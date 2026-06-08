Μετά το πρόσφατο ταξίδι της στη Νέα Υόρκη, η Δούκισσα Νομικού φαίνεται πως επέλεξε να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης σε έναν καλοκαιρινό προορισμό, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει το πού βρίσκεται. Μαζί της ήταν φυσικά, η οικογένειά της.

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε, η η γνωστή παρουσιάστρια και επιχειρηματίας ποζάρει με διαφορετικά μπικίνι και μοιάζει πιο ανέμελη και χαρούμενη από ποτέ. Φυσικά το κορμί της δεν πέρασε απαρατήρητο! Η Δούκισσα Νομικού είναι γνωστή για την καλλίγραμμη σιλουέτα της, με ύψος περίπου1,75 μ. και αθλητικό σώμα. Το μοντέλο έχει σίγουρα πετύχει τα απόλυτα ''body goals''.

Η πρώην Σταρ Ελλάς επιλέγει θρεπτικά και υγιεινά γεύματα. Αποφεύγει τις ακρότητες αλλά απολαμβάνει τη διατροφή της χωρίς στερήσεις. Παράλληλα, φροντίζει να μην παραλείπει τη γυμναστική από την καθημερινότητά της, η οποία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ρουτίνας της. Η ισορροπία αυτή ανάμεσα σε διατροφή και άσκηση της επιτρέπει να διατηρεί ένα σώμα γεμάτο ενέργεια και δύναμη.

Η ανάρτηση της Δούκισσας Νομικού στο Instagram:

Οι φωτογραφίες της δεν άργησαν να συγκεντρώσουν χιλιάδες likes και τα σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους και φίλες «έπεσαν βροχή», με τους ακολούθους της να εκφράζουν τον θαυμασμό τους στο μοντέλο.