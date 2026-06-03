Πέρασαν κιόλας δύο μήνες από την ημέρα που έγιναν για πρώτη φορά γονείς η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής. Ο ερχομός της κόρης τους, η οποία θα πάρει τα ονόματα Πολυξένη κι Αλεξάνδρα, έχει γεμίσει τη ζωή τους με φως, χαρά και απέραντη ευτυχία.

Το απόγευμα της Τετάρτης, η οικοδέσποινα της εκπομπής «Super Κατερίνα» αναφέρθηκε στη συμπλήρωση δύο μηνών από τη γέννηση της μονάκριβης κόρης της μέσα από μια σχετική ανάρτηση στο Instagram.

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία, στην οποία διακρίνεται η νεογέννητη κόρη της ξαπλωμένη, ενώ δίπλα φαίνεται το χέρι της παρουσιάστριας να κρατά μια κάρτα με την επιγραφή «2 Months Old». Η ίδια επέλεξε να μη δείξει το προσωπάκι του μωρού της. Ωστόσο, το στιγμιότυπο αποκάλυψε το ροζ λουλουδάτο φορμάκι που φορούσε.

Η τρυφερή ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου για τους δύο μήνες από τη γέννηση της κόρης της

Όσον αφορά τις αναρτήσεις με την κόρη της, η Κατερίνα Καινούργιου είναι ιδιαίτερα προσεκτική, καθώς επιθυμία τόσο της ίδιας όσο και του συντρόφου της είναι το παιδί τους να μεγαλώσει όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Νωρίτερα σήμερα, η παρουσιάστρια του Alpha είχε αποκαλύψει στον αέρα της «Super Κατερίνα»: «Σήμερα η κόρη μου γίνεται δύο μηνών. Ανυπομονώ να γυρίσω σπίτι, γιατί έχω πάρει αυτές τις καρτούλες για τη φωτογράφηση που κάνουν κάθε μήνα. Της έχω κάνει φωτογραφίες και ανά εβδομάδα. Θέλω να της βάλω ένα ωραίο ρουχαλάκι και να της κάνω την ανάλογη φωτογράφηση...».

Θυμίζουμε ότι η Κατερίνα Καινούργιου αποχώρησε προσωρινά από την πρωινή εκπομπή λίγο πριν γίνει μητέρα, την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026. Μέχρι να επιστρέψει στο πόστο της, το κενό της ανέλαβαν να καλύψουν οι συνεργάτες της, με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να επωμίζεται το μεγαλύτερο βάρος.