ΟΑΚΑ: Τι κατέγραψαν οι σεισμογράφοι για Metallica, Iron Maiden, Final Four

Ποιο τραγούδι προκάλεσε δόνηση ίση με 1,5 Ρίχτερ!

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Δήμητρα Κούτρα)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι συναυλίες Metallica και Iron Maiden στο ΟΑΚΑ προκάλεσαν σημαντικές σεισμικές δονήσεις, καταγράφοντας ένταση 1,5 και 0,9 Ρίχτερ αντίστοιχα.
  • Η μεγαλύτερη δόνηση από τους Metallica προήλθε από το τραγούδι 'Moth Into Flame', ενώ για τους Iron Maiden από το 'Killers'.
  • Ο σεισμολογικός σταθμός κατέγραψε επίσης δονήσεις κατά τη διάρκεια του EuroLeague Final Four 2026, κυρίως κατά την απονομή του τροπαίου.
  • Η συμμετοχή του κοινού στις συναυλίες και στους αγώνες αποδείχθηκε καθοριστική για τις μετρήσιμες δονήσεις του εδάφους.

Metallica ή Iron Maiden; Λίγες ημέρες μετά τις συναυλίες που συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δημοσίευσε τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τις... σεισμικές δονήσεις που προκάλεσαν. Και όπως φαίνεται, η περιοχή ταρακουνήθηκε για τα καλά.

Οι Metallica έγραψαν ιστορία στην Αθήνα - Ρεκόρ προσέλευσης στο ΟΑΚΑ

Πριν από τη μεγάλη συναυλία του διάσημου συγκροτήματος της heavy metal, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εγκατέστησε προσωρινά έναν σεισμολογικό σταθμό υψηλής ευαισθησίας στον χώρο του σταδίου.

Οι πάνω από 90.000 θεατές στη συναυλία των Metallica προκάλεσαν κυριολεκτικά σεισμό, με το Moth Into Flame να είναι το τραγούδι που ενεργοποίησε... ένα μικρό ρήγμα. Ο σεισμογράφος κατέγραψε μια δόνηση αντίστοιχη με ένταση 1,5 Ρίχτερ και στη δημιουργία της συνέβαλαν τόσο τα ηχητικά συστήματα, όσο και η έντονη συμμετοχή του κοινού.

Υψηλές τιμές καταγράφηκαν επίσης στα Master of Puppets, Fade to Black, Wherever I May Roam και One.

ΟΑΚΑ: Τι έδειξαν οι μετρήσεις για Iron Maiden - Final Four

Αντίστοιχα, στη συναυλία των Iron Maiden η μεγαλύτερη σεισμική απόκριση παρατηρήθηκε στο τραγούδι «Killers», που κατέγραψε σεισμική ένταση 0,9 Ρίχτερ από τους περίπου 50.000 οπαδούς του βρετανικού συγκροτήματος.

Έντονη συμμετοχή του κοινού καταγράφηκε και στα «2 Minutes to Midnight», «Seventh Son of a Seventh Son», «Rime of the Ancient Mariner» και «Wrathchild» 

Εκτός από τις δύο μεγάλες συναυλίες, ο προσωρινός σεισμολογικός σταθμός λειτούργησε και κατά τη διάρκεια του τελικού του EuroLeague Final Four 2026 στο ΟΑΚΑ. Οι καταγραφές έδειξαν ότι οι αντιδράσεις των φιλάθλων κατά τη διάρκεια κρίσιμων φάσεων του αγώνα, αλλά κυρίως
κατά την απονομή του τροπαίου, δημιούργησαν σαφώς ανιχνεύσιμα σεισμικά σήματα.

Αν και τα επίπεδα δόνησης ήταν γενικά χαμηλότερα από εκείνα που καταγράφηκαν στη συναυλία των Metallica, ήταν συγκρίσιμα με εκείνα της συναυλίας των Iron Maiden, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η συλλογική ανθρώπινη συμπεριφορά στη δημιουργία μετρήσιμων
δονήσεων του εδάφους.

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