Μια πληροφορία που έφτασε πριν από περίπου μια εβδομάδα μέσω της Interpol στις ελληνικές Αρχές αποδείχθηκε καθοριστική για την εξιχνίαση μιας υπόθεσης που παρέμενε ανοιχτή εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ένας 55χρονος ομογενής, καταζητούμενος από την Αυστραλία για ανθρωποκτονία από το 1999, συνελήφθη στο Αίγιο, όπου φέρεται να ζούσε για 27 ολόκληρα χρόνια χρησιμοποιώντας ψεύτικη ταυτότητα και έχοντας χτίσει μια νέα ζωή.

Όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο αστυνομικός συντάκτης Αλέξανδρος Καλαφάτης, το σήμα της Interpol ανέφερε πως ψάχνουν έναν άνδρα με το όνομα «Αντώνης» που ζει σε ορεινό οικισμό της Αχαΐας, ζούσε στο εξωτερικό κι έχει τατουάζ.

O 55χρονος ομογενής που συνελήφθη στο Αίγιο μετά από 27χρόνια που καταζητούταν - Eurokinissi

Η πληροφορία αυτή κινητοποίησε τις ελληνικές Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα στην περιοχή της Αιγιαλείας, οδηγούμενες τελικά στα ίχνη του άνδρα που καταζητούνταν επί χρόνια από τις αυστραλιανές αρχές.

Δήλωσε ψεύτικα στοιχεία κατά τη σύλληψη

Ο 55χρονος συνελήφθη στην περιοχή του Αιγίου, όπου φέρεται να χρησιμοποιούσε ψεύτικο όνομα και επίθετο. Ακόμη και τη στιγμή της σύλληψής του, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να αποκρύψει την πραγματική του ταυτότητα, δηλώνοντας ψευδή στοιχεία.

Ο 55χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία Έλληνα ομογενή στο Σίδνεϋ το 1999

Ωστόσο, η ταυτοποίησή του έγινε μέσω του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων, το οποίο αποκάλυψε ότι επρόκειτο για τον καταζητούμενο ομογενή που αναζητούσαν οι αρχές της Αυστραλίας εδώ και δεκαετίες.

Η χαμένη ευκαιρία του 2014

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η υπόθεση θα μπορούσε να είχε οδηγήσει στη σύλληψή του αρκετά χρόνια νωρίτερα και συγκεκριμένα το 2014, όταν η μητέρα του είχε προσφύγει στις Αρχές στο Αίγιο και τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία.

Για 27 χρόνια ζούσε στην Ελλάδα με ψεύτικη ταυτότητα - Eurokinissi

Ωστόσο τότε δεν έγινε η σύνδεση με τον καταζητούμενο της Interpol και η υπόθεση ακολούθησε τη συνήθη δικαστική διαδικασία. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και η υπόθεση εκδικάστηκε το 2019, με τον 55χρονο να αθωώνεται, καθώς η μητέρα του είχε στο μεταξύ ανακαλέσει την καταγγελία της.

Μέχρι τότε, όπως αναφέρουν πηγές, δεν είχε υπάρξει κάποια άλλη επαφή του με τις ελληνικές διωκτικές αρχές που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποκάλυψη της πραγματικής του ταυτότητας.

Η διπλή ζωή στο Αίγιο

Στην τοπική κοινωνία της Αιγιαλείας ο 55χρονος παρουσιαζόταν ως ένας ομογενής που είχε επιστρέψει από την Αυστραλία για λόγους υγείας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ισχυριζόταν ότι έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα και ότι επέλεξε να εγκατασταθεί στην ελληνική ύπαιθρο αναζητώντας καθαρό αέρα και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Είχε δημιουργήσει μια νέα ζωή κι έλεγε ότι ήρθε στην Ελλάδα γιατί είχε προβλήματα υγείας - Eurokinissi

Οι γείτονές του αναφέρουν ότι διατηρούσε χαμηλό προφίλ, χωρίς ιδιαίτερες κοινωνικές επαφές, ενώ περνούσε μεγάλο μέρος της ημέρας ασχολούμενος με τα κτήματά του και τις ελιές.

Παράλληλα, είχε δημιουργήσει μια σταθερή προσωπική ζωή. Ζούσε με τη σύντροφό του, μια φιλόλογο και καθηγήτρια που εργαζόταν στην περιοχή του Αιγίου και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία.

Οι γονείς του ζούσαν μαζί του έξι μήνες τον χρόνο

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι γονείς του ταξίδευαν συστηματικά από την Αυστραλία στην Ελλάδα και διέμεναν μαζί του για περίπου έξι μήνες κάθε χρόνο.

Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν ότι τους γνώριζαν προσωπικά και τους έβλεπαν συχνά.

«Έρχονταν έξι μήνες εδώ και έξι μήνες έμεναν στην Αυστραλία. Ήταν ευγενικοί άνθρωποι και τους συναντούσαμε συχνά», είπε γειτόνισσα.

Οι αρχές τον εντόπισαν μετά από σήμα της Interpol ότι ψάχνουν έναν Αντώνη με τατουάζ που μένει σε ορεινό οικισμό στην Αχαΐα - Eurokinissi

Το στοιχείο αυτό έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το αν και κατά πόσο είχαν αξιολογηθεί οι κινήσεις του οικογενειακού του περιβάλλοντος από τις αρμόδιες αρχές, δεδομένου ότι σε βάρος του υπήρχε διεθνές ένταλμα σύλληψης και Ερυθρά Αγγελία της Interpol.

Δεν είχε ελληνική ταυτότητα ούτε περιουσία στο πραγματικό του όνομα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 55χρονος δεν είχε εκδώσει ποτέ ελληνική ταυτότητα με το πραγματικό του όνομα.

Παράλληλα, δεν φέρεται να διατηρούσε περιουσιακά στοιχεία καταχωρημένα στο όνομά του, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά τον εντοπισμό του από τις διωκτικές αρχές.

Σύλληψη Έλληνα ομογενή: Η δολοφονία Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεΐ

Οι αυστραλιανές αρχές κατηγορούν τον 55χρονο για τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϋ το 1999.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε κέντρο διασκέδασης στην περιοχή Belmore. Σύμφωνα με τις αυστραλιανές αρχές, ο Γιαννόπουλος προσπάθησε να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος που δολοφονήθηκε το 1999

Τότε, ο 55χρονος φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, καταφέροντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι.

Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά τη δολοφονία, όμως ο κατηγορούμενος είχε ήδη εξαφανιστεί.

Από τον Φεβρουάριο του 2024 οι αυστραλιανές αρχές είχαν εντείνει τις προσπάθειες εντοπισμού του, θεωρώντας ότι βρισκόταν στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό είχε εκδοθεί δημόσια επικήρυξη ύψους 200.000 δολαρίων Αυστραλίας για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Ο 55χρονος θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία ενός ακόμα ομογενή το 1997

Παράλληλα, αυστραλιανά δημοσιεύματα έχουν συνδέσει το όνομά του με άλλες σοβαρές ποινικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η δολοφονία του ομογενή Τιμ Μπουκελάτου το 1997, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει απαγγελθεί κατηγορία για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Αναφορές έχουν γίνει και σε επαφές του με πρόσωπα που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα στην Αυστραλία, στοιχεία που αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές.