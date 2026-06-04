Η πιο απαιτητική μαγειρική αναμέτρηση του φετινού διαγωνισμού για την απόλυτη επικράτηση ξεκίνησε χθες (Τετάρτη 3/6) με μια ιδιαίτερη Ομαδική Δοκιμασία, που σηματοδότησε την έναρξη της «μητέρας των μαχών»! Όταν ολοκληρωθεί η «μητέρα των μαχών» θα γνωρίζουμε ποια μπριγάδα θα υπερισχύσει και θα εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους ημιτελικούς του MasterChef 10 και ποια θα ηττηθεί και θα ολοκληρώσει την πορεία της!

Ύστερα από απόφαση των μελών των δύο μπριγάδων, ο Πάνος Τελάλης και ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου παρέμειναν αρχηγοί της Κόκκινης και της Μπλε μπριγάδας αντίστοιχα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να οδηγήσουν την μπριγάδα τους στη νίκη.

Η χθεσινή πρώτη μέρα της «μητέρας των μαχών» ξεκίνησε με μια γνώριμη δοκιμασία, τη μαγειρική σκυταλοδρομία, όπως ακριβώς και στην πρώτη Ομαδική Δοκιμασία του διαγωνισμού. Οι παίκτες κλήθηκαν να αποδείξουν πόσο έχει εξελιχθεί από τότε η επικοινωνία και η συνεργασία της μπριγάδας τους, με ζητούμενο ένα ολοκληρωμένο μενού τεσσάρων πιάτων αποτελούμενο από:

• Amuse-bouche

• Oρεκτικό

• Kυρίως

• Γλυκό

Η Κόκκινη μπριγάδα ήταν η νικήτρια στην πρώτη δοκιμασία της «μητέρας των μαχών» και αυτή που εξασφάλισε τον πρώτο πολύτιμο πόντο. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη. Ο πρώτος πόντος ήταν μόνο η αρχή, καθώς απομένουν ακόμη εννέα πόντοι προς διεκδίκηση! Η μαγειρική «μητέρα των μαχών» μόλις ξεκίνησε και ακολουθούν ακόμη επτά ημέρες δοκιμασιών γεμάτες ένταση και συγκινήσεις, όπου όλα μπορούν να ανατραπούν!



Απόψε, Πέμπτη 4 Ιουνίου, είναι η δεύτερη ημέρα της πιο κρίσιμης φάσης του φετινού διαγωνισμού, της μαγειρικής «μητέρας των μαχών» ανάμεσα στην Κόκκινη και στη Μπλε μπριγάδα!

Οι δύο μπριγάδες θα έρθουν για ακόμη μια φορά αντιμέτωπες σε μαγειρικές μονομαχίες ένας εναντίον ενός. Κάθε παίκτης μπορεί να λάβει μέρος μόνο μια φορά και μόνο σε μια μονομαχία! Το ποιος θα διαγωνιστεί σε κάθε μονομαχία θα το ορίσει ο αρχηγός της μπριγάδας! Όμως, οι δοκιμασίες δεν θα είναι γνωστές από την αρχή. Κάθε μονομαχία θα ανακοινώνεται πριν από την έναρξή της και τότε οι δύο αρχηγοί θα καλούνται να αποφασίσουν ποιοι παίκτες θα λάβουν μέρος!

Θα καταφέρει η Μπλε μπριγάδα να κερδίσει απόψε και να ισοφαρίσει το σκορ ή η Κόκκινη μπριγάδα θα διευρύνει το προβάδισμά της στη μάχη για την πρόκριση στους ημιτελικούς του MasterChef 10;

Δείτε εδώ το trailer MasterChef 10 – Πέμπτη 4.6.26:

https://youtu.be/MllV1cDw0ek

Δείτε εδώ το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό – Πέμπτη 4.6.26- επεισόδιο MasterChef 10, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star:

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.

Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο. Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό. Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!



Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα,

που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει

ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10

Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00



Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Σκηνοθεσία: Κώστας Τριπύλας

Creative Producer: Θανάσης Μητρέλιας

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Project Manager: Στέργιος Νένες

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Βλάχος

Culinary Consultant: Νίκος Θωμάς

Σκηνογράφος: Χριστίνα Κωστέα

Αρχισυντάκτης: Νίκος Κακαρίκας

Παραγωγός: Star

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions

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