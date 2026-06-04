Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Στο σπίτι της με υψηλό πυρετό

Η δημοσίευση για το νέο πρόβλημα υγείας της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είναι στο σπίτι με υψηλό πυρετό 38.5°C.
  • Ανακοίνωσε την κατάσταση της μέσω Instagram, συνοδευόμενη από φωτογραφία με θερμόμετρο.
  • Πριν δύο μέρες υπέστη θλάση και ψύξη, δυσκολεύεται να κινήσει το κεφάλι της.
  • Παρά τις δυσκολίες, προσπαθεί να παραμείνει θετική για τα δύο παιδιά της, τον 3χρονο Βλάσση και τον 2χρονο Βασίλη.
  • Δραστηριοποιείται με τα παιδιά στο σπίτι, διαβάζοντας παραμύθια και κάνοντας χειροτεχνίες.

Στο σπίτι της με υψηλό πυρετό είναι μέσα στο καλοκαίρι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, όπως η ίδια αποκάλυψε μέσα από την προσωπική της σελίδα στο Instagram.

Με κολάρο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Άυπνη τέσσερις μέρες»

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Στο σπίτι της με υψηλό πυρετό

H παρουσιάστρια δημοσίευσε μία φωτογραφία με ένα θερμόμετρο που έδειχνε θερμοκρασία 38.5! «Καλά περνάμε» έγραψε στη λεζάντα.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Στο σπίτι της με υψηλό πυρετό

Οι στιγμές που περνάει η Κωνσταντίνα είναι δύσκολες καθώς πριν από δύο μέρες έπαθε θλάση και ψύξη με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κουνήσει καθόλου το κεφάλι της.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Στο σπίτι της με υψηλό πυρετό

Παρόλα αυτά προσπαθεί να μην πέφτει ψυχολογικά και να είναι πάντα ευδιάθετη για τα δύο της παιδιά: τον 3χρονο Βλάσση και τον 2χρονο Βασίλη.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο σύζυγός της Βασίλης Σταθοκωστόπουλος/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Δρούκας 

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο σύζυγός της Βασίλης Σταθοκωστόπουλος/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Δρούκας 

Μπορεί τώρα να μην μπορούν να βγουν οι τρεις τους βόλτα στο πάρκο όμως η μαμά Κωνσταντίνα κάνει δραστηριότητες με τα παιδιά της και μέσα στο σπίτι: τους διαβάζει παραμύθια, κάνουν χειροτεχνίες και messy play. 

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