Λαζαρίδης: Θα επιστρέψει εντόκως μισθούς που δεν του αναλογούσαν!

Όπισθεν από Λαζαρίδη και έμπρακτη συγγνώμη για το ύφος του (βίντεο από το Star)

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, παρά τα όσα έλεγε για το πτυχίο του, τις προηγούμενες ημέρες, έκανε στροφή, παραδέχθηκε ότι έγινε λάθος και προσφέρθηκε να αποδώσει πίσω στο Δημόσιο τα χρήματα που δεν δικαιούταν.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, στην πραγματικότητα ο κ. Λαζαρίδης, μετά από επικοινωνία με το Μαξίμου, επιχείρησε να μαζέψει την κατάσταση που ο ίδιος επιδείνωσε.

Αφού ζήτησε συγγνώμη για το ύφος και τους χαρακτηρισμούς του στη συνέντευξη που έδωσε στο Open την Τρίτη, επίσης αναγνώρισε ότι καταλάμβανε θέση για την οποία απαιτείτο πτυχίο πανεπιστημίου, χωρίς να έχει.

Προσπαθώντας να απομακρύνει τις σκιές, ζήτησε να επιστρέψει εντόκως μισθούς που εισέπραξε για τα διαστήματα του διορισμού που δεν του αναλογούσαν. Όπως πρόσθεσε πάντως ο πολιτικός αναλυτής του Star, στις τάξεις των βουλευτών της ΝΔ, αυτή η πρωτοβουλία δεν εκτόνωσε την πίεση.

‘Αγρια κόντρα για τα «καρφιά» του Α. Γεωργιάδη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Όπως συμπλήρωσε ο Γ. Ευγενίδης, υπάρχει ένα ακόμη μέτωπο. Ο Άδωνις Γεωργιάδης με έντονο τρόπο καταφέρθηκε κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως στη χώρα μας, Πόπης Παπανδρέου. Με αποτέλεσμα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να βγάλει ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα πολύ ξεκάθαρα χθες βράδυ ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι η Ελληνίδα Ευρωπαία Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου πιέζει μέσω της δικογραφίας για να ανανεωθεί η θητεία της, κάτι που κρίνεται στο Δικαστικό Συμβούλιο αυτή την περίοδο. Η διατύπωση του κ. Γεωργιάδη προκάλεσε αντιδράσεις, όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων που σε ανακοίνωση υπογραμμίζει: «Οι φορείς άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας έχουν υποχρέωση με τα λόγια και τα έργα τους, να αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη τους, απέχοντας από δηλώσεις ή ενέργειες που υπονομεύουν το κύρος των λειτουργών της».

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τον Α. Γεωργιάδη

Ο Πρωθυπουργός πάντως είπε στη Βουλή ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δε φεύγει από την Ελλάδα.

