Βραβεία «Μερκούρη - Χορν»: Έβελυν Aσουάντ & Βασίλης Μπούτσικος οι νικητές

Οι υποψηφιότητες και ποιοι ήταν εκεί

Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη - Δημήτρης Χορν»: Στιγμιότυπα από την απονομή/ NDP Έλλη Πουπουλίδου

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τα θεατρικά βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» απονεμήθηκαν στο Ακροπόλ Παλλάς στις 18 Μαΐου.
  • Νικητές είναι η Έβελυν Ασουάντ και ο Βασίλης Μπούτσικος για τις ερμηνείες τους στην προηγούμενη θεατρική περίοδο.
  • Φέτος, τα βραβεία απονεμήθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού με αύξηση του χρηματικού επάθλου από 3.000 σε 5.000 ευρώ.
  • Η Έβελυν Ασουάντ κέρδισε το βραβείο Μελίνα Μερκούρη για τον ρόλο της στην «Ορέστεια» και ο Βασίλης Μπούτσικος το βραβείο Δημήτρης Χορν.
  • Τα βραβεία σηματοδοτούν μια νέα εποχή στον θεσμό, με τη συμμετοχή επιτροπών από ανθρώπους του θεάτρου.

Απονεμήθηκαν και φέτος τα θεατρικά βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» στο Ακροπόλ Παλλάς, το βράδυ της Δευτέρας 18 Μαΐου. Νικητές αναδείχθηκαν η Έβελυν Ασουάντ και ο Βασίλης Μπούτσικος για τις ερμηνείες τους κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο.

Έβελυν Ασουάντ (Νικήτρια βραβείου «Μελίνα Μερκούρη» 2026)-Βασίλης Μπούτσικος (Νικητής βραβείου Δημήτρης Χορν 2026)/  NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά φέτος, τα βραβεία απονεμήθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού. Την τελετή απονομής πραγματοποίησε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Φέτος, το χρηματικό έπαθλο για τους νικητές ανήλθε στα 5.000 ευρώ.

«Η αρμοδιότητα απονομής των βραβείων έχει περιέλθει στο υπουργείο, το οποίο και συγκρότησε, εφέτος για πρώτη φορά, τις αντίστοιχες επιτροπές. Με αμερόληπτα κριτήρια, όπως αποδεικνύει η στελέχωσή τους από ανθρώπους του θεάτρου, κάθε θέσης. Θεωρήσαμε επίσης αναγκαία, ως συμβολική πρωτίστως χειρονομία, και την αύξηση του χρηματικού ποσού που συνοδεύει το βραβείο, από 3.000 σε 5.000 ευρώ. Τα βραβεία είναι και τα πρώτα που δίδονται δυνάμει της νέας αυτής διαδικασίας και σηματοδοτούν, δίχως αμφιβολία, ένα σημαντικό ορόσημο, μια νέα εποχή στον μακρό βίο του θεσμού, η οποία συνδέεται άρρηκτα με το παρελθόν του και το συνεχίζει», επισήμανε η Λίνα Μενδώνη.

Βραβείο Μελίνα Μερκούρη 2026 

Υποψήφιες ηθοποιοί για το βραβείο Μελίνα Μερκούρη (για τη θεατρική περίοδο 2024-2025) ήταν:

  • η Έβελυν Ασουάντ για τον ρόλο της Κασσάνδρας, στο έργο «Ορέστεια» του Αισχύλου
  • η Νάντια Κατσούρα για τον ρόλο της Μαργαρίτας, στο έργο «Φάουστ» του Γκαίτε
  • και η Λήδα Κουτσοδασκάλου για τον ρόλο της Λώρας, στο έργο «Γυάλινος Κόσμος»

Οι υποψήφιες για το φετινό Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη»: Λήδα Κουτσοδασκάλου- Νάντια Κατσούρα- Έβελυν Ασουάντ, Μαίρη Μηνά (Νικήτρια βραβείου «Μελίνα Μερκούρη» 2025)/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Το βραβείο κέρδισε η Έβελυν Ασουάντ για την ερμηνεία της στο έργο που σκηνοθέτησε ο Θεόδωρος Τερζόπουλος στα Επιδαύρια 2024 (και σε επανάληψη το 2025). Εκτός από το χρηματικό έπαθλο, η ηθοποιός έλαβε τιμητικό δίπλωμα και τιμής ένεκεν την καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, την οποία παρέλαβε από την περσινή νικήτρια Μαίρη Μηνά. Θα την κρατήσει για έναν χρόνο μέχρι να την παραδώσει στην επόμενη νικήτρια. 

Μαίρη Μηνά (Νικήτρια βραβείου «Μελίνα Μερκούρη» 2025)- Έβελυν Ασουάντ (Νικήτρια βραβείου «Μελίνα Μερκούρη» 2026)/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Το θεατρικό βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» θεσπίστηκε το 2007 από το «Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη». 

Φρόσω Ράλλη- Γιάννης Κουτράκης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Βραβείο «Δημήτρης Χορν»

Υποψήφιοι ηθοποιοί για το βραβείο Δημήτρης Χορν (για τη θεατρική περίοδο 2024-2025) ήταν:

  • o Βασίλης Μπούτσικος για τον ρόλο του Αγοριού στο έργο «Καταραμένος κόσμος» των Βασίλη Μαυρογεωργίου και Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, στο Θέατρο Τέχνης (Φρυνίχου), καθώς και για τον ρόλο του Πωλητή στο «Βαδίζοντας» του Τόμας Μπέρνχαρντ σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου, στο θέατρο Δίπυλον
  • o Χρήστος Διαμαντούδης για τον ρόλο του Χάμεντ, στο έργο «Το Αγόρι με τις δύο καρδιές» 
  • ο Γιώργος Ζυγούρης για τον ρόλο του Μιτς, στο έργο «Λεωφορείο ο Πόθος» 
  • ο Πάνος Παπαδόπουλος για τον ρόλο του Βλαδίμηρου στο έργο «Περιμένοντας τον Γκοντό» 
  • ο Νίκος Στεργιώτης για τον ρόλο του Τσάμπι στο έργο «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» 
  • και ο Βασίλης Τρυφουλτσάνης για τον ρόλο του Πασκουάλ 'Αντερσεν στο έργο «Το Συνέδριο για το Ιράν» 

Γιώργος Ζυγούρης (Υποψήφιος βραβείου Δημήτρης Χορν)-Μαίρη Μηνά (Νικήτρια βραβείου «Μελίνα Μερκούρη» 2025)/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Βασίλης Μπούτσικος που αναδείχθηκε νικητής εκτός από το χρηματικό έπαθλο και το τιμητικό δίπλωμα, παρέλαβε και τον χρυσό σταυρό του Δημήτρη Χορν που θα κρατήσει για έναν χρόνο μέχρι να το παραδώσει στον επόμενο νικητή. 

Το θεατρικό βραβείο «Δημήτρης Χορν» θεσπίστηκε το 2001 από τον σκηνοθέτη Σταμάτη Φασουλή και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του  αείμνηστου ηθοποιού Δημήτρη Χορν.

