Θάνατος 47χρονου Κάλυμνος: «Το πρόσωπό του ήταν διαλυμένο»

Για εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο η οικογένειά του

Όσα είπε η νύφη του θύματος στις Αλήθειες με τη Ζήνα

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα στοιχεία για τον θάνατο 47χρονου στην Κάλυμνο, με σοβαρά τραύματα και εκδορές στο σώμα του, αμφισβητούν την ιατροδικαστική έκθεση.
  • Η νύφη του θύματος ανέφερε ότι το πρόσωπό του ήταν σοβαρά τραυματισμένο και γεμάτο αίματα.
  • Διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό από τον καπετάνιο του καϊκιού προκαλούν αμφιβολίες για τα αίτια του θανάτου.
  • Η σορός βρέθηκε γυμνή στη θάλασσα, μόνο με εσώρουχο, ενώ δεν βρέθηκαν τα ρούχα του.
  • Η οικογένεια ζητά έρευνα για πιθανή εγκληματική ενέργεια και αξιολόγηση των στοιχείων.

Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 47χρονο στην Κάλυμνο έρχονται στο φως μέσα από τα λεγόμενα της νύφης του, η οποία έκανε λόγο για σοβαρά τραύματα και εκδορές στο σώμα του, αμφισβητώντας τα μέχρι στιγμής ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. 

Κάλυμνος: Αυτός είναι ο 47χρονος ψαράς που η σορός του βρέθηκε στη θάλασσα

Όπως είπε στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, η οικογένεια ενημερώθηκε ότι ο συγγενής τους είχε βρεθεί νεκρός στη θάλασσα και μετέβη στο νοσοκομείο, χωρίς αρχικά να τους επιτραπεί να δουν τη σορό. 

Όμως, όταν κατάφεραν να τον δουν την επόμενη ημέρα, διαπίστωσαν πως έφερε πολλούς μώλωπες και εκδορές σε όλο του το σώμα, ενώ το πρόσωπό του ήταν σοβαρά τραυματισμένο και γεμάτο αίματα. 

«Πήγαμε στο νοσοκομείο. Όντως ήταν νεκρός. Δε μας άφησαν να τον δούμε, δε μας το επέτρεψαν. Το επόμενο βράδυ της Δευτέρας πήγαμε, βρήκαμε τρόπο και τον είδαμε. Ο κουνιάδος μου έφερε πολλά τραύματα. Είχε πολλούς μώλωπες σε όλο του το κορμί. Είχε πολλές εκδορές και το πρόσωπό του ήταν σακατεμένο, μέσα στα αίματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.  

Θάνατος 47χρονου Κάλυμνος

Κάλυμνος: «Έχει πει διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη» 

Ακόμα, εξέφρασε αμφιβολίες για την ιατροδικαστική εξέταση και το συμπέρασμα περί πνευμονικού οιδήματος, τονίζοντας ότι ο καπετάνιος του καϊκιού έδωσε διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη.  

«Στην αρχή είχε πει ότι γλίστρησε στο κατάστρωμα, χτύπησε το κεφάλι, ζαλίστηκε και έπεσε στη θάλασσα. Μετά ακούσαμε ότι έπεσε κάποιο σίδερο στο κεφάλι του. Μετά, τώρα τελευταία, είπε ότι χτύπησε στην προπέλα του καραβιού, του καϊκιού. Έχουμε ακούσει τρεις διαφορετικές εκδοχές. Ο κουνιάδος μου έφτασε στο νοσοκομείο και δεν έβγαζε νερά από το στόμα ή αφρούς, όπως θα έπρεπε να είναι ένας πνιγμένος», επεσήμανε.  

Ακόμα, η νύφη του θύματος είπε ότι η σορός εντοπίστηκε γυμνή στη θάλασσα, μόνο με το εσώρουχο και με σωσίβια κουλούρα, ενώ δεν έχουν βρεθεί ούτε τα ρούχα του, ούτε τα προσωπικά του αντικείμενα, παρά μόνο το κινητό του τηλέφωνο.  

Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 47χρονου στην Κάλυμνο

Μάλιστα, σύμφωνα μεόσα υποστηρίζει, λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του, φίλος του θύματος τον είχε δει στην κεντρική πλατεία να φορά μπλε σορτσάκι και μπλούζα, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για το πώς βρέθηκε μόνο με το εσώρουχο. 

Η οικογένεια αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ζητώντας να εξεταστούν όλα τα στοιχεία και οι χρονικές αντιφάσεις γύρω από την υπόθεση. 

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ αναμένεται να αξιολογηθούν εκ νέου τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και οι καταθέσεις των εμπλεκομένων. 

