Τραμπ εκτός εαυτού με το Ιράν: «Ανοίξτε το  γ…….  Στενό τρελοί μπάσταρδοι»!

Ανακοίνωσε ότι θα χτυπήσει μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες

Πηγή: Truth Social, Photo AP Alex Brandon
Τραμπ εκτός εαυτού σε ανάρτηση με ύβρεις κατά Ιράν (βίντεο ΕΡΤ)
Εκτός εαυτού δείχνει να είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με το  κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, με μια  απίστευτη για το αξίωμά του ανάρτηση στο δικής του ιδιοκτησίας μέσο κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social.  

Ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social με υβριστικές εκφράσεις για το Ιράν 

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Τραμπ ανήμερα του Πάσχα των Καθολικών και Προτεσταντών και χωρίς καν να έχει ευχηθεί για αυτό μέχρι στιγμής, δε διστάζει να χρησιμοποιήσει υβριστικές εκφράσεις αλλά και να στείλει στην Κόλαση τους αξιωματούχους του Ιράν. Το παράδοξο του περιεχόμενου της ανάρτησης ολοκληρώνεται με τη φράση «Δόξα στον Αλλάχ»! 

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει στην ανάρτησή του στο Truth Social: 

«Η Τρίτη θα είναι η Ημέρα των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών και η Ημέρα της Γέφυρας, όλα σε ένα, στο Ιράν. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!! Ανοίξτε το γ....... το Στενό, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση – ΑΠΛΆ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»
 

