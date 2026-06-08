«Θα είμαι ο κουμπάρος της Κατερίνας Καινούργιου και είμαι πολύ χαρούμενος»

Όσα αποκάλυψε στενός φίλος της παρουσιάστριας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος θα είναι κουμπάρος στον γάμο της Κατερίνας Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.
  • Η φιλία του με την Κατερίνα Καινούργιου διαρκεί χρόνια από την άφιξή του στην Αθήνα.
  • Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει τον ρόλο του κουμπάρου και εκφράζει μεγάλη χαρά.
  • Σχολίασε την υπερβολική θυματοποίηση δημόσιων προσώπων απέναντι στα hate comments.
  • Αναφέρθηκε στην επίδραση της υπόθεσης Δημήτρη Φιλιππίδη στον ψυχισμό του παιδιού του.

Ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα της Κατερίνας Καινούργιου κι αποκάλυψε ότι θα είναι κουμπάρος στον γάμο της παρουσιάστριας με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

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Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε επίσης στη δημόσια έκθεση, στα hate comments και στον Δημήτρη Φιλιππίδη, σε μια συνέντευξη που προβλήθηκε μέσα από το τηλεοπτικό πλαίσιο της πρωινής εκπομπής.

«Θα είμαι ο κουμπάρος της Κατερίνας Καινούργιου και είμαι πολύ χαρούμενος»

Με αφορμή τον γάμο της καλής του φίλης, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος περιέγραψε τη σχέση του με την Κατερίνα Καινούργιου, λέγοντας πως τους ενώνει χρόνια φιλία από την περίοδο που εκείνος έφτασε στην Αθήνα. Όπως είπε, η χαρά του για την κουμπαριά είναι μεγάλη, ενώ παραδέχτηκε ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που θα βρεθεί σε αυτόν τον ρόλο.

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«Θα είμαι κουμπάρος της Κατερίνας και του Παναγιώτη. Είμαι πολύ χαρούμενος για την κουμπαριά γιατί αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά. Εντάξει, με την Κατερίνα μας δένει χρόνια φιλία, το έχω ξαναπεί, ήταν από τα πρώτα άτομα που γνώρισα όταν ήρθα στην Αθήνα. Έχουμε περάσει μαζί πάρα πολλά πράγματα και είναι χαρά μου. Πρώτη φορά θα γίνω κουμπάρος. Είμαι λίγο αγχωμένος σε αυτό, μεταξύ μας», αποκάλυψε.

Στη συνέχεια, ο νεαρός παρουσιαστής του vidcast Anestea the podcast τοποθετήθηκε για τη στάση που κρατούν αρκετά δημόσια πρόσωπα απέναντι στα αρνητικά σχόλια. Υποστήριξε ότι συχνά υπάρχει υπερβολική θυματοποίηση γύρω από τα hate comments και τόνισε πως όποιος έχει μια δημόσια δουλειά πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται και την αρνητική κριτική, χωρίς να απαντά σε κάθε σχόλιο. Εξαίρεση, όπως είπε, υπάρχει μόνο όταν κάποιος ξεπερνά τα όρια της εμμονής.

«Θα είμαι ο κουμπάρος της Κατερίνας Καινούργιου και είμαι πολύ χαρούμενος»

«Γενικά θεωρώ πολλή θυματοποίηση από πολλά δημόσια πρόσωπα που μιλάνε για hate comments όλη την ώρα και τα λοιπά. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που κάνεις μια δουλειά η οποία έχει τόσα οφέλη και είναι δημόσια, οφείλεις να είσαι οκέι και με τα αρνητικά comments. Δηλαδή, εγώ δεν τάσσομαι υπέρ του να βγαίνουμε να απαντάμε σε όλα. Εκτός αν κάποιος φτάνει στα όρια της εμμονής, αλλά και πάλι και εκεί, η ζωή τους έχει τοποθετήσει εκεί που πρέπει, πιστεύω ήδη. Νομίζω αυτό που τα κυρίευσε όλα ήταν ο φόβος, για το ότι θα είμαι ας πούμε ο γιος αυτουνού που κατηγορείται», τόνισε ο vidcaster.

Δημήτρης Φιλιππίδης: «Σκέφτηκα να παρατήσω τον πατέρα μου»

Ο ίδιος ρωτήθηκε και για τον Δημήτρη Φιλιππίδη, τον οποίο είπε ότι άκουσε με μεγάλη προσοχή. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη υπόθεση επηρεάζει βαθιά τον ψυχισμό ενός παιδιού, το οποίο καλείται να επανασυστηθεί στον πατέρα του και στον εαυτό του, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει διαφορετικά και την κοινωνία. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη και μίλησε θετικά για τον τρόπο με τον οποίο ο Δημήτρης Φιλιππίδης χειρίστηκε δημόσια την παρουσία του.

«Τον άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί έχουμε μια υπόθεση και το πώς αυτή επιδρά στον ψυχισμό ενός παιδιού, που… πραγματικά, καλείται να ξανασυστηθεί στον ίδιο του τον πατέρα, στον εαυτό του, το να αντιμετωπίζει διαφορετικά την κοινωνία… Οπότε σίγουρα θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είδα ένα παιδί το οποίο τιμά την αλήθεια και έχει δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό του. Ήταν και πρόθεσή του να έρθει, δε σου κρύβω».

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