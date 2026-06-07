Ανησυχία επικρατεί στην Εύβοια μετά το «μπαράζ» σεισμών που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής. Σημειώθηκαν τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις 4,8 Ρίχτερ, 4,3 Ρίχτερ και 5,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή του Προκοπίου, οι οποίες έγιναν ιδιαίτερα αισθητές και στην Αττική.

Bίντεο στα social media αποτυπώνουν τη στιγμή που χτυπά ο Εγκέλαδος.

Από τους σεισμούς που «ταρακούνησαν» την Εύβoια, ευτυχώς δε σημειώθηκαν τραυματισμοί. Ωστόσο προκλήθηκαν ζημιές από κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο, αλλά και σε σπίτια και μαγαζιά και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έξω από το Προκόπι.

Κατολίσθηση είχαμε και στην Κρύα Βρύση του δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.

Κατολίσθηση από τον σεισμό στην Εύβοια / evima.gr

Εύβοια: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 8/6 - Κανονικά οι Πανελλαδικές στη βόρεια Εύβοια

Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.

Επίσης κλειστό θα είναι το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια λόγω των σεισμικών δονήσεων που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης.

Ωστόσο, κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι Πανελλήνιες 2026, καθώς δεν έχουν υποστεί βλάβη τα εξεταστικά κέντρα των Πανελληνίων.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Μπενιάτα Ελένη, τους αρμοδίους στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό για την παρακολούθηση της κατάστασης.

Σύμφωνα με τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί, όλες οι σχολικές μονάδες που θα λειτουργήσουν ως εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται απολύτως ασφαλείς για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Παράλληλα, το Υπουργείο βρίσκεται σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής και σε συνεχή επικοινωνία με την επιστημονική κοινότητα και τους αρμόδιους σεισμολόγους, προκειμένου να αξιολογούνται διαρκώς τα δεδομένα.

Η Υπουργός, στο πλαίσιο της επικοινωνίας της, συζήτησε με τον Δήμαρχο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, Γιάννη Τσαπουρνιώτη και με την Περιφερειακή Δ/ντρια Εκπαίδευσης, το ενδεχόμενο εφαρμογής εναλλακτικών σχεδίων λειτουργίας των εξεταστικών κέντρων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή των υποψηφίων της περιοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Εύβοια: Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ζημιές

Ζημιές στη Δαφνούσα / Eurokinissi

Ο κ. Τσαπουρνιώτης δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στη μικρή κοινότητα της Δαφνούσας, ενώ ρωγμές καταγράφονται και σε σπίτια στο Προκόπι που είχαν υποστεί ζημιές από τον σεισμό του 2025.

«Οι μεγάλες ζημιές εντοπίζονται στη μικρή κοινότητα της Δαφνούσας, όπου εκεί έχουν καταρρεύσει τοίχοι από σπίτια και στο Προκόπι έχουμε ρωγμές σε σπίτια που είχαν υποστεί και πέρυσι ζημιές από τον σεισμό. Σε όλο τον Δήμο έχουμε ζημιές περιορισμένης κλίμακας με ρωγμές, όχι όμως καταρρεύσεις. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση», τόνισε ο δήμαρχος.

Ζημιές στη Δαφνούσα / Eurokinissi

Σημειώνεται ότι στη Βόρεια Εύβοια έχει μεταβεί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη, για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπι και Δαφνούσα, έπειτα από τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή.

Ζημιές σε κατάστημα μετά τους διαδοχικούς σεισμούς στην Εύβοια / evima.gr

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διασπορά πυροσβεστικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, ενώ, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και η 1η και η 7η Ε.Μ.Α.Κ.

Ειδικότερα, 20 πυροσβεστικά οχήματα και τα πληρώματά τους πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, καθώς και καταγραφή τυχόν ζημιών που έχουν προκληθεί από τις σεισμικές δονήσεις, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τους αρμόδιους φορείς.

Καθησυχαστικός ο Λέκκας

«Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα και κυρίως τα ιστορικά δεδομένα και τις διεγέρσεις που είχαμε πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, η περιοχή πολύ δύσκολα θα δώσει κάποιον μεγάλο σεισμό. Γιατί και τα ρήγματα είναι μικρά αλλά και εκτονώνεται μέσα από πολλούς σεισμούς και όχι από έναν και μοναδικό και κύριο σεισμό».

Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας, αναφορικά με τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας.

Όπως τονίζει, πιθανότατα «έχουμε να κάνουμε με μία σμηνοσειρά», το οποίο, όπως εξηγεί, «σημαίνει ότι δεν ξεχωρίζουμε μεγαλύτερο μέγεθος, πολύ δύσκολα να ξεχωρίσουμε μεγαλύτερο μέγεθος και πολύ δύσκολα να πάνε σε πολύ μεγάλο μέγεθος όμως διαρκεί αρκετό χρονικό διάστημα». Ο κ. Λέκκας αναφέρει ότι εντοπίζονται μικρές ζημιές στη Δαφνούσα και στο Προκόπι κυρίως, σε παλιές κατασκευές.