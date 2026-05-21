Ισπανία: Νεκρή 2χρονη από θερμοπληξία - Ο πατέρας την ξέχασε στο αμάξι

Υπέστη καρδιακή ανακοπή

21.05.26 , 15:41 Ισπανία: Νεκρή 2χρονη από θερμοπληξία - Ο πατέρας την ξέχασε στο αμάξι
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Manu Fernandez)

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ισπανία η είδηση ότι ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών έχασε τη ζωή του από θερμοπληξία, καθώς ο πατέρας του το ξέχασε για ώρες κλεισμένο στο αυτοκίνητο. 

Το συγκλονιστικό περιστατικό έλαβε χώρα στην πόλη Μπριόν, αφού ο πατέρας άφησε στο σχολείο το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας. Στη συνέχεια, θα πήγαινε το 2χρονο κοριτσάκι στον παιδικό σταθμό. Ωστόσο, μια τηλεφωνική κλήση που δέχθηκε φαίνεται πως τον έκανε να ξεχαστεί και αντί θα πάει στο σχολείο, πήγε κατευθείαν στη δουλειά του. 

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 20/5, όταν η μητέρα του παιδιού πήγε στον παιδικό σταθμό για να το παραλάβει και ενημερώθηκε από το προσωπικό πως το κοριτσάκι δεν είχε φτάσει ποτέ εκεί το πρωί.

Η οικογένεια κατάλαβε αμέσως ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί και ειδοποίησε τις Αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το παιδί εντοπίστηκε μέσα στο όχημα, όπου είχε μείνει εγκλωβισμένο επί πολλές ώρες, σε μια ημέρα με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Παρά την άμεση μεταφορά του σε ιατρικό κέντρο στην περιοχή της Μπερταμίρανς, οι γιατροί δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν, καθώς είχε ήδη υποστεί καρδιακή ανακοπή εξαιτίας της παρατεταμένης έκθεσης στη θερμότητα.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία για να διαπιστώσουν πώς ακριβώς συνέβη το τραγικό περιστατικό, ενώ ψυχολόγοι και κοινωνικές υπηρεσίες παρέχουν στήριξη στους γονείς και τους συγγενείς του παιδιού. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, με το δημοτικό συμβούλιο να ανακοινώνει διήμερο πένθος προς τιμήν του μικρού κοριτσιού.

Την ίδια στιγμή, η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο κύμα ζέστης για την εποχή. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προειδοποιεί ότι σε αρκετές περιοχές οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου, τιμές ιδιαίτερα ασυνήθιστες για τα τέλη Μαΐου. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι πολύ θερμές συνθήκες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο παρόμοιων περιστατικών.

