Καλαμάτα: Απολογείται ο 41χρονος για τη δολοφονία της συζύγου του

Θεία Βασιλικής: «Τη χτυπούσε όταν ήταν έγκυος. Είχε χάσει δύο παιδιά»

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Καλαμάτα: Απολογείται σήμερα ο 41χρονος συζυγοκτόνος της Βασιλικής/ ρεπορτάζ Τασούλας Παπανικολάου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα απολογείται σήμερα ενώπιον δικαστικών αρχών.
  • Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
  • Η 39χρονη δέχθηκε 45 μαχαιριές και οι αρχές εξετάζουν προμελέτη του εγκλήματος.
  • Στο γραφείο του κατηγορούμενου βρέθηκε σκληρός δίσκος με ηχογραφημένες συνομιλίες της συζύγου του.
  • Η θεία της Βασιλικής αποκάλυψε προηγούμενη κακοποίηση και απώλεια δύο παιδιών λόγω βίας του συζύγου.

Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών σήμερα το πρωί, προκειμένου να απολογηθεί για το αποτρόπαιο έγκλημα που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. 

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Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Η 39χρονη Βασιλική δολοφονήθηκε με 45 μαχαιριές από τα χέρια του 41χρονου συζύγου της

Η 39χρονη Βασιλική δολοφονήθηκε με 45 μαχαιριές από τα χέρια του 41χρονου συζύγου της

Η μεταγωγή του στα δικαστήρια πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ κατά την άφιξή του βρέθηκε αντιμέτωπος με την οργή πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο και τον αποδοκίμασαν έντονα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η δικαστική συντάκτρια Τασούλα Παπανικολάου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, o κατηγορούνενος θα προβάλει τον ισχυρισμό ότι θόλωσε. 

Γυναικοκτονία Καλαμάτα: Ο 41χρονος δολοφόνος της Βασιλικής

Γυναικοκτονία Καλαμάτα: Ο 41χρονος δολοφόνος της Βασιλικής

Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση του ιατροδικαστή καταγράφει ότι η 39χρονη Βασιλική δέχθηκε συνολικά 45 μαχαιριές.

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Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν και άλλες πτυχές της υπόθεσης, καθώς στο γραφείο του κατηγορούμενου εντοπίστηκε σκληρός δίσκος που περιείχε περισσότερη από μία ώρα ηχογραφημένων συνομιλιών της συζύγου του. Το εύρημα αυτό οδήγησε στην άσκηση επιπλέον δίωξης για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι ο δράστης παρακολουθούσε συστηματικά τις κινήσεις της 39χρονης Βασιλικής.

Καλαμάτα: Απολογείται ο 41χρονος για τη δολοφονία της συζύγου του

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι ερευνητικές αρχές φαίνεται να προσανατολίζονται στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα. 

Γυναικοκτονία Καλαμάτα: Ο 41χρονος δολοφόνος της Βασιλικής

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία και όλη τη χώρα, ενώ η αγωνία παραμένει για την επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της 39χρονης. Οι κόρες τους, ηλικίας 10 και 6 ετών, βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο τη στιγμή της δολοφονίας της μητέρας τους. Οι αστυνομικοί βρήκαν τα παιδιά να κοιμούνται. 

Θεία Βασιλικής: «Τη χτυπούσε στην κοιλιά όταν ήταν έγκυος. Είχε χάσει δύο παιδιά»

Νέες μαρτυρίες για τον εφιάλτη που ζούσε η Βασιλική έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η θεία της 39χρονης αποκάλυψε πως παλιότερα η 39χρονη είχε χάσει δύο παιδιά, επειδή τη χτυπούσε ο σύζυγός της ενώ ήταν έγκυος.

«Αυτό δεν το ήξερα εγώ παιδί μου, δεν το ήξερα. Κι αν κακοποιούσε τη γυναίκα του αυτός, γιατί θα του είχα βγάλει το μάτι. Ξέρω όμως ότι τη ζήλευε πολύ αυτός. Μου το είχε πει κι η μαμά της που κουβεντιάζαμε καμιά φορά, μου το είχε πει και η αδερφή της. Εν τω μεταξύ βγαίνει ο πατέρας του και λέει τις βλακείες του. Μέχρι το νοίκι του πληρώνανε και πήγαινε η συννυφάδα μου το φαΐ στην κατσαρόλα να φάει αυτός και το παιδί της το χτύπαγε. Το καθίκι. Και μετά βγαίνει ο ίδιος ο πατέρας, «δεν το ‘ξερα, λέει, δεν το ‘ξερα». Τι δεν ήξερες ρε ηλίθιε; Δεν τα έβλεπες τόσα χρόνια που χτύπαγε το παιδί;», είπε η θεία της 39χρονης στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του Mega.

Καλαμάτα: Απολογείται ο 41χρονος για τη δολοφονία της συζύγου του

Η θεία της Βασιλικής είπε πως είχαν χαθεί και πως η ίδια θα μπορούσε να τη βοηθήσει αν της ζητούσε βοήθεια. «Είχαμε χαθεί. Όταν έφυγε από το σπίτι, όταν πέθαναν γονείς της και έφυγε από το σπίτι και η Βασιλική, χαθήκαμε μετά. Δεν έβγαινε και το κοριτσάκι καθόλου έξω για να μπορέσω να το συναντήσω κάπου. Δε σήκωνε το τηλέφωνο. Την είχε αποκόψει από όλους. Γιατί αν ερχότανε σε μένα και ζήταγε βοήθεια, εγώ θα τη βοηθούσα και δουλειά θα της έβρισκα. Ντρεπόταν να έρθει να μου πει και επειδή ήξερε ότι αγριεύω με το παραμικρό, δεν έλεγε τίποτα», συμπλήρωσε.

«Εγώ δεν την είχα δει χτυπημένη. Μήτε η μάνα της και ο πατέρας της, όσο ζούσαν», πρόσθεσε. 

Στη συνέχεια, αποκάλυψε όμως, ότι «Τη χτύπαγε στην κοιλιά, γιατί η Βασιλική είχε χάσει δυο παιδιά, έγκυος που ήταν, αγόρια. Τη χτύπαγε και έχανε τα παιδιά. Είχε μείνει έγκυος πάλι δυο φορές, και τα ‘χε χάσει. Μου το έλεγε η μάνα της. Έλεγα “πώς πάει η Βασούλα;”, “το ‘χασε” μου λέει “το παιδί”. Και το άλλο, δύο».
 

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