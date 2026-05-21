Emily in Paris: Επαγγελματίας ή απλώς... snob η Lilly Collins;

Δείτε τα πλάνα του star.gr από τα γυρίσματα της ταινίας στη Μύκονο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.05.26 , 14:49 Κάλυμνος: Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος του 47χρονου ψαρά
21.05.26 , 14:43 H πρώτη παγκόσμια δοκιμή νέων τεχνολογιών για κατάσβεση πυρκαγιών
21.05.26 , 14:23 Emily in Paris: Επαγγελματίας ή απλώς… snob η Lilly Collins;
21.05.26 , 14:18 Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
21.05.26 , 13:58 MasterChef: Δύο μπλε κι ένας κόκκινος συγκρούονται για το Silver Έπαθλο!
21.05.26 , 13:58 Acun Media: «Επικοινωνήσαμε αμέσως με τις οικογένειες των παικτών»
21.05.26 , 13:34 Εκλογές: Δημάρχος και περιφερειάρχης θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή
21.05.26 , 13:18 Οι Clutch επιστρέφουν στην Αθήνα, το Σάββατο 23 Μαΐου
21.05.26 , 13:08 Ξανά ένταση και «γαλλικά» ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπα και τον πατέρα του
21.05.26 , 13:02 Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας
21.05.26 , 12:58 Βίντεο: Αναισθησιολόγος ζητά «φακελάκι» από ασθενή: «150 δεν είναι πολλά»
21.05.26 , 12:58 Δαδακαρίδης: Η απάντηση για τη ματαίωση της περιοδείας του «Οθέλλου»
21.05.26 , 12:56 Άση Μπήλιου: «Μπαίνουμε στην εποχή των Διδύμων, που όλα είναι πιο γρήγορα»
21.05.26 , 12:46 Antigoni: Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
21.05.26 , 12:34 Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»
Ματαιώνεται οριστικά η καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Οθέλλος»
Δαδακαρίδης: Η απάντηση για τη ματαίωση της περιοδείας του «Οθέλλου»
MasterChef 2026-Φίλιπ VS Σαμ: Ποιος πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση;
MasterChef Silver Week: Αυτοί οι δύο μάγειρες περνούν στην επόμενη φάση
Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με την κόρη της- Συμμετείχε σε Φεστιβάλ ρητορικής
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Ηλιάκη - Μανουσάκης: «Στα δύσκολα και στα εύκολα να αγαπιόμαστε»
Μάρα Ζαχαρέα: Chic εμφάνιση στην παρουσίαση νέου βιβλίου του Πάνου Σόμπολου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Aποκλειστικά Πλάνα star.gr / Βαγγέλης Λουκάς

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τα γυρίσματα της σειράς "Emily in Paris" συνεχίζονται στη Μύκονο με συμμετοχή 380 ατόμων.
  • Εμβληματικά σημεία όπως οι Ανεμόμυλοι και η Μικρή Βενετία χρησιμοποιούνται για τον νέο κύκλο.
  • Η Lily Collins ζητά να αποφεύγονται οι άσκοπες προσεγγίσεις από ντόπιους και συνεργάτες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.
  • Η στάση της Collins έχει προκαλέσει αντιφατικές αντιδράσεις, με κάποιους να την θεωρούν επαγγελματία και άλλους snob.

Όχι ότι δεν ήταν glam και πριν, αλλά σίγουρα, η «Emily in Paris», έχει δώσει άλλο αέρα στο νησί της Μυκόνου! Τα γυρίσματα  της επιτυχημένης σειράς του Netflix στο Νησί των Ανέμων, με τη Lily Collins, την Ashley Park και τον Lucas Bravo συνεχίζονται. 

Από νωρίς το πρωί, η καρδιά του νησιού θυμίζει Hollywood set. Κάμερες, συνεργεία και παραγωγή άνω των 380 ατόμων έχουν κατακλύσει τα πιο iconic σημεία της Μυκόνου. Οι Ανεμόμυλοι, η Μικρή Βενετία, και τα Ματογιάννια είναι μερικά από τα σποτς που θα δούμε στον νέο κύκλο της σειράς.

Στα πλάνα που κατέγραψε ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Λουκάς και εξασφάλισε το star.gr, οι κομπάρσοι της ταινίας προετοιμάζονται για την επόμενη σκηνή. Την Τετάρτη το πρωί, συγκεντρώθηκαν στη μικρή Βενετία, καθώς το επόμενο γύρισμα θα γινόταν στους Ανεμόμυλους. 

Μία ημέρα πριν η κάμερα του Mykonos Live TV είχε καταγράψει μία από τις πιο σημαντικές σκηνές του νέου κύκλου της δημοφιλούς σειράς του Netflix. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η Emily συναντά τυχαία τον Gabriel σε ένα μανάβικο του νησιού με τους δύο τους να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται στο μάγουλο ενώ την ώρα που συζητούν μεταξύ τους εμφανίζεται η καλύτερη φίλη της Emily, Mindy Chen.

Επαγγελματίας ή απλώς… snob η Lilly Collins;

Σύμφωνα με ανθρώπους του νησιού που βρίσκονται κοντά στην παραγωγή, η Lilly Collins, έχει ζητήσει να ενημερωθούν συνεργάτες αλλά και ντόπιοι να αποφεύγουν τις άσκοπες προσεγγίσεις, αλλά και τα αυτόγραφα και τις selfies μαζί της.

Emily in Paris: Επαγγελματίας ή απλώς... snob η Lilly Collins;

 Lily Collins-Ashley Park - NDP PHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Θέλει να παραμένει προσηλωμένη στη δουλειά της και να μην την ενοχλεί κανείς. Κάποιοι σχολιάζουν ότι η Collins είναι επαγγελματίας και κάνει μόνο focus στον ρόλο της, ενώ άλλοι τη χαρακτηρίζουν, snob, απόμακρη, ανέκφραστη και αγέλαστη.
 

Emily in Paris: Επαγγελματίας ή απλώς... snob η Lilly Collins;

Lucas Bravo - NDP PHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Emily in Paris: Επαγγελματίας ή απλώς... snob η Lilly Collins;

Lucas Bravo - NDP PHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Emily in Paris: Επαγγελματίας ή απλώς... snob η Lilly Collins;

Lily Collins-Ashley Park - NDP PHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EMILY IN PARIS
 |
LILY COLLINS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top