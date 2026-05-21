Emily in Paris: Επαγγελματίας ή απλώς... snob η Lilly Collins;

Όχι ότι δεν ήταν glam και πριν, αλλά σίγουρα, η «Emily in Paris», έχει δώσει άλλο αέρα στο νησί της Μυκόνου! Τα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς του Netflix στο Νησί των Ανέμων, με τη Lily Collins, την Ashley Park και τον Lucas Bravo συνεχίζονται.

Από νωρίς το πρωί, η καρδιά του νησιού θυμίζει Hollywood set. Κάμερες, συνεργεία και παραγωγή άνω των 380 ατόμων έχουν κατακλύσει τα πιο iconic σημεία της Μυκόνου. Οι Ανεμόμυλοι, η Μικρή Βενετία, και τα Ματογιάννια είναι μερικά από τα σποτς που θα δούμε στον νέο κύκλο της σειράς.

Στα πλάνα που κατέγραψε ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Λουκάς και εξασφάλισε το star.gr, οι κομπάρσοι της ταινίας προετοιμάζονται για την επόμενη σκηνή. Την Τετάρτη το πρωί, συγκεντρώθηκαν στη μικρή Βενετία, καθώς το επόμενο γύρισμα θα γινόταν στους Ανεμόμυλους.

Μία ημέρα πριν η κάμερα του Mykonos Live TV είχε καταγράψει μία από τις πιο σημαντικές σκηνές του νέου κύκλου της δημοφιλούς σειράς του Netflix. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η Emily συναντά τυχαία τον Gabriel σε ένα μανάβικο του νησιού με τους δύο τους να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται στο μάγουλο ενώ την ώρα που συζητούν μεταξύ τους εμφανίζεται η καλύτερη φίλη της Emily, Mindy Chen.

Επαγγελματίας ή απλώς… snob η Lilly Collins;

Σύμφωνα με ανθρώπους του νησιού που βρίσκονται κοντά στην παραγωγή, η Lilly Collins, έχει ζητήσει να ενημερωθούν συνεργάτες αλλά και ντόπιοι να αποφεύγουν τις άσκοπες προσεγγίσεις, αλλά και τα αυτόγραφα και τις selfies μαζί της.

Lily Collins-Ashley Park - NDP PHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Θέλει να παραμένει προσηλωμένη στη δουλειά της και να μην την ενοχλεί κανείς. Κάποιοι σχολιάζουν ότι η Collins είναι επαγγελματίας και κάνει μόνο focus στον ρόλο της, ενώ άλλοι τη χαρακτηρίζουν, snob, απόμακρη, ανέκφραστη και αγέλαστη.



Lucas Bravo - NDP PHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Lily Collins-Ashley Park - NDP PHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ