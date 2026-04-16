Λαζαρίδης: Θα επιστρέψει εντόκως μισθούς που δεν του αναλογούσαν!

Μεταχρονολογημένη συγγνώμη για το ύφος του

Όπισθεν από Λαζαρίδη και έμπρακτη συγγνώμη για το ύφος του (βίντεο από το Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραδέχθηκε ότι εισέπραξε μισθούς που δεν δικαιούνταν και προσφέρθηκε να τους επιστρέψει εντόκως.
  • Ζήτησε συγγνώμη για τις δηλώσεις του και αναγνώρισε ότι κατείχε θέση που απαιτούσε πτυχίο πανεπιστημίου.
  • Η πρωτοβουλία του Λαζαρίδη δεν εκτόνωσε την πίεση μεταξύ των βουλευτών της ΝΔ.
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου, προκαλώντας αντιδράσεις.
  • Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ζήτησε από την εκτελεστική εξουσία να αποφεύγει δηλώσεις που υπονομεύουν το κύρος των δικαστών.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, παρά τα όσα έλεγε για το πτυχίο του, τις προηγούμενες ημέρες, έκανε στροφή, παραδέχθηκε ότι έγινε λάθος και προσφέρθηκε  να αποδώσει πίσω στο Δημόσιο τα χρήματα που δεν δικαιούταν. 

Κόντρα κορυφής στη Βουλή για υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, στην πραγματικότητα ο κ. Λαζαρίδης, μετά από επικοινωνία με το Μαξίμου, επιχείρησε να μαζέψει την κατάσταση που ο ίδιος επιδείνωσε. 

Αφού ζήτησε συγγνώμη για το ύφος και τους χαρακτηρισμούς του στη συνέντευξη που έδωσε στο Open την Τρίτη, επίσης αναγνώρισε ότι καταλάμβανε θέση για την οποία απαιτείτο πτυχίο πανεπιστημίου, χωρίς να έχει. 

Νέες καταγγελίες για δεύτερο διορισμό Λαζαρίδη το 2013 σε θέση ΠΕ

Προσπαθώντας να απομακρύνει τις σκιές, ζήτησε να επιστρέψει εντόκως μισθούς που εισέπραξε για τα διαστήματα του διορισμού που δεν του αναλογούσαν. Όπως πρόσθεσε πάντως ο πολιτικός αναλυτής του Star,  στις τάξεις των βουλευτών της ΝΔ, αυτή η πρωτοβουλία δεν εκτόνωσε την πίεση. 

‘Αγρια κόντρα για τα «καρφιά» του Α. Γεωργιάδη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Όπως συμπλήρωσε  ο Γ. Ευγενίδης, υπάρχει ένα ακόμη μέτωπο. Ο Άδωνις Γεωργιάδης με έντονο τρόπο καταφέρθηκε  κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως στη χώρα μας, Πόπης Παπανδρέου. Με αποτέλεσμα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να βγάλει ανακοίνωση. 

Επίθεση ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τη δήλωση Άδωνι

Συγκεκριμένα πολύ ξεκάθαρα χθες βράδυ ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι η Ελληνίδα Ευρωπαία Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου πιέζει μέσω της δικογραφίας για να ανανεωθεί η θητεία της, κάτι που κρίνεται στο Δικαστικό Συμβούλιο αυτή την περίοδο. Η διατύπωση του κ. Γεωργιάδη προκάλεσε αντιδράσεις, όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων που σε ανακοίνωση υπογραμμίζει: «Οι φορείς άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας έχουν υποχρέωση με τα λόγια και τα έργα τους, να αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη τους, απέχοντας από δηλώσεις ή ενέργειες που υπονομεύουν το κύρος των λειτουργών της».

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τον Α. Γεωργιάδη

Ο Πρωθυπουργός πάντως είπε στη Βουλή ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δε φεύγει από την Ελλάδα.
 

