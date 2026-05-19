Σαν σήμερα: Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

107 χρόνια από τη σφαγή 350.000 Ελλήνων του Πόντου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.05.26 , 11:33 Κατάθλιψη: Είναι η άσκηση εξίσου αποτελεσματική με την ψυχοθεραπεία;
19.05.26 , 11:11 Σκόνταψε, παγιδεύτηκε σε κυλιόμενη σκάλα και βρήκε φρικτό θάνατο
19.05.26 , 11:05 BMW M Ignit: Νέα τεχνολογία για όλους τους εξακύλινδρους κινητήρες
19.05.26 , 10:43 Τσιμιτσέλης: «Δεν ήταν δικό μου λάθος, θα μπορούσα να έρθω σε δύσκολη θέση»
19.05.26 , 10:41 Πάτρα: Χτύπησαν και πέταξαν σε χαντάκι μητέρα τριών παιδιών
19.05.26 , 10:37 Βραβεία «Μερκούρη - Χορν»: Έβελυν Aσουάντ & Βασίλης Μπούτσικος οι νικητές
19.05.26 , 10:30 Απόστολος Γκλέτσος: Η κόρη, οι έρωτες, η πολιτική & η σχέση με την Αρβανίτη
19.05.26 , 10:24 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της
19.05.26 , 10:17 Σία Κοσιώνη: «Εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις, δεν κάνω άλλη δουλειά»
19.05.26 , 10:05 Renault Captur Eco-G turbo 120: Οι εκδόσεις και οι τιμές
19.05.26 , 10:00 Ο Κώστας Μακεδόνας στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη
19.05.26 , 09:52 Δύο ανήλικοι αιματοκύλησαν το Σαν Ντιέγκο - Πήρε τα όπλα της μητέρας του
19.05.26 , 09:43 Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Το πάρτι υπερπαραγωγή & η εντυπωσιακή διακόσμηση
19.05.26 , 09:42 Ισπανία: Οικογενειακή τραγωδία πίσω από το μακελειό με τους δύο νεκρούς
19.05.26 , 09:35 Λευτέρης Πανταζής: «Γιατί να μην πάει ο Πανταζής στην Επίδαυρο;»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
MasterChef 2026: Ποιον έστειλε στην μπλε μπριγάδα ο Ανδρέας;
Γραμμέλη: «Θα επιστρέψει ένα πολύ μεγάλο όνομα της ελληνικής τηλεόρασης»
Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
Τσιμτσιλή: O λόγος που Οικονομάκου – Τσερέλα δεν ήθελαν κάμερες στον γάμο
Βανδή - Νικολαΐδη: Εντυπωσιακές στις νέες φωτογραφίες από τη βάπτιση!
Σκόνταψε, παγιδεύτηκε σε κυλιόμενη σκάλα και βρήκε φρικτό θάνατο
MasterChef: «Θα βγάλουμε τα δόντια μας και θα δούμε ποιος θα παραμείνει»
Περισσότερα

VIDEOS

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi
Διεθνής είναι ο αγώνας για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου / Βίντεο: Open

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

107 χρόνια κλείνουν σήμερα από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, μία ημέρα μνήμης η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου, με εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.

«Τιτανικός»: Οι ιστορίες των Ελλήνων επιβατών που χάθηκαν στο ναυάγιο

Η συγκεκριμένη μέρα ανακηρύχθηκε επίσημα ως Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού από τη Βουλή των Ελλήνων στις 24 Φεβρουαρίου του 1994.

Μουσείο της «Μέριμνας Ποντίων Κυριών», στη Θεσσαλονίκη / Φωτογραφία: Eurokinissi

Μουσείο της «Μέριμνας Ποντίων Κυριών», στη Θεσσαλονίκη / Φωτογραφία: Eurokinissi

Το χρονικό της σφαγής των Ελλήνων του Πόντου

Ήταν σαν σήμερα, στις 19 Μαΐου του 1919, όταν κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα με σκοπό να πραγματοποιήσει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της Ποντιακής Γενοκτονίας, η οποία έγινε στο πλαίσιο του Απελευθερωτικού Αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών (Αγγλογάλλων, Ιταλών, Ελλήνων), που κατείχαν εδάφη της Μικράς Ασίας και υπό την καθοδήγηση των Γερμανών και σοβιετικών συμβούλων του.

Πρόκληση από Τουρκία: «Παραλήρημα» οι δηλώσεις για Γενοκτονία Ποντίων!

Οι Έλληνες Πόντιοι που έχασαν τη ζωή τους από τους Νεότουρκους (το κίνημα του 1908 που έθεσε στο περιθώριο τον Σουλτάνο) κατά την περίοδο 1916-1923 αριθμούνται από 200.000 έως 350.000, ενώ συνολικά σφαγιάστηκαν 750.000 περίπου άνθρωποι.  Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί μετανάστευσαν στη Νότια Ρωσία, ενώ περίπου 400.000 άτομα ήρθαν στην Ελλάδα.

 

Έπειτα από τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αρκετοί Έλληνες ζούσαν στα βόρεια της Μικράς Ασίας, οι οποίοι ακόμη και μετά την άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς, κράτησαν «ζωντανό» το φρόνημα και την ελληνική τους συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι από υπόλοιπο τον εθνικό «κορμό». Αν και μειονότητα, αφού αποτελούσαν μόνο το 40% του συνολικού πληθυσμού, κατάφεραν να εδραιωθούν οικονομικά, αναπτύσσοντας παράλληλα με τον χρόνο την πνευματική τους εξέλιξη και τα δημογραφικά ποσοστά τους.

Συγκεκριμένα, οι Έλληνες του Πόντου το 1865 ανέρχονταν σε 265.000, το 1880 σε 330.000, ενώ στις αρχές του 20ού αιώνα άγγιζαν τις 700.000. Επίσης, τα σχολεία στον Πόντο αυξάνονταν με τον καιρό (το 1919 υπήρχαν 1.401, ανάμεσά τους και το περίφημο Φροντιστήριο της Τραπεζούντας), ενώ οι Έλληνες του Πόντου διέθεταν επίσης τυπογραφεία, εφημερίδες, λέσχες και θέατρα, χαρακτηριστικά που τόνιζαν το υψηλό τους πνευματικό επίπεδο.

Εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα / Φωτογραφία: Eurokinissi

Εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων στην Αθήνα / Φωτογραφία: Eurokinissi

Μετά την αποτυχία του Σουλτάνου ο οποίος επί 5 αιώνες προσπαθούσε να απομακρύνει τους Ελληνοπόντιους από την περιοχή, βλέποντας την ανάπτυξή τους, από την οποία ένιωθε ότι απειλούνταν, ήρθε το κίνημα των Νεότουρκων το 1908, οι οποίοι με πρόσχημα την «ασφάλεια του κράτους» εκτόπισαν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό του ελληνικού πληθυσμού στη μικρασιατική ενδοχώρα, μέσω των λεγόμενων «ταγμάτων εργασίας» («Αμελέ Ταμπουρού»). Στα συγκεκριμένα «Τάγματα Εργασίας» αναγκάζονταν να υπηρετούν οι άνδρες που δεν κατατάσσονταν στο στρατό, οι οποίοι εργάζονταν υπό αντίξοες συνθήκες σε λατομεία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόμων, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι από αυτούς να πεθαίνουν υποσιτισμένοι και να χάνουν τη ζωή τους από τις κακουχίες και τις ασθένειες.

Ημέρα μνήμης για τη Γενοκτονία του Πόντου στο Ναύπλιο / Φωτογραφία: Eurokinissi

Ημέρα μνήμης για τη Γενοκτονία του Πόντου στο Ναύπλιο / Φωτογραφία: Eurokinissi

Οι Ελληνοπόντιοι, καθώς και οι Αρμένιοι, αντιδρώντας στην καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες και τις πυρπολήσεις των χωριών τους, ανέβηκαν ως αντάρτες στα βουνά, με σκοπό να περισώσουν ό,τι μπορούσαν. Όμως, μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, οι Τούρκοι εθνικιστές, υπό τον Μουσταφά Κεμάλ, είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους. 

Το 1919 οι Έλληνες μαζί με τους Αρμένιους και την πρόσκαιρη υποστήριξη της κυβέρνησης Βενιζέλου προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο ελληνοαρμενικό κράτος. Το σχέδιο αυτό ματαιώθηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι εκμεταλλεύθηκαν το γεγονός για να προχωρήσουν στην «τελική λύση», η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εξολόθρευση χιλιάδων Ελληνοπόντιων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ
 |
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
 |
ΠΟΝΤΙΟΙ
 |
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top