MasterChef: Η τέλεια αντιγραφή πιάτου! «Βροχή» τα δεκάρια από τους κριτές

«Πραγματικά έψαχνα να βρω κάτι να πω», σχολίασε ο Σωτήρης Κοντιζάς

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ανδρέας αντέγραψε πιστά το πιάτο του Νίκου Μπίλλη και βαθμολογήθηκε με 39 βαθμούς από τους κριτές.
  • Ο Σωτήρης Κοντιζάς και οι άλλοι κριτές του έδωσαν δεκάρια, εκφράζοντας εντυπωσιασμό για την εμφάνιση και τη γεύση του πιάτου.
  • Ο Ανδρέας δήλωσε σοκαρισμένος και δικαιωμένος από την υψηλή βαθμολογία του, νιώθοντας ότι αξίζει να είναι στη 'Μητέρα των Μαχών'.
  • Η Wasan εξέφρασε την απορία της για τους πανηγυρισμούς των συμπαικτών του, επισημαίνοντας ότι τον ψήφισαν οι ίδιοι.

Ένας υποψήφιος προς αποχώρηση αντέγραψε πιστά το πιάτο του Νίκου Μπίλλη και βαθμολογήθηκε σχεδόν με άριστα από τον ίδιο και τους τρεις κριτές.

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Ο Σωτήρης Κοντιζάς, αφού πρώτα «ψάρωσε» τον Ανδρέα, παραδέχτηκε στη συνέχεια πως δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να βρει κάτι αρνητικό στο πιάτο του. Γι' αυτό τον λόγο τον βαθμολόγησε με το απόλυτο 10.

«Πάρα πολύ καλή εμφάνιση θα πω εγώ, αλλά γνωρίζετε όλοι ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την εμφάνιση. Έχει να κάνει και με τη γεύση. Και η γεύση, Ανδρέα, στην προσπάθειά σου ακολούθησε ακριβώς αυτό που είδαμε αρχικά στα πιάτα που ήρθαν μπροστά μας. Πραγματικά έψαχνα να βρω κάτι να πω, κάποια διόρθωση να κάνω, αλλά τα πήγες περίφημα. Μπράβο», τόνισε.

Μπορεί ο Ανδρέας να είναι πλέον μέλος της μπλε μπριγάδας, ωστόσο στη συνείδηση των μέχρι πρότινος συμπαικτών του παραμένει «κόκκινος», γι' αυτό και πανηγύρισαν έξαλλα το γεγονός ότι θα είναι κι αυτός στη «Μητέρα των Μαχών».

MasterChef: Οι «κόκκινοι» έπνιξαν στις αγκαλιές τον Ανδρέα

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«Είναι τρελός ο Ελβετός», φώναζαν.

Δεκάρια πήρε επίσης από τον Πάνο Ιωαννίδη και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, ενώ ο καλεσμένος σεφ έδωσε 9 βαθμούς στην προσπάθειά του. Συνολικά συγκέντρωσε 39 βαθμούς.

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Ο Ανδρέας κατάφερε να εντυπωσιάσει ακόμη και τον πιο αυστηρό κριτή, που δεν είναι άλλος από τον Σωτήρη Κοντιζά. Για τον λόγο αυτό ζήτησε και πήρε την κάρτα με τη βαθμολογία του, προκειμένου να την κρατήσει ως ενθύμιο.

MasterChef: Ο Ανδρέας πήρε το πρώτο του δεκάρι από τον Σωτήρη Κοντιζά

MasterChef: Ο Ανδρέας πήρε το πρώτο του δεκάρι από τον Σωτήρη Κοντιζά

«Δεν το πίστευα. Έπαθα σοκ. Λέω: "Τι γίνεται;". Νιώθω καλύτερα που μου έδωσα ένα μπουκάλι οξυγόνο. Απέδειξα με το πιάτο μου ότι αξίζω να βρίσκομαι στη "Μητέρα των Μαχών"», δήλωσε ο Ανδρέας, ο οποίος αισθάνεται ανακουφισμένος αλλά και δικαιωμένος.

Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί παραξένεψαν τη Wasan, η οποία εξέφρασε τον προβληματισμό της λέγοντας:

«Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τις ζητωκραυγές. Κι εγώ χαίρομαι για τον Ανδρέα που τα πήγε περίφημα, φυσικά. Είναι στην ομάδα μας και είναι ένα πολύ καλό παιδί. Ωραίος άνθρωπος. Αλλά, ρε παιδιά, εσείς τον ψηφίσατε. Δεν καταλαβαίνω... Μήπως είμαι τρελή;», αναρωτήθηκε.

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