Νέα μεγάλη έρευνα υποστηρίζει ότι μορφές άσκησης όπως η γιόγκα, το περπάτημα, το τζόκινγκ και η προπόνηση με αντίσταση, μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικές όσο η ψυχοθεραπεία, όσον αφορά στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης.

Επιπρόσθετα, οι ερευνητές είναι της άποψης ότι η σωματική δραστηριότητα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των αυξανόμενων περιπτώσεων ψυχικών παθήσεων. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας), ένας στους οκτώ ανθρώπους παγκοσμίως (970 εκατομμύρια άνθρωποι) ζει με κάποια ψυχική διαταραχή, ενώ περίπου οι μισοί άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη αναζητούν θεραπεία.

Στη νέα μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε στην ιατρική επιθεώρηση BMJ, οι επικεφαλής της έρευνας ανέφεραν ότι οι σωματικές δραστηριότητες όπως το περπάτημα, η γιόγκα, το τζόκινγκ και η προπόνηση με αντίσταση ήταν οι πιο αποτελεσματικές ασκήσεις, ειδικότερα εάν εκτελούνταν έντονα: «Αυτές οι μορφές άσκησης θα μπορούσαν να θεωρηθούν μαζί με την ψυχοθεραπεία και τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα ως βασικές θεραπείες για την κατάθλιψη», ανέφεραν οι συγγραφείς της μελέτης.

Ενώ όπως υποστήριξαν: «Η κατάθλιψη είναι η κύρια μορφή ψυχολογικής πάθησης σε όλο τον κόσμο και μειώνει την ικανοποίηση από τη ζωή περισσότερο από άλλα θέματα όπως το χρέος, το διαζύγιο και τον διαβήτη. Επιδεινώνει, επίσης, άλλες ασθένειες, όπως καρδιακές παθήσεις, άγχος και καρκίνο».

Αξίζει να σημειώθεί ότι, αρκετοί είναι εκείνοι που ανταποκρίνονται καλά στα φάρμακα και την ψυχοθεραπεία, παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με κατάθλιψη οι οποίοι είναι «ανθεκτικοί» στη φαρμακευτική αγωγή ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε φάρμακα.

Συμβάλλει η άσκηση στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης; - Τι έδειξε η έρευνα

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 218 μελέτες για την κατάθλιψη και την άσκηση, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά περίπου 14.000 άτομα. Όπως ανέφερε ο Δρ Michael Noetel του Πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης: «Αν και υπήρχε κίνδυνος μεροληψίας στις μελέτες, τα οφέλη της άσκησης σε ολόκληρο το σώμα των στοιχείων, σε συνδυασμό με δεδομένα που υποδηλώνουν ότι βοηθά στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης, δείχνουν ότι αποτελεί μια ισχυρή θεραπευτική επιλογή».

Προηγούμενες μελέτες έχουν κάνει παρόμοιες διαπιστώσεις σχετικά με τα οφέλη της άσκησης σε ό,τι αφορά την κατάθλιψη, όπως η παλαιότερη έρευνα του Δρ Adam Chekroud από την Ιατρική Σχολή του Γέιλ, ο οποίος είχε αναφέρει ότι: «Η άσκηση είναι μια καλή προσέγγιση για τη θεραπεία της κατάθλιψης, μαζί με άλλες επιλογές, όπως θεραπεία και φαρμακευτική αγωγή».

«Καμία από αυτές τις θεραπείες δεν είναι πανάκεια. Όμως, δεδομένου του πόσο εξουθενωτικό είναι να έχεις κατάθλιψη, σχεδόν σε όλους τους ασθενείς θα πρέπει να προσφέρεται και άσκηση και ψυχοθεραπεία», είπε ο Δρ Noetel: «Η μελέτη διαπίστωσε ότι περισσότερη άσκηση και υψηλότερης έντασης άσκηση ήταν πιο αποτελεσματικές, αλλά δε χρειάζεται να ξεκινήσετε την προπόνηση σαν επαγγελματίας αθλητής, το θέμα είναι να αυξάνετε σταδιακά την ποσότητα και την ένταση της άσκησης που κάνετε».

Συμπερασματικά, οι σωματικές δραστηριότητες μπορούν να μειώσουν το στρες, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν τη διάθεση, την υγεία και τη μάθηση, προσφέροντας ευεξία στην καθημερινότητά μας.