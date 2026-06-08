Ρόδος: Μαχαίρωσε και σκότωσε τον φίλο του μετά από καβγά

Οι δύο άνδρες ήταν συγκάτοικοι

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένας 55χρονος άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα τον φίλο του σε καβγά στις Καλυθιές Ρόδου.
  • Οι δύο άνδρες ήταν συγκάτοικοι και είχαν συχνές εντάσεις στη σχέση τους.
  • Η επίθεση συνέβη μετά από έντονο καβγά, πιθανόν υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Ο φερόμενος δράστης έχει ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων και συνελήφθη από τις Αρχές.

Σε τραγωδία κατέληξε έντονος τσακωμός μεταξύ δύο ανδρών στις Καλυθιές Ρόδου, όταν ο ένας τραυμάτισε θανάσιμα τον άλλον με μαχαίρι. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της dimokratiki.gr, οι δύο άνδρες ήταν πολύ καλοί φίλοι και συγκάτοικοι. Ο 55χρονος φέρεται να φιλοξενούσε τον δεύτερο άνδρα στο σπίτι του, ωστόσο η συμβίωσή τους είχε συχνές εντάσεις και προσωπικά προβλήματα που επηρέαζαν τη σχέση τους. 

Λίγο πριν από το αιματηρό περιστατικό, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν έντονο καβγά, η οποία σύντομα ξέφυγε από τον έλεγχο. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο ένας από τους δύο φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας σοβαρά τον συγκάτοικό του. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του. 

Η υπόθεση ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκονται τόσο τα αίτια της διαμάχης όσο και το ιστορικό της σχέσης των δύο ανδρών. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος συνελήφθη, έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν στο Ψυχιατρείο της Λέρου.  

 

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