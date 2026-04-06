Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone

Μπαράζ επιθέσεων στο Τελ Αβίβ

06.04.26 , 09:51 Άρης Μακρής: Η επιστροφή του YFSF, το νέο τραγούδι και η Άννα Μαρία Βέλλη
06.04.26 , 09:35 Κατερίνα Δαλάκα - Θέμης Αμβροσιάδης: Κυριακάτικη απόδραση στη φύση
06.04.26 , 09:27 Μελίνα Νικολαΐδη: Ερμηνεύει Lana Del Rey και «μαγεύει» τους followers της
06.04.26 , 09:23 Μαρούσι: 27χρονη έπεσε δύο φορές από τον 4ο όροφο - Συνελήφθη ο σύζυγός της
06.04.26 , 09:10 Fuel Pass: Ανοίγει στις 17:00 η πλατφόρμα – Πώς θα κάνετε την αιτήση
06.04.26 , 09:05 Νίκος Στραβελάκης: H ηλικία, ο γάμος με δημοσιογράφο και ο γιος του
06.04.26 , 09:03 Μεγάλη Εβδομάδα: Τι Γιορτάζουμε τη Μεγάλη Δευτέρα
06.04.26 , 09:00 Geely: Η μεγάλη κίνηση στην Ευρώπη
06.04.26 , 08:58 Έχετε πρόβλημα με την ακοή σας; Ελέγξτε το σάκχαρό σας
06.04.26 , 08:41 Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Πήγα και την είδα - Ήταν πολύ συγκινημένη»
06.04.26 , 08:10 Μακρόπουλος: «Είμαι πολύ περίεργος, παράξενος και δύστροπος χαρακτήρας»
06.04.26 , 07:34 Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone
06.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Aπριλίου
05.04.26 , 23:41 Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: 14ο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών
05.04.26 , 23:40 4 συλλήψεις για πάνω από 1.700 κροτίδες σε Αθήνα και Παλαιά Φώκαια
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Μαρούσι: 27χρονη έπεσε δύο φορές από τον 4ο όροφο - Συνελήφθη ο σύζυγός της
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Σκορπιό τα αλλάζει όλα!
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Πήγα και την είδα - Ήταν πολύ συγκινημένη»
Fuel Pass: Ανοίγει στις 17:00 η πλατφόρμα – Πώς θα κάνετε την αιτήση
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ελληνική δύναμη Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε ιρανικό drone στις 6 Απριλίου 2026.
  • Διπλωμάτες ΗΠΑ και Ιράν συζητούν πιθανή 45ήμερη κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με επιθέσεις αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.
  • Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό στο Ιράν και δύο στη Χάιφα, Ισραήλ.
  • Το Κουβέιτ και τα ΗΑΕ δέχθηκαν επιθέσεις με πυραύλους και drones, ενώ μέρος της Τεχεράνης έμεινε χωρίς φυσικό αέριο.

Μια ακόμη επιτυχημένη αναχαίτιση ιρανικού drone από το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το ΓΕΕΘΑ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Δίπλα στα στελέχη των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία ο Δένδιας

«Γνωρίζεται ότι τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και πρώτες πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της».

Υπενθυμίζεται ότι οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία είχαν καταρρίψει ξανά δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου που έχει εξαπλωθεί σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Μέση Ανατολή: Προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν για 45 ημέρες

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα μέρη συζητούν συμφωνία δύο φάσεων, η πρώτη από τις οποίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνει διαπραγμάτευση για το οριστικό τέλος του πολέμου.

 

 

Η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός ίσως παραταθεί, αν κριθεί ότι απαιτείται για να καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις, κατά το δημοσίευμα του Axios.

Παρ’ όλ’ αυτά το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή με ανεξάρτητο τρόπο. Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε σχόλιο για το δημοσίευμα.

Ιράν: Μπαράζ απειλών από τον Τραμπ – «Ο χρόνος λήγει την Τρίτη»

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική του συνέντευξη χθες  στη Wall Street Journal διεμήνυσε ότι η Τεχεράνη έχει διορία έως την Τρίτη το βράδυ να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, διαφορετικά θα ξεκινήσουν χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν. 

Την Κυριακή μέσω Truth Social είχε απειλήσει το Ιράν ότι αν δε συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ «θα ξεσπάσει κόλαση», ενώ πρόσθεσε πως σκέφτεται να τα ανατινάξει όλα στο Ιράν και να πάρει το πετρέλαιο. 

Τραμπ: «Αν θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στο Ορμούζ και πάρτε το μόνοι σας»

«Ανοίξτε τα γα@@@α Στενά (του Ορμούζ), τρελοί, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση — Θα δείτε! Δόξα στον Αλλάχ», έγραψε, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τραμπ εκτός εαυτού με το Ιράν: «Ανοίξτε το  γ…….  Στενό τρελοί μπάσταρδοι»!

Σε τηλεφωνική του δε συνέντευξη στο Fox News, σημείωσε πως κατά την εκτίμησή του μια συμφωνία με το Ιράν θα επιτευχθεί μέχρι τη Δευτέρα, διαφορετικά «εξετάζει το ενδεχόμενο να τα ανατινάξει όλα και να καταλάβει το πετρέλαιο».

Τραμπ: «Το Ιράν θα επιστρέψει στη λίθινη εποχή»

Ωστόσο, σε τηλεφωνική συνέντευξή του αργότερα την Κυριακή στο ABC News, το πήρε πίσω λέγοντας ότι «θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία, και θα μπορούσε επίσης να μην υπάρξει συμφωνία. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, τους κοροϊδεύουν, και αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω. Δεν υπήρξε ποτέ χώρα που να έχει δεχθεί τέτοιο πλήγμα».

Η απάντηση του Ιράν

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμάιλ Μπαγκάι, απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση επίθεσης κατά των υποδομών του Ιράν, η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί στοχεύοντας παρόμοιες υποδομές που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιμένοντας ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν αυτοάμυνα και δεν είναι αποτέλεσμα επιλογής.

 

 

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν καταστήσει σαφές ότι, σε περίπτωση επίθεσης κατά των υποδομών του Ιράν, θα αντιδράσουμε με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε.

Απάντηση Ιράν σε Τραμπ: Αν κλιμακώσετε, ολόκληρη η περιοχή θα γίνει κόλαση

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας θα στοχεύσουν οποιαδήποτε παρόμοια υποδομή που ανήκει ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή συμβάλλει στην επιθετική τους ενέργεια κατά του Ιράν», τόνισε.

Μέση Ανατολή: Πέντε νεκροί μετά από αεροπορικό βομβαρδισμό σε επαρχία του Ιράν

Στο πεδίο του πολέμου, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό που έπληξε κατοικία στην Κομ, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας του Ιράν.

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «48 ώρες πριν ξεσπάσει κόλαση»

Παράλληλα, άλλοι 13 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους όταν βομβαρδίστηκε η περιοχή όπου βρίσκονταν τα σπίτια τους, νοτιοανατολικά της Τεχεράνης.

Μέση Ανατολή: Πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στη Χάιφα

Την ίδια ώρα δύο νεκροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια κτιρίου στη Χάιφα, στο κεντρικό Ισραήλ, που χτυπήθηκε από πύραυλο του Ιράν, ενώ άλλα δύο άτομα αγνοούνται. 

 

 

Δεκάδες διασώστες και πυροσβέστες ψάχνουν στα συντρίμμια για τους αγνοούμενους. 

 

 

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ, έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος. Το επταώροφο κτίριο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο. 

 

 

Μέση Ανατολή: Τρεις νεκροί σε προάστιο της Βηρυτού

Παράλληλα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό που έπληξε κατοικία στην Άιν Σαάντε, κοινότητα σε απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων από τη Βηρυτό.

 

 

«Αεροπορικό πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στους λόφους της Άιν Σαάντε σκότωσε τρεις αμάχους, ανάμεσά τους δυο γυναίκες, και τραυμάτισε άλλους τρεις», διευκρίνισε.

Τραμπ: «Δεν έχουμε ξεκινήσει να καταστρέφουμε ό,τι έχει απομείνει»

Τοπικό στέλεχος των Λιβανικών Δυνάμεων σκοτώθηκε στο πλήγμα αυτό, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, το ANI.

Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις στο Κουβέιτ

Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Κουβέιτ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι το μικρό εμιράτο του Κόλπου έγινε στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones.

 

 

Το επιτελείο διαβεβαίωσε ότι «η όποια έκρηξη ακούγεται είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζει εχθρικούς στόχους». Είχε ήδη κάνει λόγο για δύο προηγούμενα κύματα αεροπορικών επιθέσεων τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Επιθέσεις με πυραύλους και drones στα ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν για ακόμη μια φορά στόχος επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Άμυνας.

Τραμπ: «Ο νέος ηγέτης του Ιράν ζήτησε εκεχειρία»

«Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρεί εναντίον απειλών πυραύλων και drones», ανέφερε το υπουργείο μέσω X, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Ιράν: Χωρίς φυσικό αέριο μεγάλο τμήμα της Τεχεράνης

Μέρος της Τεχεράνης δεν έχει φυσικό αέριου από χθες Κυριακή εξαιτίας αεροπορικού βομβαρδισμού που έβαλε στο στόχαστρο πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά εγκατάσταση του δικτύου διανομής εκεί.

«Το τεχνολογικό πανεπιστήμιο Σαρίφ υπέστη επίθεση από τους Αμερικανοσιωνιστές», τόνισε το IRIB μέσω Telegram, εξηγώντας ότι χτυπήθηκε σταθμός διανομής αερίου στην πόλη κοντά στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή στον τομέα.

