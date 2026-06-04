Δείτε μία παλαιότερη συνέντευξη της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου στο Καλύτερα Δε Γίνεται

Στο σπίτι της με υψηλό πυρετό είναι μέσα στο καλοκαίρι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, όπως η ίδια αποκάλυψε μέσα από την προσωπική της σελίδα στο Instagram.

H παρουσιάστρια δημοσίευσε μία φωτογραφία με ένα θερμόμετρο που έδειχνε θερμοκρασία 38.5! «Καλά περνάμε» έγραψε στη λεζάντα.

Οι στιγμές που περνάει η Κωνσταντίνα είναι δύσκολες καθώς πριν από δύο μέρες έπαθε θλάση και ψύξη με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κουνήσει καθόλου το κεφάλι της.

Παρόλα αυτά προσπαθεί να μην πέφτει ψυχολογικά και να είναι πάντα ευδιάθετη για τα δύο της παιδιά: τον 3χρονο Βλάσση και τον 2χρονο Βασίλη.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο σύζυγός της Βασίλης Σταθοκωστόπουλος/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Δρούκας

Μπορεί τώρα να μην μπορούν να βγουν οι τρεις τους βόλτα στο πάρκο όμως η μαμά Κωνσταντίνα κάνει δραστηριότητες με τα παιδιά της και μέσα στο σπίτι: τους διαβάζει παραμύθια, κάνουν χειροτεχνίες και messy play.