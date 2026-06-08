Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κομψή με Hermès τσάντα χιλιάδων ευρώ!

Η λεπτομέρεια στο look που δεν πέρασε απαρατήρητη

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Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κομψή με Hermès τσάντα χιλιάδων ευρώ!
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H mirror selfie στο ασανσέρ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου παρουσίασε ένα minimal chic look στο Instagram, συνδυάζοντας γήινες αποχρώσεις.
  • Το outfit περιλάμβανε λευκό T-shirt, μπεζ mini φούστα και λευκό blazer, ολοκληρωμένο με χρυσά κοσμήματα και nude πέδιλα.
  • Η τσάντα Hermès Constance Mini 18 ήταν το κύριο στοιχείο της εμφάνισης, με χαρακτηριστική μεταλλική αγκράφα σε σχήμα 'Η'.
  • Η αξία της τσάντας κυμαίνεται από 8.500 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με το υλικό και την απόχρωση.
  • Η εμφάνιση αποπνέει φινέτσα και πολυτέλεια, αναδεικνύοντας το στιλ του quiet luxury.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου γνωρίζει καλά πώς να συνδυάζει τη διαχρονική κομψότητα με τις πιο hot τάσεις της μόδας και η τελευταία της εμφάνιση στο Instagram το αποδεικνύει για ακόμα μία φορά.

 

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα mirror selfie μέσα από ασανσέρ, εντυπωσιάζοντας με ένα minimal chic look σε γήινες αποχρώσεις, το οποίο απέπνεε φινέτσα, πολυτέλεια και ανεπιτήδευτο στιλ.

 

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Το outfit της κινήθηκε σε κλασικές γραμμές, με λευκό T-shirt με διακριτικό print, μπεζ mini φούστα με χρυσά κουμπιά και λευκό blazer ριγμένο στους ώμους, μία στιλιστική επιλογή που παραμένει διαχρονικά αγαπημένη στις fashionistas.

Το look ολοκληρώθηκε με χρυσά κοσμήματα και nude πέδιλα, δημιουργώντας ένα άρτια ισορροπημένο αποτέλεσμα.

Ωστόσο, το πραγματικό fashion statement της εμφάνισης δεν ήταν άλλο από την εντυπωσιακή τσάντα που επέλεξε να κρατήσει.

Η Hermès τσάντα που έκλεψε την παράσταση

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου εμφανίστηκε με μία από τις πιο περιζήτητες και διαχρονικές δημιουργίες του γαλλικού οίκου Hermès, την περίφημη Hermès Constance Mini 18.

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Το συγκεκριμένο σχέδιο θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά του οίκου, ξεχωρίζοντας για τη χαρακτηριστική μεταλλική αγκράφα σε σχήμα «Η», που αποτελεί σήμα κατατεθέν της Hermès εδώ και δεκαετίες.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κομψή με Hermès τσάντα χιλιάδων ευρώ!

Η τσάντα που επέλεξε η παρουσιάστρια φαίνεται να είναι σε χρυσή απόχρωση με χρυσό hardware, μια επιλογή που ταίριαξε απόλυτα με τις γήινες αποχρώσεις του συνόλου της και ανέδειξε ακόμη περισσότερο την αισθητική του quiet luxury.

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Η Hermès Constance Mini 18 αποτελεί ένα από τα πιο δυσεύρετα μοντέλα του διάσημου οίκου μόδας, ενώ η αξία της στην αγορά μπορεί να κυμανθεί από περίπου 8.500 έως και 10.000 ευρώ, ανάλογα με το δέρμα και την απόχρωση.

 

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