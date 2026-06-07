Σεισμοί 4,8 και 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητοί στην Αττική

Κατολισθήσεις και ζημιές σε σπίτια & μαγαζιά- Δεν υπάρχουν τραυματισμοί

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Σεισμοί 4,8 και 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητοί στην Αττική
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Πρώτη Δημοσίευση: 07.06.26, 13:06

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διαδοχικοί σεισμοί 4,8 και 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκαν στην Εύβοια, αισθητοί και στην Αττική, το μεσημέρι της 7ης Ιουνίου.
  • Ο πρώτος σεισμός είχε επίκεντρο 6 χλμ. νότια του Προκοπίου, με εστιακό βάθος 14 χλμ.
  • Ο δεύτερος σεισμός σημειώθηκε 5 χλμ νοτιοδυτικά του Προκοπίου, με εστιακό βάθος 13,1 χλμ.
  • Υπάρχουν ζημιές σε σπίτια και κτίρια, αλλά δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
  • Ο καθηγητής Παπαζάχος προειδοποίησε ότι είναι νωρίς να αποκλειστεί ισχυρότερος σεισμός.

Διαδοχικές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στην Εύβοια, που έγιναν αισθητές και στην Αττική, το μεσημέρι της Κυριακής 7/6.

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Εύβοια- Η πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Εύβοια- Η πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το μέγεθός του πρώτου ήταν 4,8 Ρίχτερ και το επίκεντρό του στα 6 χλμ. νότια του Προκοπίου Ευβοίας.

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Εύβοια- Η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Εύβοια- Η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Το εστιακό του βάθος ήταν στα 14 χλμ.

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια- Η πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια- Η πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Λίγα λεπτά αργότερα, σημειώθηκε και δεύτερη δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο 5 χλμ νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, όπως αναφέρει η αναθεωρημάνη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το εστιακό του βάθος ήταν στα 13,1 χλμ.

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια- Η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια- Η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Οι σεισμοί «ταρακούνησαν» όλη την Εύβοια και σύμφωνα τον αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας, Γιώργο Κελαϊδίτη, που μίλησε στο evima.gr, υπάρχουν ζημιές σε σπίτια, κτίρια και μαγαζιά.

Ζημιές σε κατάστημα μετά τους διαδοχικούς σεισμούς στην Εύβοια/ evima.gr

Ζημιές σε κατάστημα μετά τους διαδοχικούς σεισμούς στην Εύβοια/ evima.gr

«Αυτή την ώρα επικρατεί πανικός στον κόσμο καθώς ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Έγιναν ζημιές σε σπίτια, μαγαζιά, και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπι όπου γινόταν βάφτιση και ο ιερέας πετάχτηκε έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παπαζάχος: «Είναι πολύ νωρίς να αποκλειστεί ένας ισχυρότερος σεισμός»

Ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι έχουν γίνει τουλάχιστον τρεις απανωτοί με μεγέθη από 4,7 R μέχρι 5,2 R και πως οι αναλύσεις είναι σε εξέλιξη.

«Δε γνωρίζουμε και πολλά πράγματα, γιατί μιλάμε για απανωτούς σεισμούς οι οποίοι έχουν γίνει. Είναι τουλάχιστον τρεις από ό,τι φαίνεται οι μέχρι στιγμής, που έχετε καταλάβει. Μιλάμε για σεισμούς, οι οποίοι έχουν μεγέθη από 4,7 έως 5,2, αν και οι αναλύσεις γίνονται αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί μπορεί να έχουν γίνει και λάθη από τα αυτόματα συστήματα», ανέφερε αρχικά στην ΕΡΤ.

Σεισμοί 4,8 και 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητοί στην Αττική

«Οι σεισμοί είναι στη Βόρεια Εύβοια, εκεί στην περιοχή ανάμεσα στο Προκόπι και στη Δάφνη, απέναντι από τη Μαλεσίνα και τον Θεολόγο, από τις ακριβώς απέναντι ακτές του Ευβοϊκού», συμπλήρωσε και σημείωσε πως «προφανώς έχουν γίνει έντονες ζημιές στην ευρύτερη περιοχή και στην περιοχή της Αττικής».

Ο καθηγητής εξήγησε ότι οι σεισμοί της τάξης των 5 Ρίχτερ δεν είναι σεισμοί σημαντικοί για τον ελληνικό χώρο. «Είναι σεισμοί οι οποίοι συμβαίνουν κάθε μήνα περίπου στον ελληνικό χώρο. Απλά, όταν συμβαίνουν κοντά σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, πόσω μάλλον στην πρωτεύουσα της χώρας, γίνονται έντονα αισθητοί. Γενικά η περιοχή της Εύβοιας και πιο βόρεια γίνονται αισθητοί στην περιοχή της Αθήνας. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό από μόνο του. Ακόμα και ένας ισχυρότερος σεισμός δε θα προκαλέσει κάτι στην περιοχή της Αττικής».

Η Βόρεια Εύβοια δεν έχει υψηλά επίπεδα σεισμικής δραστηριότητας, «όμως είναι πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή να αποκλειστεί ένας ισχυρότερος σεισμός.», κατέληξε.

Δήμαρχος Μαντουδίου: Έχουν γίνει κατολισθήσεις- Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός

Ο δήμαρχος Μαντουδίου - Αγίας Άννας, Γιάννης Τσαπουρνιώτης, είπε στην ΕΡΤ πως γίνεται καταγραφή των ζημιών και πως έχουν γίνει κατολισθήσεις. Ωστόοσο, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. 

 

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