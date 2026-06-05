Κατερίνα Καινούργιου: «Ποια γυναίκα μετά τη γέννα έχει ερωτική διάθεση;»

«Γράφει ένα περιοδικό ότι είμαι ξανά έγκυος», είπε η παρουσιάστρια

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Πρώτη Δημοσίευση: 05.06.26, 12:25
Ξανά Έγκυος Η Κατερίνα Καινούργιου; Απαντά Σε Δημοσίευμα/ Super Κατερίνα

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Η Κατερίνα Καινούργιου, μέσα από την εκπομπή της Super Κατερίνα, σχολίασε το εξώφυλλο περιοδικού που κυκλοφορεί και έχει σχετικό τίτλο περί δεύτερης εγκυμοσύνης της, δύο μήνες μετά τη γέννηση του μωρού της.

Κατερίνα Καινούργιου: Η κόρη της έγινε 2 μηνών! Η τρυφερή φωτογραφία

κατερινακαινουργιου

Η τρυφερή ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου για τους δύο μήνες από τη γέννηση της κόρης της 

Η Κατερίνα Καινούργιου έγινε μανούλα για πρώτη φορά στις 3 Απριλίου 2026. Η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

 

 

«Σήμερα γράφει ένα περιοδικό ότι είμαι έγκυος σε δεύτερο παιδί. Είναι αυτοί οι αστείοι τίτλοι σε κάτι περιοδικά, που δε θέλω να πω το όνομα», είπε η ίδια στην εκπομπή της την Παρασκευή 5 Ιουνίου, αναφέροντας τον τίτλο του περιοδικού: «Έγκυος στο δεύτερο. Έπιασε γρήγορα λόγω υψηλής γονιμότητας η Καινούργιου. Έρχεται ο γιος».

«Άρα έχω και δεύτερο παιδί, έχω δει το φύλο. Με έχουν βάλει με ένα παιδάκι πάλι AI», σχολίασε με χιούμορ η παρουσιάστρια, η οποία ξεκαθάρισε ότι το δημοσίευμα για δεύτερη εγκυμοσύνη φυσικά, δεν είναι έγκυρο.

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αναφέρθηκε σε περίοδο γονιμότητας, με την παρουσιάστρια να απαντά: «Δεν ξέρω ποια γυναίκα μετά τη γέννα έχει ερωτική διάθεση. Συνήθως δεν έχεις όρεξη πολύ. Έχω γεννήσει πριν 60 μέρες. Δεν είμαι έγκυος πάντως. Είναι από τα πολύ trash περιοδικά, από αυτά που κάθονται στο γραφείο και λένε: τι να γράψω σήμερα; Γράφουν ό,τι μπούρδα μπορείς να φανταστείς», συμπλήρωσε η Κατερίνα Καινούργιου on air.

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