, παγιδεύτηκε σε κυλιόμενη σκάλα και βρήκε φρικτό θάνατο
MasterChef: «Θα βγάλουμε τα δόντια μας και θα δούμε ποιος θα παραμείνει»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ρεπορτάζ για την επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο στο Σαν Ντιέγκο - Βίντεο Mega

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο έφηβοι, 17 και 18 ετών, πραγματοποίησαν επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, με τρία θύματα και αυτοκτονία των δραστών.
  • Οι δράστες, Κέιν Κλαρκ και Κέιλεμπ Βελάσκεθ, χρησιμοποίησαν όπλα από το σπίτι της μητέρας του Κλαρκ και άφησαν σημείωμα αυτοκτονίας.
  • Τα θύματα περιλαμβάνουν τον φρουρό ασφαλείας Αμίν Αμπντουλάχ, ο οποίος έσωσε ζωές κατά την επίθεση.
  • Η αστυνομία έσπευσε άμεσα, με 50-100 αξιωματικούς, και όλοι οι μαθητές και το προσωπικό του κέντρου είναι ασφαλείς.
  • Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την φρικιαστική και εκφράζοντας τη στήριξή του στην τοπική μουσουλμανική κοινότητα.

Δύο έφηβοι, ένας 17χρονος κι ένας 18χρονος είναι οι δράστες του μακελειού που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, η οποία άφησε πίσω της τρία θύματα. Οι δύο δράστες μετά την επίθεση έβαλαν τέλος στη ζωή τους. 

Οι αρχές ταυτοποίησαν τους δράστες ως τον 17χρονο Κέιν Κλαρκ και τον 18χρονο Κέιλεμπ Βελάσκεθ. 

 

 

Αστυνομικές αρχές ανέφεραν πως τουλάχιστον ένας από τους δύο πήρε όπλο από το σπίτι των γονιών του κι άφησε ένα σημείωμα αυτοκτονίας, στο οποίο μεταξύ άλλων μιλούσε για «φυλετική υπερηφάνεια». 

Δύο έφηβοι εισέβαλαν σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως - Eurokinissi

Δύο έφηβοι εισέβαλαν σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως - AP Images

Στο αυτοκίνητο των δραστών βρέθηκαν επιστολές με αντί – ισλαμικό περιεχόμενο, όπλα, πάνω στα οποία ήταν χαραγμένες φράσεις μίσους κι ένα δοχείο βενζίνης που έφερε αυτοκόλλητο με το ναζιστικό σύμβολο των «SS».

 

 

Ο 17χρονος Κέιν Κλαρκ φοιτούσε στο Λύκειο Μάντισον και ήταν διακεκριμένος παλαιστής. «Λυπούμαστε για ό,τι συνέβη. Είναι σοκ για όλους μας», δήλωσε ο παππούς του μετά την τραγωδία. 

O 17χρονος Κέιν Κλαρκ

O 17χρονος Κέιν Κλαρκ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε λάβει τηλεφώνημα για εξαφάνιση ανηλίκου και μετά από πληροφορίες που πήρε από τη μητέρα του Κλαρκ, σήμανε συναγερμό. 

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο - AP Images

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο - AP Images

Η μητέρα φέρεται να είπε στις Αρχές ότι λείπουν όπλα και το αυτοκίνητό της, ενώ ο γιος της, ο οποίος είχε αυτοκτονικές τάσεις, φέρεται να ήταν μαζί με έναν συνοδό, ντυμένοι με ρούχα παραλλαγής.

 

 

Σαν Ντιέγκο: Τα θύματα της τραγωδίας

Ανάμεσα στα θύματα της επίθεση είναι ο φρουρός ασφαλείας του Ισλαμικού Κέντρου, Αμίν Αμπντουλάχ, πατέρας οχτώ παιδιών, ο οποίος φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο, στο να μην κλιμακωθεί περισσότερο η επίθεση. 

«Μέχρι να γνωρίζουμε περισσότερα, δε θέλω να κάνω εικασίες, αλλά σε αυτό το στάδιο θεωρώ δίκαιο να πούμε ότι οι ενέργειές του ήταν ηρωικές και αναμφίβολα έσωσε ζωές», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Οι δύο δράστες μετά την επίθεση αυτοκτόνησαν - AP Images

Οι δύο δράστες μετά την επίθεση αυτοκτόνησαν - AP Images

Ανάμεσα στου νεκρούς είναι και ένας ιδιοκτήτης παντοπωλείου και ένας ακόμη άνδρας. Σύμφωνα με της αστυνομία, οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν κι έναν εργαζόμενο σε εταιρεία διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων. Η μία από τις σφαίρες τον βρήκε στο κράνος που φορούσε κι έτσι σώθηκε η ζωή του. 

Ο ιμάμης Τάχα Χασάνε του Ισλαμικό Κέντρο δήλωσε ότι όλοι οι μαθητές, το προσωπικό και οι δάσκαλοι είναι ασφαλείς, και επαίνεσε την άμεση και αποφασιστική επέμβαση της αστυνομίας. 

Μεταξύ 50 και 100 αξιωματικών έσπευσαν στον χώρο μέσα σε λιγότερα από τέσσερα λεπτά, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες σε αίθουσες, χώρους προσευχής και γύρω κτίρια.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο φύλακας του Ισλαμικού Κέντρου, ο οποίος συνέβαλε ώστε να μην σκοτωθούν άλλοι άνθρωποι - AP Images

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο φύλακας του Ισλαμικού Κέντρου, ο οποίος συνέβαλε ώστε να μην σκοτωθούν άλλοι άνθρωποι - AP Images

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ και η σύζυγος του Τζένιφερ Σίμπελ Νιούσομ καταδίκασαν την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «φρικιαστική» και εκφράζοντας τη στήριξή τους προς την τοπική μουσουλμανική κοινότητα.

«Η Τζένιφερ και εγώ είμαστε συγκλονισμένοι από τη σημερινή βίαιη επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, όπου οικογένειες και παιδιά συγκεντρώνονται και γείτονες λατρεύουν ειρηνικά και με αίσθημα κοινότητας», ανέφερε το ζευγάρι σε κοινή δήλωσή του. «Σήμερα, αυτός ο κοινοτικός χώρος διαλύθηκε από πυροβολισμούς» πρόσθεσε.

Ανάμεσα στους δράστες ήταν ένας 17χρονος, ο οποίος είχε αυτοκτονικές τάσεις σύμφωνα με τη μητέρα του - AP Images

Ανάμεσα στους δράστες ήταν ένας 17χρονος, ο οποίος είχε αυτοκτονικές τάσεις σύμφωνα με τη μητέρα του - AP Images

«Η Καλιφόρνια εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τις κοινότητες που επλήγησαν από το σημερινό περιστατικό πυροβολισμών», συνέχισε.

Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, οι δύο έφηβοι δράστες αυτοπυροβολήθηκαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο, λίγα τετράγωνα μακριά από το τζαμί. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά δείχνουν ότι από πίσω κρύβεται ρατσιστικό κίνητρο και αντι-ισλαμική ρητορική.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΜΑΚΕΛΕΙΟ
 |
ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top