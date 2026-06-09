Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ροδίωνος.

Οι Άγιοι Ορέστης, Διομήδης και Ροδίων ή Ρόδων είναι άγνωστοι στον Συναξαριστή του Αγίου Νικόδημου. Αναφέρονται στον Συναξαριστή του Delehaye χωρίς βιογραφικό σημείωμα. Σε δύο δε Κώδικες, τον 1575 φ. 112 της Παρισινής Βιβλιοθήκης και τον Δ 10 φ. 15 της Λαύρας, υπάρχει κοινή Ακολουθία τους από τον Υμνογράφο Ιωσήφ. Τη μνήμη τους αναγράφει και ο υπ' αριθ. 53 Κώδικας των Βλατέων.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ροδάνθη

Ροζάνθη

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Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Αρχείων (World Archives Day), κάθε χρόνο στις 9 Ιουνίου, είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους αρχειονόμους και όλους τους επιστήμονες της πληροφόρησης να αναδείξουν τη χρησιμότητα των αρχείων στην κοινωνία, να παρακινήσουν τους πολίτες να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τον πλούτο που φυλάσσεται στα αρχεία και να έρθουν σε επαφή με αυτό το συναρπαστικό χώρο, στον οποίο απόκεινται μοναδικά τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα αρχεία αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών, αλλά είναι ταυτόχρονα και χώροι διατήρησης της ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η αρχειακή κληρονομιά είναι μια πολύτιμη μαρτυρία για την οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Η ποικιλομορφία των αρχειακών πηγών και μορφών είναι σημαντική.

Για να εξασφαλιστεί η διατήρηση αυτών των πηγών, είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλους τους τύπους και τις μορφές των αρχείων. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα αρχεία -ενεργά και μη - αποτελούνται από τεκμήρια που δημιουργήθηκαν, κατ' εφαρμογή κάποιων νομικών υποχρεώσεων ή στο πλαίσιο κάποιας συναλλαγής και περιέχουν σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες για έναν οργανισμό ή πρόσωπο. Αρχειακά τεκμήρια είναι το αρχειακό υλικό τo οποίo διατηρήθηκε από τους δημιουργούς του, τους κατόχους του ή από κάποιο αρχειακό φορέα, εξαιτίας της νομικής αξίας ή της διαρκούς ιστορικής σημασίας του.

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Αρχείων στοχεύει στην:

Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία των αρχείων.

- των φορέων λήψης αποφάσεων για τα οφέλη που προκύπτουν από την ορθή διαχείριση των αρχείων για τη χρηστή διακυβέρνηση και την ανάπτυξη.

- των ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών για την αναγκαιότητα της μακροπρόθεσμης διατήρησης αρχείων, καθώς και την παροχή πρόσβασης σε αυτά.

Προβολή στο ευρύ κοινό των μοναδικών και εξαιρετικά σπάνιων τεκμηρίων που φυλάσσονται στους αρχειακούς φορείς.4

Βελτίωση της εικόνας των αρχείων και ενίσχυση της προβολή τους σε παγκόσμιο επίπεδο.