Νέος σεισμός, 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 05:13 το πρωί, στην Εύβοια, μετά από τους σεισμούς που αναστάτωσαν τους κατοίκους χθες, Κυριακή. Ο νέος σεισμός είχε επίκεντρο 9 χλμ. νοτιοδυτικά από το Προκόπι.

Το εστιακό του βάθος ήταν 16.4 χιλιόμετρα σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Ενδεικτικό της έντονης σεισμικής ακολουθίας είναι ότι από χθες μέχρι σήμερα στην περιοχή έχουν σημειωθεί 110 μετασεισμοί.

Νέος σεισμός 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εύβοια - Eurokinissi

Εύβοια: Τα 5,2 Ρίχτερ ο κύριος σεισμός

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΠ και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια εξελίσσεται ομαλά. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ.



Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν περίπου 70 μετασεισμοί, εκ των οποίων πέντε ήταν άνω των 3 Ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 Ρίχτερ. Η εικόνα αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η δόνηση των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός.



Κλιμάκιο του ΟΑΣΠ βρίσκεται ήδη στην περιοχή πραγματοποιώντας μετρήσεις, ενώ το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εκτιμά ότι έως το μεσημέρι θα υπάρχει σαφέστερη επιστημονική εικόνα για την εξέλιξη του φαινομένου.



Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η μετασεισμική δραστηριότητα παραμένει έντονη στην ευρύτερη περιοχή.

Σεισμός Εύβοια: Κατολισθήσεις και ζημιές σε σπίτια

Κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου στη βόρεια Εύβοια, χωρίς όμως να προκαλούν σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας.

Τουλάχιστον 15 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό στην Εύβοια - Eurokinissi

Επίσης, στο Προκόπι, τουλάχιστον 15 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Οι ζημιές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής αφορούν κυρίως παλαιές κατοικίες στο Προκόπι και τη Δαφνούσα.

Από σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες από τους μηχανικούς της ΔΑΕΦΚ, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και αξιολόγηση των ζημιών.

Με βάση τον χαρακτηρισμό, οι πληγέντες θα υποβάλουν στους δήμους τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να λάβουν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσουν στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα είναι:

Από σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό στην Εύβοια - Eurokinissi

Ε1

Ε4

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Το έγγραφο αυτοψίας των μηχανικών

Οι οικονομικές ενισχύσεις προβλέπουν:

έως 4.000 ευρώ για κτήρια με κίτρινο χαρακτηρισμό

έως 6.000 ευρώ για κόκκινο

έως 1.000 ευρώ/τ.μ. για ανακατασκευή, έως 150 τ.μ.

Η διαδικασία εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί εντός μίας εβδομάδας.

Κλειστά θα είναι σήμερα τα Δημοτικά σχολεία στο δήμο Μαντουδίου, ενώ οι πανελλήνιες θα γίνουν κακνονικά - Eurokinissi

Σεισμός Εύβοια: Κανονικά οι Πανελλαδικές – Κλειστά τα δημοτικά

Με απόφαση του Δήμου, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα ενώ τα Γυμνάσια και τα Λύκεια δεν λειτουργούν λόγω εξετάσεων.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά, καθώς τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται απολύτως ασφαλή.

Λέκκας: «Θα ήθελα να κάνει τέτοιους σεισμούς»

Καθησυχαστικός ήταν ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκας, αναφερόμενος στη μετασεισμική ακολουθία.

Οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί για τη μετασεισμική ακολουθία στην Εύβοια

«Δεν με ανησύχησε, είμαστε σε καλό δρόμο. Θα ήθελα να κάνει τέτοιους σεισμούς να φανεί ότι εκτονώνεται. Πάντα κρατάμε μια επιφύλαξη. Λαμβάνοντας τα ιστορικά δεδομένα και τα ρήγματα της περιοχής θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Στην περιοχή έχουν γίνει πανομοιότυπες σεισμικές εξάρσεις το 2023 και το 2025», είπε στην ΕΡΤ και πρόσθεσε:

«Δε θα πάμε σε μεγάλα μεγέθη σεισμών, θα είμαστε σε αυτά τα επίπεδα. Την προηγούμενη φορά είχαμε δέκα μέρες σεισμική ακολουθία. Το 2023 ήταν πέντε μέρες. Έχουμε δρόμο ακόμη, αλλά οι δονήσεις θα είναι αυτού του μεγέθους».

Μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 110 μετασεισμοί στην Εύβοια - Eurokinissi

Σχετικά με τις ζημιές ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι δεν είναι πάνω από 15 τα σπίτια σε χωριά με σοβαρές καταστροφές. Τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια, όπως είπε, δεν κατοικούνταν. Σε άλλα υπήρχαν κάποιοι ηλικιωμένοι.

Σε αυξημένη ετοιμότητα Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ

Την ίδια στιγμή, 20 πυροσβεστικά οχήματα πραγματοποιούν περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, ενώ ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή.

Την περιοχή επισκέφθηκαν ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρος Καμπούρης, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τις τοπικές αρχές για την εξέλιξη της κατάστασης.