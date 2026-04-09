Λίβανος: Το Ισραήλ σκότωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία μετά το σφυροκόπημα της Βηρυτού

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ισραήλ σκότωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Αλί Γιουσούφ Χαρσί, σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό.
  • Οι ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν 182 θανάτους και 890 τραυματισμούς, με στόχο περιοχές κοντά στη Χεζμπολάχ.
  • Η Χεζμπολάχ αντέτεινε με βομβαρδισμούς στο βόρειο Ισραήλ, υποσχόμενη αντίποινα.
  • Διπλωματικές εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός αυξάνονται, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί για κίνδυνο στην ειρηνευτική διαδικασία.
  • Η Γαλλία και άλλες χώρες εκφράζουν ανησυχία για τις συνέπειες των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον ανιψιό και προσωπικό γραμματέα του Ναΐμ Κάσεμ, ηγέτη της Χεζμπολάχ, χθες κατά την διάρκεια αεροπορικής επίθεσης στην Βηρυτό.

«Χθες, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή της Βηρυτού και εξόντωσε τον Αλί Γιουσούφ Χαρσί, προσωπικό γραμματέα και ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ», αναφέρεται στην στρατιωτική  ανακοίνωση όπου διευκρινίζεται ότι ήταν «στενός συνεργάτης και προσωπικός σύμβουλος του Ναΐμ Κάσεμ και έπαιζε κεντρικό ρόλο στην διαχείριση και την ασφάλεια του γραφείου του».

 

 

Την ίδια ώρα, συνεργεία διάσωσης εξακολουθούν να αναζητούν θύματα ανάμεσα στα ερείπια στη Βηρυτό, ενώ η σημερινή είναι ημέρα εθνικού πένθους στον Λίβανο. 

Διασώστες αναζητούν εγκλωβισμένους ανάμεσα στα ερείπια δύο κτιρίων που τέθηκαν στο στόχαστρο σε οικιστικές περιοχές, σύμφωνα με ομάδες του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στο στόχαστρο των ισραηλινών βομβαρδισμών βρέθηκε συνοικία των νότιων προαστίων της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, που έχει εγκαταλειφθεί από ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων τους. 

Το Ισραήλ βομβάρδισε επίσης περιοχή, όπου βρίσκεται στρατηγικής σημασίας γέφυρα που συνδέει το βόρειο με το νότιο τμήμα του ποταμού Λιτάνι στην περιοχή της Τύρου.

Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τα πλήγματά του στο νότιο τμήμα της χώρας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων στην Αμπασίγια, ένα χωριό κοντά στην Τύρο.

Τα ταυτόχρονα πλήγματα του Ισραήλ χθες, Τετάρτη, τα οποία πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και έθεσαν στο στόχαστρο την καρδιά της Βηρυτού και πολλές άλλες περιοχές του Λιβάνου, προκάλεσαν τον θάνατο 182 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 890, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο, μη οριστικό απολογισμό.

«Είδα έναν βομβαρδισμό, ήταν πολύ ισχυρός (...) παιδιά σκοτώθηκαν και άνθρωποι είχαν κομμένα άκρα στη συνοικία Μπάστα, στην καρδιά της πρωτεύουσας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιάσερ Αμπντάλα, έμπορος στην περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός παρουσίασε την επιχείρηση ως το «μεγαλύτερο συντονισμένο πλήγμα» εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι βομβάρδισε το βόρειο Ισραήλ στη διάρκεια της νύχτας, αντιδρώντας στην «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός». 

«Τα αντίποινα θα συνεχιστούν μέχρι να σταματήσει η ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον της χώρας μας και του λαού μας», ανέφερε η Χεζμπολάχ,  που δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για άλλες επιθέσεις μετά την ανακοίνωση της ιρανοαμερικανικής εκεχειρίας.

Οι διπλωματικές εκκλήσεις για επέκταση της περιφερειακής κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο αυξάνονται, καθώς το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δηλώνουν ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία.

«Η συνέχιση της στρατιωτικής δραστηριότητας στον Λίβανο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός (…)» ανέφερε σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. 

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε ανησυχία για τα πλήγματα στον Λίβανο, λέγοντας στους ομολόγους του των ΗΠΑ και του Ιράν ότι η διακοπή τους αποτελεί «απαραίτητη προϋπόθεση» προκειμένου η εκεχειρία να είναι «αξιόπιστη και να έχει διάρκεια».

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού εξέφρασε την «αγανάκτησή της για τους θανάτους και τις καταστροφές» που προκάλεσαν τα ισραηλινά πλήγματα.

Οι βομβαρδισμοί στον Λίβανο απειλούν την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν. 

«Τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ στον Λίβανο χθες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός και τις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να υπάρξει διαρκής και συνολική ειρήνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», τόνισε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες,.

«Αυτές οι παραβιάσεις υπονομεύουν το πνεύμα της ειρηνευτικής διαδικασίας», επισήμανε χθες ο Σαμπάζ Σαρίφ, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, που έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή σε αυτόν τον πόλεμο, σύμφωνα με τον οποίο η κατάπαυση του πυρός θα εφαρμοζόταν «παντού», μη εξαιρουμένου του Λιβάνου. Κάτι όμως που απέρριψαν κατά τη διάρκεια της ημέρας τόσο η ισραηλινή όσο και η αμερικανική κυβέρνηση.

«Αν το Ιράν θέλει να καταρρεύσει αυτή η διαπραγμάτευση εξαιτίας του πολέμου στον Λίβανο που υποκίνησε (…) ενώ οι ΗΠΑ ουδέποτε είπαν ότι είναι μέρος της κατάπαυσης του πυρός, είναι δική του επιλογή», είπε από την πλευρά του ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.
Αντίθετα, για το Ιράν η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο αποτελεί μια από τις «αναγκαίες προϋποθέσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ», σύμφωνα με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

