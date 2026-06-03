Δύσκολες στιγμές περνάει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, καθώς όπως η ίδια αποκάλυψε σε ανάρτησή της στα social media έπαθε ψύξη και αναγκάστηκε να βάλει κολάρο.

Η παρουσιάστρια όπως τόνισε έχει δυσκολευτεί στην καθημερινότητά της καθώς εξαιτίας του ξαφνικού προβλήματος με την υγεία της είναι «Άυπνη τέσσερις μέρες».

Όπως γνωστοποίησε η παρουσιάστρια χωρίς ωστόσο να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για την υγεία της, υπέστη θλάση και ψύξη.

Μπορεί να περνάει δύσκολα καθώς δεν μπορεί να κάνει τις δραστηριότητες της με τα δύο της παιδιά τον 3χρονο Βλάσση και τον 2 ετών Βασίλη αλλά δεν χάνει το κέφι της.



Λίγο μετά τις αναρτήσεις που έκανε και οι οποίες την απεικόνιζαν να φορά κολάρα μας έδειξε το καλοκαιρινό εντυπωσιακό της μανικιούρ δίνοντας μας μια γεύση αισιοδοξίας.

H παρουσιάστρια έχει μπει σε άκρως καλοκαιρινό mood! Πάει στη θάλασσα, κάνει τις βουτιές της και απολαμβάνει το πρωϊνό της στην ακρογυαλιά.

Η ίδια συνεχίζει και το καλοκαίρι να προσέχει τη διατροφή της επιλέγοντας υγιεινές τροφές με καλά λιπαρά όπως αβοκάντο με αυγό ή ομελέτα με γαλοπούλα, σπαράγγια και χόρτα.



