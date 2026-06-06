Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της Βασιλικής

«Θόλωσα», φέρεται να είπε στην απολογία του

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Ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star για την υπόθεση της δολοφονίας της 39χρονης στην Καλαμάτα

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Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Στη μαραθώνια απολογία του, που διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες, ο άνδρας φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η δολοφονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα, δεν ήταν προσχεδιασμένη, αλλά βρισκόταν εν βρασμώ ψυχικής ορμής. Ωστόσο, δεν έπεισε ανακρίτρια και εισαγγελέα που αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

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Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της Βασιλικής

Καλαμάτα: Προφυλακιστέτος κρίθηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της συζύγου του μετά την απολογία του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά την απολογία του, φέρεται να έκανε λόγο για πολύωρο καβγά, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συμπλοκή και πως «κάποια στιγμή θόλωσε».

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Κατά την αποχώρησή του από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, ο 41χρονος είχε σκυμμένο το κεφάλι, ενώ αποδοκιμάστηκε από πολίτες που βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια.

Το αποτρόπαιο έγκλημα

Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της Βασιλικής

Η 39χρονη Βασιλική δέχθηκε συνολικά 45 μαχαιριές από το χέρι του συζύγου της

Υπενθυμίζεται ότι, η έκθεση του ιατροδικαστή για το αποτρόπαιο έγκλημα που έχει σοκάρει το πανελλήνιο, καταγράφει ότι η 39χρονη Βασιλική δέχθηκε συνολικά 45 μαχαιριές.

Οι κόρες τους, ηλικίας 10 και 6 ετών, βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο τη στιγμή της δολοφονίας της μητέρας τους. Οι αστυνομικοί βρήκαν τα παιδιά να κοιμούνται. 

Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον εφιάλτη που ζούσε η Βασιλική. Η θεία της 39χρονης αποκάλυψε πως παλιότερα η Βασιλική είχε χάσει δύο παιδιά, επειδή τη χτυπούσε ο σύζυγός της ενώ ήταν έγκυος.

«Τη χτύπαγε στην κοιλιά, γιατί η Βασιλική είχε χάσει δυο παιδιά, έγκυος που ήταν, αγόρια. Τη χτύπαγε και έχανε τα παιδιά. Είχε μείνει έγκυος πάλι δυο φορές, και τα ‘χε χάσει. Μου το έλεγε η μάνα της. Έλεγα “πώς πάει η Βασούλα;”, “το ‘χασε” μου λέει “το παιδί”. Και το άλλο, δύο», είπε η θεία της 39χρονης στο Mega.

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