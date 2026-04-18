Μακρόν: Νεκρός Γάλλος στρατιωτικός στον Λίβανο μετά από επίθεση

Την Χεζμπολάχ κατηγορεί ο Γάλλος πρόεδρος

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Πηγή: ΑΜΠΕ, AP Photo Thomas Padilla
Εμανουέλ Μακρόν
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένας Γάλλος στρατιωτικός, ο λοχίας Φλοριάν Μοντοριό, σκοτώθηκε και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση στον νότιο Λίβανο.
  • Ο πρόεδρος Μακρόν κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ για την επίθεση και ζήτησε από τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν τους υπεύθυνους.
  • Η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε ότι ο Μοντοριό σκοτώθηκε σε ενέδρα από κοντινή απόσταση.
  • Η UNIFIL χαρακτήρισε την επίθεση εσκεμμένη και ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Ένας Γάλλος στρατιωτικός, ο λοχίας Φλοριάν Μοντοριό, σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης εναντίον της ειρηνευτικής δύναμης των Κυανόκρανων στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δηλώνοντας πως «όλα τα στοιχεία οδηγούν στο να σκεφθούμε πως την ευθύνη για αυτήν την επίθεση φέρει η Χεζμπολάχ». 

Κατάπαυση πυρός 10 ημερών Ισραήλ - Λιβάνου ανακοίνωσε ο Τραμπ

«Το Έθνος υποκλίνεται με σεβασμό και εκφράζει τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των στρατιωτών μας και σε όλους τους στρατιωτικούς μας που επιχειρούν για την ειρήνη στον Λίβανο. Όλα οδηγούην στο να σκεφθούμε πως την ευθύνη για αυτήν την επίθεση φέρι η Χεζμπολάχ. Η Γαλλία αξιώνει από τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν αμέσως τους ενόχους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο πλευρό της UNIFIL», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ, ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους. 

 


Ο πρόεδρος του Λιβάνου καταδίκασε σήμερα την επίθεση εναντίον των Γάλλων Κυανόκρανων και υποσχέθηκε τη σύλληψη όσων ευθύνονται.

ΥΠΑΜ Γαλλίας: Σε ενέδρα σκοτώθηκε ο Γάλλος λοχίας   

Από την πλευρά της, η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Κατρίν Βοτρίν δήλωσε πως ο Γάλλος κυανόκρανος που σκοτώθηκε το Σάββατο στον Λίβανο έπεσε σε «ενέδρα» και υπέκυψε έπειτα από «ευθεία βολή».  

Τραμπ προς Χεζμπολάχ: «Συμπεριφερθείτε καλά» - Eκρήξεις στη Βηρυτό

O λοχίας Φλοριάν Μοντοριό «βρισκόταν σε αποστολή να καθαρίσει έναν δρόμο προς μια θέση της UNIFIL, που είχε αποκλειστεί για αρκετές ημέρες λόγω των μαχών στην περιοχή και έπεσε σε ενέδρα από μια ένοπλη ομάδα από πολύ κοντινή απόσταση. Χτυπήθηκε αμέσως από ευθεία βολή από ένα μικρό όπλο και ανασύρθηκε υπό πυρά από τους συντρόφους του, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή», έγραψε η υπουργός σε μήνυμά της στο Χ. 

UNIFIL: Εσκεμμένη η επίθεση εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων στον Λίβανο     


Την ίδια ώρα, η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) καταδίκασε αυτό που περιέγραψε ως μια «εσκεμμένη επίθεση εναντίον ειρηνευτικών δυνάμεων» αφού ένα μέλος της σκοτώθηκε και άλλα τρία τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση μιας ένοπλης μη κρατικής ομάδας, ενώ επιχειρούσαν να απομακρύνουν εκρηκτικά στον νότιο Λίβανο. 

Λίβανος: Το Ισραήλ σκότωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ

«Η UNIFIL ξεκίνησε μία έρευνα για να καθορίσει τις συνθήκες σχετικά με αυτό το τραγικό περιστατικό. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως τα πυρά προήλθαν από μη κρατικούς παράγοντες (λέγεται τη Χεζμπολάχ)», επισημαίνει σε μια ανακοίνωση η UNIFIL.
 

