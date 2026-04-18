Μακρόν: Νεκρός Γάλλος στρατιωτικός στον Λίβανο μετά από επίθεση

Ένας Γάλλος στρατιωτικός, ο λοχίας Φλοριάν Μοντοριό, σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης εναντίον της ειρηνευτικής δύναμης των Κυανόκρανων στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δηλώνοντας πως «όλα τα στοιχεία οδηγούν στο να σκεφθούμε πως την ευθύνη για αυτήν την επίθεση φέρει η Χεζμπολάχ».

«Το Έθνος υποκλίνεται με σεβασμό και εκφράζει τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των στρατιωτών μας και σε όλους τους στρατιωτικούς μας που επιχειρούν για την ειρήνη στον Λίβανο. Όλα οδηγούην στο να σκεφθούμε πως την ευθύνη για αυτήν την επίθεση φέρι η Χεζμπολάχ. Η Γαλλία αξιώνει από τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν αμέσως τους ενόχους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο πλευρό της UNIFIL», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ, ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους.

Le Sergent-chef Florian Montorio du 17eme régiment du génie parachutiste de Montauban est tombé ce matin au sud-Liban lors d’une attaque contre la FINUL.



Trois de ses frères d’armes sont blessés et ont été évacués.



April 18, 2026



Ο πρόεδρος του Λιβάνου καταδίκασε σήμερα την επίθεση εναντίον των Γάλλων Κυανόκρανων και υποσχέθηκε τη σύλληψη όσων ευθύνονται.

ΥΠΑΜ Γαλλίας: Σε ενέδρα σκοτώθηκε ο Γάλλος λοχίας

Από την πλευρά της, η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Κατρίν Βοτρίν δήλωσε πως ο Γάλλος κυανόκρανος που σκοτώθηκε το Σάββατο στον Λίβανο έπεσε σε «ενέδρα» και υπέκυψε έπειτα από «ευθεία βολή».

O λοχίας Φλοριάν Μοντοριό «βρισκόταν σε αποστολή να καθαρίσει έναν δρόμο προς μια θέση της UNIFIL, που είχε αποκλειστεί για αρκετές ημέρες λόγω των μαχών στην περιοχή και έπεσε σε ενέδρα από μια ένοπλη ομάδα από πολύ κοντινή απόσταση. Χτυπήθηκε αμέσως από ευθεία βολή από ένα μικρό όπλο και ανασύρθηκε υπό πυρά από τους συντρόφους του, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή», έγραψε η υπουργός σε μήνυμά της στο Χ.

UNIFIL: Εσκεμμένη η επίθεση εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων στον Λίβανο



Την ίδια ώρα, η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) καταδίκασε αυτό που περιέγραψε ως μια «εσκεμμένη επίθεση εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων» αφού ένα μέλος της σκοτώθηκε και άλλα τρία τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση μιας ένοπλης μη κρατικής ομάδας, ενώ επιχειρούσαν να απομακρύνουν εκρηκτικά στον νότιο Λίβανο.

«Η UNIFIL ξεκίνησε μία έρευνα για να καθορίσει τις συνθήκες σχετικά με αυτό το τραγικό περιστατικό. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως τα πυρά προήλθαν από μη κρατικούς παράγοντες (λέγεται τη Χεζμπολάχ)», επισημαίνει σε μια ανακοίνωση η UNIFIL.

