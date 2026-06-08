Το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου, η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε μέσα από την εκπομπή της, «Super Κατερίνα», τις πρόσφατες δηλώσεις του Αλέξανδρου Τσουβέλα, ο οποίος γνωστοποίησε ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά απέναντι σε όσους προβαίνουν σε σεξιστικά σχόλια σε βάρος της συντρόφου του, Εύας Καρύδη, με αφορμή τις πρόσφατες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από κοινή τους έξοδο.

Η παρουσιάστρια του Alpha εξομολογήθηκε ότι έχει λάβει κι εκείνη κατά καιρούς κακόβουλα σχόλια, τόσο για την εμφανισή της όσο και για τη σχέση της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

«Βλέποντας τις φωτογραφίες, και μετά τα σχόλια από κάτω, παιδιά έπαθα σοκ. Πόση τοξικότητα και πόση κακία; Πόσα πολλά προβλήματα κάποιοι μπορεί να έχουν μέσα τους; Δηλαδή πόσο κομπλεξικοί μπορεί να ‘ναι για να βγάλουν τέτοιον οχετό σε μία γυναίκα; Επίσης είναι φωτογραφίες από paparazzi. Μπορεί να είσαι εκείνη τη μέρα, να είναι η γυναίκα ατημέλητη. Μπορεί εκείνη τη μέρα να μην έχει βαφτεί. Μια κακή φωτογραφία, ένα κακό φως. Στάθηκε η αφορμή να διαβάσω ποια είναι η Εύα Καρύδη και να δω παλαιότερες συνεντεύξεις του Αλέξανδρου Τσουβέλα, πόσο ωραία έχει μιλήσει για τη σύντροφό του. Να λέει λοιπόν, ότι “πόσο πολύ τη θαυμάζω, πόσο σπουδαίο είναι που είμαι δίπλα της, πόσο περήφανος νιώθω που με έχει επιλέξει για σύντροφό της”. Δηλαδή συγκινήθηκα. Έργα της υπάρχουν από το Λούβρο μέχρι και την Αίγυπτο, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν έργα της, οπότε έμαθα τελικά ποια είναι η συγκεκριμένη γυναίκα.

Επειδή το έχω βιώσει και στην περίοδο της εγκυμοσύνης μου, υπάρχουν φωτογραφίες μου στις οποίες ήμουν πρησμένη, κακό φως και δίπλα ο σύντροφός μου, ντυμένος, χύμα με τις φόρμες, να γράφουνε τέρατα από κάτω. Τέρατα, δεν καταλαβαίνετε! Δεν το συνέχισα. Δεν ήθελα να μπω σε αυτή η διαδικασία, αλλά βλέπω τώρα ότι ένας άνθρωπος μπαίνει και ίσως δίνει έτσι το πράσινο φως και για όλους εμάς, να το κάνουμε κι εμείς», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο αντιμετώπισε ψύχραιμα, παρά το γεγονός ότι την έφερε στα όριά της:

«Για μένα, για τον Αλέξανδρο, μπορεί να είναι συνηθισμένο. Να λέμε “δε βαριέσαι, μια φωτογραφία ανεβάζουμε και μας κράζουν”. Για τον σύντροφό μας όμως και τη σύντροφό μας, που δεν έχει σχέση τόσο πολύ με τα φώτα… που κάνει μια δουλειά τελείως διαφορετική, μπορεί αυτό να είναι στενάχωρο και να τον πληγώνει. Με γράφουνε “γριά” δίπλα στον Παναγιώτη. Και λέω, δηλαδή πραγματικά τώρα τι να κάτσω να απαντήσω;

Τέλος, συμβούλεψε την Εύα Καρύδη: «Οπότε να πω και στην Εύα Καρύδη, που δεν ξέρω αν μας παρακολουθεί η γυναίκα, φαντάζομαι όχι, έχει άλλα πράγματα να κάνει, ότι αυτό συμβαίνει σε όλους. Αυτό».