Η αδελφή της αδικοχαμένης Βασιλικής που δολοφονήθηκε στη από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα αναμένεται να αναλάβει την προσωρινή επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της.

Μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση του 41χρονου γυναικοκτόνου, όλα δείχνουν πως η προσωρινή επιμέλεια των δύο παιδιών, ηλικίας 10 και 6 ετών, θα δοθεί στην αδελφή της Βασιλικής.

Πρόκειται, άλλωστε, για τη μοναδική εν ζωή συγγενή της άτυχης γυναίκας. Δεν έχει δική της οικογένεια ούτε σταθερή εργασία, καθώς τα τελευταία χρόνια εργάζεται εποχικά σε διάφορα νησιά.

Παρά τη δύσκολη οικονομική της κατάσταση, η ίδια επιθυμεί να αναλάβει τη φροντίδα των δύο παιδιών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, μεγαλύτερος φόβος της είναι μήπως τα παιδιά καταλήξουν σε ίδρυμα, καθώς έχει απαγορευτεί η επικοινωνία τους με τους γονείς του καθ' ομολογίαν δράστη της δολοφονίας της αδελφής της.

Στην προσπάθειά της αυτή, σημαντικοί αρωγοί εμφανίζονται ο Δήμος Καλαμάτας, η Εκκλησία και η τοπική κοινωνία, οι οποίοι δηλώνουν πρόθυμοι να τη στηρίξουν, προσφέροντάς της εργασία και στέγη.

Στόχος είναι τα δύο παιδιά να παραμείνουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, δίπλα σε έναν οικείο άνθρωπο, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουν ξανά τη ζωή τους μετά τα τραγικά γεγονότα που βίωσαν και τις δυσκολίες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον.

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