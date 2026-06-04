Την ανάγκη η Ελλάδα να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της παραγωγικής της αναβάθμισης, επενδύοντας στην καινοτομία, την εξωστρέφεια, τη γνώση και τη συνεργασία κράτους και επιχειρηματικότητας, ανέδειξαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος, κατά την ετήσια εκδήλωση απονομής των Βραβείων ΕΒΕΑ 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον τις προϋποθέσεις να περάσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με επίκεντρο την παραγωγή, την τεχνολογία, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογράμμισε τη σημασία της αναγνώρισης της δημιουργίας και της αριστείας, τονίζοντας ότι οι κοινωνίες προοδεύουν όταν επιβραβεύουν όσους ξεχωρίζουν και προσφέρουν. Όπως ανέφερε, η αναγνώριση λειτουργεί ως κίνητρο για την κοινωνία και την οικονομία, ενισχύοντας την αισιοδοξία και την προοπτική.

Ο κ. Τασούλας στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ πολιτείας, επιχειρήσεων και κοινωνικών φορέων, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη και η παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών απαιτούν κοινούς στόχους και συνεννόηση. Υπογράμμισε ακόμη ότι η σημερινή εποχή, με την άμεση και καθολική πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία, δημιουργεί πρωτόγνωρες ευκαιρίες για την Ελλάδα, καλώντας την επιχειρηματική κοινότητα να αντιμετωπίσει το μέλλον, όχι μόνο μέσα από τους κινδύνους, αλλά και μέσα από τις δυνατότητες που ανοίγονται για δημιουργία και πρόοδο.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, έθεσε στο επίκεντρο της ομιλίας του την ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου «εθνικού συμβολαίου παραγωγής», το οποίο, όπως είπε, θα στηρίζεται στην καινοτομία, την τεχνολογία, τις δεξιότητες, την έρευνα και την εξωστρέφεια. Τόνισε ότι η χώρα έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της και έχει πετύχει σημαντικές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι η μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα δημιουργεί μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα οφείλει να επενδύσει στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στην αναβάθμιση της παραγωγικής της βάσης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επιχειρηματικότητα χρειάζεται ένα σταθερό και φιλικό περιβάλλον, με λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και πολιτικές που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι, η Ελλάδα προχωρά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση προς την επόμενη μεγάλη πρόκληση της παραγωγικής υπεροχής. Με οδηγό την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεών της, μπορεί να οικοδομήσει μια οικονομία πιο δυναμική, πιο ανταγωνιστική και πιο συμπεριληπτική. Σε αυτή τη μετάβαση, όπως είπε, το ΕΒΕΑ φιλοδοξεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ πολιτείας και επιχειρηματικής κοινότητας, αναδεικνύοντας και στηρίζοντας τις δυνάμεις που διαμορφώνουν την Ελλάδα του αύριο.

Αναφερόμενος στις επιχειρήσεις που βραβεύθηκαν, ο κ. Μπρατάκος σημείωσε ότι αποτελούν παραδείγματα της σύγχρονης ελληνικής επιχειρηματικότητας και αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα της παραγωγής, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας είναι ήδη παρούσα. Όπως είπε, οι διακρίσεις αφορούν επιχειρήσεις και πρόσωπα που ξεχωρίζουν για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την έρευνα, την τεχνολογική πρόοδο, τη βιομηχανική παραγωγή, τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και τη συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο.

Ο Πρόεδρος της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ο πρόεδρος υπογράμμισε επίσης, ότι η επιχειρηματικότητα δεν χρειάζεται μόνο αναγνώριση σε εορταστικές στιγμές, αλλά σταθερή στήριξη μέσα από ένα καλύτερο ρυθμιστικό περιβάλλον, λιγότερη γραφειοκρατία και ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης. Παράλληλα, επισήμανε ότι και η ίδια η επιχειρηματική κοινότητα οφείλει να πρωτοστατεί στη διαφάνεια, στην εταιρική διακυβέρνηση, στην προστασία του περιβάλλοντος και στον σεβασμό των εργαζομένων.

Κλείνοντας, ο κ. Μπρατάκος χαρακτήρισε τους βραβευθέντες ως πρότυπα δημιουργίας και προόδου, τονίζοντας ότι αποδεικνύουν πως η Ελλάδα μπορεί να παράγει, να καινοτομεί και να ανταγωνίζεται διεθνώς.

Τα βραβεία

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026 σε επιχειρήσεις και προσωπικότητες που διακρίθηκαν για την πορεία και τη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη.

Ειδικότερα, το βραβείο Εξωστρέφειας απονεμήθηκε στην ELPEN, το βραβείο Έρευνας - Καινοτομίας στην UBITECH, το βραβείο Νέου Επιχειρηματία στον Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο, το βραβείο Αναπτυσσόμενης ΜμΕ στη Φάρμα Κουκάκη, το βραβείο Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας στην PhosPrint AE και το βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας στην Ιουλία Τσέτη.

Το βραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού απονεμήθηκε στον όμιλο Qualco, το βραβείο Βιώσιμης Εταιρικής Διακυβέρνησης στη METLEN, το βραβείο Βιομηχανικής Παραγωγής στην Palaplast και το βραβείο Επιχειρηματικής Παράδοσης και Προόδου στη ΒΙΑΝΕΞ.

Επίτιμη διάκριση συνολικής προσφοράς στην οικονομία απονεμήθηκε στον Γιάννη Στουρνάρα, για τη συμβολή του στη σταθερότητα και την πορεία της ελληνικής οικονομίας.