Αίγιο: Πώς βρήκαν τον καταζητούμενο 30 χρόνια μετά - Το μυστικό της μητέρας

Οι «τυφλές» έρευνες και το στοιχείο που οδήγησε στο Αίγιο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο καταζητούμενος Ελληνοαυστραλός, που ζούσε ως παραγωγός ελαιολάδου στο Αίγιο, συνελήφθη μετά από 30 χρόνια.
  • Είχε δολοφονήσει έναν ομογενή στο Σίδνεϋ το 1998 και ήταν στην κορυφή της λίστας της Interpol.
  • Η σύλληψη έγινε μετά από νέες πληροφορίες που έστειλαν οι Αυστραλοί και παλιές δικαστικές υποθέσεις.
  • Η μητέρα του είχε καταγγείλει ενδοοικογενειακή βία το 2014, αποκαλύπτοντας το πραγματικό του όνομα.
  • Στην κατοικία του βρέθηκαν όπλα και 13 κινητά τηλέφωνα, ενώ κατηγορούνται και οι συγγενείς του για υπόθαλψη.

Ο άνθρωπος που βρισκόταν στην κορυφή της λίστας της Interpol ζούσε ως παραγωγός ελαιολάδου στο Αίγιο με το όνομα «Αντώνης». Πρόκειται για τον Ελληνοαυστραλό που είχε δολοφονήσει, ύστερα από καυγά, έναν νεαρό ομογενή στο Σίδνεϋ και συνελήφθη μετά από 27 χρόνια διεθνούς καταδίωξης. 

Αίγιο:Συνελήφθη καταζητούμενος για δολοφονία ομογενή στην Αυστραλία το 1999

Για περίπου 30 χρόνια ήταν καταζητούμενος. Στάθηκε μπροστά στις κάμερες και έδωσε τη δική του εκδοχή για το τι συνέβη στην Αυστραλία. 

«Να μάθει ο κόσμος την αλήθεια… δολοφόνησαν τον αδελφό μου το 1998 στο καζίνο στο Σίδνεϋ, τον Παναγιώτη, 23 χρονών! Ένας διεφθαρμένος αστυνομικός χωρίς άδεια σεκιούριτι δολοφόνησε τον αδελφό μου», υποστήριξε.  

Σύλληψη καταζητούμενου στο Αίγιο: «Ψάχνουμε τον Αντώνη με το τατουάζ»

Καταζητούμενος - Αίγιο

Αίγιο: Οι «τυφλές» έρευνες και το μυστικό της μάνας 

Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του; Οι Αυστραλοί έστειλαν νέες πληροφορίες πριν από έναν μήνα.  

Οι αστυνομικοί «ξεσκόνισαν» παλιές δικαστικές υποθέσεις και έπεσαν πάνω σε ένα μυστικό: το 2014 η μητέρα του κατηγορούμενου είχε κάνει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία με το πραγματικό του όνομα.  

Η υπόθεση χάθηκε στις δικαστικές αναβολές και το 2019 η μητέρα τον αθώωσε, όμως το όνομά του είχε ήδη μείνει στα αρχεία της Αχαΐας, δείχνοντας τον δρόμο στους διώκτες του. 

Σύλληψη καταζητούμενου στο Αίγιο

Έτσι, το μεσημέρι της Κυριακής στο ημιορεινό χωριό Άλσος της Αιγιάλειας, ισχυρές δυνάμεις της Ασφάλειας βρέθηκαν έξω από το σπίτι του καταζητούμενου, τον συνέλαβαν και τον έβαλαν μέσα στο όχημα της αστυνομίας. 

Όταν τα στελέχη της Ασφάλειας τον ρώτησαν πώς λέγεται, απάντησε ήρεμα και ψυχρά: «Αντώνης Τζίμας». Πάνω του δεν είχε ταυτότητα. 

Στην έρευνα που έγινε στη μονοκατοικία-οχυρό με την υψηλή περίφραξη, οι αστυνομικοί βρήκαν μια πολεμική βαλλίστρα, μαχαίρια και 13 κινητά τηλέφωνα.  

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκαν ο κατηγορούμενος, η σύντροφός του και ο 89χρονος πατέρας του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.  

Το δικαστήριο έδωσε αναβολή για την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. 

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