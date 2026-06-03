Κατερίνα Καινούργιου: Η κόρη της έγινε 2 μηνών! Η τρυφερή φωτογραφία

Το ροζ φορμάκι της μικρής Ξένιας «έκλεψε» τις εντυπώσεις

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Η αναφορά της Κατερίνας Καινούργιου στην κόρη της / Βίντεο Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής γιορτάζουν δύο μήνες από τη γέννηση της κόρης τους.
  • Η κόρη τους θα ονομαστεί Πολυξένη κι Αλεξάνδρα και έχει φέρει χαρά στη ζωή τους.
  • Η Καινούργιου μοιράστηκε τρυφερή φωτογραφία της κόρης της στο Instagram, χωρίς να δείξει το πρόσωπό της.
  • Η παρουσιάστρια είναι προσεκτική με τις αναρτήσεις της, επιθυμώντας το παιδί να μεγαλώσει μακριά από τη δημοσιότητα.
  • Αποχώρησε προσωρινά από την εκπομπή της πριν τη γέννα, με τους συνεργάτες της να καλύπτουν το κενό της.

Πέρασαν κιόλας δύο μήνες από την ημέρα που έγιναν για πρώτη φορά γονείς η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής. Ο ερχομός της κόρης τους, η οποία θα πάρει τα ονόματα Πολυξένη κι Αλεξάνδρα, έχει γεμίσει τη ζωή τους με φως, χαρά και απέραντη ευτυχία.

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε σε ποιον μοιάζει η κόρη της!

Το απόγευμα της Τετάρτης, η οικοδέσποινα της εκπομπής «Super Κατερίνα» αναφέρθηκε στη συμπλήρωση δύο μηνών από τη γέννηση της μονάκριβης κόρης της μέσα από μια σχετική ανάρτηση στο Instagram. 

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία, στην οποία διακρίνεται η νεογέννητη κόρη της ξαπλωμένη, ενώ δίπλα φαίνεται το χέρι της παρουσιάστριας να κρατά μια κάρτα με την επιγραφή «2 Months Old». Η ίδια επέλεξε να μη δείξει το προσωπάκι του μωρού της. Ωστόσο, το στιγμιότυπο αποκάλυψε το ροζ λουλουδάτο φορμάκι που φορούσε.

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η βραδινή «ρουτίνα» με την κορούλα της!

Η τρυφερή ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου για τους δύο μήνες από τη γέννηση της κόρης της

Η τρυφερή ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου για τους δύο μήνες από τη γέννηση της κόρης της 

Όσον αφορά τις αναρτήσεις με την κόρη της, η Κατερίνα Καινούργιου είναι ιδιαίτερα προσεκτική, καθώς επιθυμία τόσο της ίδιας όσο και του συντρόφου της είναι το παιδί τους να μεγαλώσει όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Νωρίτερα σήμερα, η παρουσιάστρια του Alpha είχε αποκαλύψει στον αέρα της «Super Κατερίνα»: «Σήμερα η κόρη μου γίνεται δύο μηνών. Ανυπομονώ να γυρίσω σπίτι, γιατί έχω πάρει αυτές τις καρτούλες για τη φωτογράφηση που κάνουν κάθε μήνα. Της έχω κάνει φωτογραφίες και ανά εβδομάδα. Θέλω να της βάλω ένα ωραίο ρουχαλάκι και να της κάνω την ανάλογη φωτογράφηση...».

Θυμίζουμε ότι η Κατερίνα Καινούργιου αποχώρησε προσωρινά από την πρωινή εκπομπή λίγο πριν γίνει μητέρα, την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026. Μέχρι να επιστρέψει στο πόστο της, το κενό της ανέλαβαν να καλύψουν οι συνεργάτες της, με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να επωμίζεται το μεγαλύτερο βάρος.

 

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