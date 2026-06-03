Με κολάρο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Άυπνη τέσσερις μέρες»

Η παρουσιάστρια υπέστη θλάση και ψύξη

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Επιμέλεια STAR.GR
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Δύσκολες στιγμές περνάει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, καθώς όπως η ίδια αποκάλυψε σε ανάρτησή της στα social media έπαθε ψύξη και αναγκάστηκε να βάλει κολάρο. 

Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Diamond Night στη Λίμνη της Βουλιαγμένης

Η παρουσιάστρια όπως τόνισε έχει δυσκολευτεί στην καθημερινότητά της καθώς εξαιτίας του ξαφνικού προβλήματος με την υγεία της είναι «Άυπνη τέσσερις μέρες».

Με κολάρο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Άυπνη τέσσερις μέρες»

Σπυροπούλου: Η έκπληξη που της έκαναν τα παιδιά της για τη γιορτή της

Όπως γνωστοποίησε η παρουσιάστρια χωρίς ωστόσο να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για την υγεία της, υπέστη θλάση και ψύξη.

Με κολάρο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Άυπνη τέσσερις μέρες»

Μπορεί να περνάει δύσκολα καθώς δεν μπορεί να κάνει τις δραστηριότητες της με τα δύο της παιδιά τον 3χρονο Βλάσση και τον 2 ετών Βασίλη αλλά δεν χάνει το κέφι της.

Με κολάρο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Άυπνη τέσσερις μέρες»


Λίγο μετά τις αναρτήσεις που έκανε και οι οποίες την απεικόνιζαν να φορά κολάρα μας έδειξε το καλοκαιρινό εντυπωσιακό της μανικιούρ δίνοντας μας μια γεύση αισιοδοξίας. 

H παρουσιάστρια έχει μπει σε άκρως καλοκαιρινό mood! Πάει στη θάλασσα, κάνει τις βουτιές της και απολαμβάνει το πρωϊνό της στην ακρογυαλιά.

Με κολάρο η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Άυπνη τέσσερις μέρες»

Η ίδια συνεχίζει και το καλοκαίρι να προσέχει τη διατροφή της επιλέγοντας υγιεινές τροφές με καλά λιπαρά όπως αβοκάντο με αυγό ή ομελέτα με γαλοπούλα, σπαράγγια και χόρτα. 


 

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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