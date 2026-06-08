Δείτε ρεπορτάζ για τον σεισμό στην Εύβοια από τις ειδήσεις του Star

Νέος σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου, ξανά στην Εύβοια.

Νωρίτερα, είχε καταγραφεί ακόμα μία σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 Ρίχτερ, η οποία έγινε αισθητή και στην Αττική.

Ο πρόσφατος σεισμός σημειώθηκε στις 22:48, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 17,6 χιλιόμετρα και το επίκεντρο να εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λίμνης Ευβοίας.

Η σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε με μια τριπλή ισχυρή δόνηση την Κυριακή, ενώ η γη συνεχίζει να τρέμει και σήμερα, Δευτέρα βράδυ:

Την Κυριακή σημειώθηκαν διαδοχικοί σεισμοί με μεγαλύτερους αυτούς των 4,8 και 5,2 Ρίχτερ με επίκεντρο τη Βόρεια Εύβοια (περιοχή Δαφνούσας / Προκοπίου), οι οποίοι έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί και στην Αττική.

Τη Δευτέρα καταγράφηκαν πάνω από 110 μετασεισμοί. Οι πιο πρόσφατοι μάλιστα σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας, με δονήσεις της τάξης των 3,7, 3,9 και 4,1 Ρίχτερ κοντά στο Προκόπι και τη Λίμνη Ευβοίας.

Οι συνεχείς δονήσεις έχουν προκαλέσει αναστάτωση και μικρές υλικές ζημιές, κυρίως στη Βόρεια Εύβοια.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί ζημιές (κυρίως ρωγμές) σε περίπου 100 σπίτια, τα οποία είναι στην πλειονότητά τους παλιά κτίσματα. Μετά από αυτοψίες των ειδικών κλιμακίων, 15-16 κατοικίες έχουν κριθεί «κίτρινες» (προσωρινά ακατοίκητες) στις περιοχές Προκόπι, Δαφνούσα και Καλύβια.

Ανακοινώθηκε ότι τα σχολεία στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη 9 Ιουνίου για προληπτικούς λόγους.

Σημειώθηκαν μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε ορεινά οδικά δίκτυα, για αυτό κι απαιτείται προσοχή στις μετακινήσεις.