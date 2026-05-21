Το καλοκαίρι του 2026 φέρνει μια νέα εποχή στα γυαλιά ηλίου: πιο τολμηρά σχέδια, έντονα χρώματα και συνδυασμούς που ισορροπούν ανάμεσα στο μέλλον και τη νοσταλγία.

Οι τάσεις φέτος δεν ακολουθούν απλώς τη μόδα — δημιουργούν statement εμφανίσεις που τραβούν αμέσως την προσοχή.

1. Futuristic γραμμές και διαστημική αισθητική

Τα futuristic γυαλιά είναι από τις μεγαλύτερες τάσεις της χρονιάς. Oversized μάσκες, έντονες γεωμετρικές γραμμές και μεταλλικές λεπτομέρειες θυμίζουν αισθητική εμπνευσμένη από sci-fi ταινίες και high-fashion runway shows.

Οι φακοί εμφανίζονται κυρίως σε mirror αποχρώσεις όπως ασημί chrome, electric blue, neon purple και lime green, ενώ τα πλαίσια παραμένουν λεπτά με καμπύλες που αγκαλιάζουν το πρόσωπο. Το αποτέλεσμα είναι sporty αλλά ταυτόχρονα πολυτελές, ιδανικό για minimal total-black outfits, cargo κομμάτια και athleisure εμφανίσεις.

