Δούκισσα Νομικού: Body goals! Ποζάρει με μαύρο μπικίνι και εντυπωσιάζει

Οι φωτογραφίες που ανήρτησε από τις διακοπές της

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Δούκισσα Νομικού: Aπόσπασμα από δηλώσεις της στο Happy Day, στις 29/4/26

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δούκισσα Νομικού απολαμβάνει χαλάρωση σε καλοκαιρινό προορισμό με την οικογένειά της, μετά το ταξίδι της στη Νέα Υόρκη.
  • Ποζάρει με μαύρο μπικίνι και εντυπωσιάζει με την καλλίγραμμη σιλουέτα της.
  • Ακολουθεί υγιεινή διατροφή και γυμναστική, διατηρώντας ισορροπία στη ζωή της.
  • Οι φωτογραφίες της συγκέντρωσαν χιλιάδες likes και θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μετά το πρόσφατο ταξίδι της στη Νέα Υόρκη, η Δούκισσα Νομικού φαίνεται πως επέλεξε να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης σε έναν καλοκαιρινό προορισμό, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει το πού βρίσκεται. Μαζί της ήταν φυσικά, η οικογένειά της.

Δούκισσα Νομικού - Δημήτρης Θεοδωρίδης: Ταξίδι για δύο στη Νέα Υόρκη!
 

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε, η η γνωστή παρουσιάστρια και επιχειρηματίας ποζάρει με διαφορετικά μπικίνι και μοιάζει πιο ανέμελη και χαρούμενη από ποτέ. Φυσικά το κορμί της δεν πέρασε απαρατήρητο!  Η Δούκισσα Νομικού είναι γνωστή για την καλλίγραμμη σιλουέτα της, με ύψος περίπου1,75 μ. και αθλητικό σώμα. Το μοντέλο έχει σίγουρα  πετύχει τα απόλυτα ''body goals''.

Η πρώην Σταρ Ελλάς επιλέγει θρεπτικά και υγιεινά γεύματα. Αποφεύγει τις ακρότητες αλλά απολαμβάνει τη διατροφή της χωρίς στερήσεις. Παράλληλα, φροντίζει να μην παραλείπει τη γυμναστική από την καθημερινότητά της, η οποία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ρουτίνας της. Η ισορροπία αυτή ανάμεσα σε διατροφή και άσκηση της επιτρέπει να διατηρεί ένα σώμα γεμάτο ενέργεια και δύναμη.

Η ανάρτηση της Δούκισσας Νομικού στο Instagram:

 

Δούκισσα Νομικού: Body goals! Ποζάρει με μαύρο μπικίνι και εντυπωσιάζει

Δούκισσα Νομικού: Body goals! Ποζάρει με μαύρο μπικίνι και εντυπωσιάζει

Δούκισσα Νομικού: Body goals! Ποζάρει με μαύρο μπικίνι και εντυπωσιάζει

Δούκισσα Νομικού: Body goals! Ποζάρει με μαύρο μπικίνι και εντυπωσιάζει

Δούκισσα Νομικού: Body goals! Ποζάρει με μαύρο μπικίνι και εντυπωσιάζει

Δούκισσα Νομικού: Body goals! Ποζάρει με μαύρο μπικίνι και εντυπωσιάζει

Δούκισσα Νομικού: Body goals! Ποζάρει με μαύρο μπικίνι και εντυπωσιάζει

Δούκισσα Νομικού: Body goals! Ποζάρει με μαύρο μπικίνι και εντυπωσιάζει

Οι φωτογραφίες της δεν άργησαν να συγκεντρώσουν χιλιάδες likes και τα σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους και φίλες «έπεσαν βροχή», με τους ακολούθους της να εκφράζουν τον θαυμασμό τους στο μοντέλο.

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