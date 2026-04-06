Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone

Μια ακόμη επιτυχημένη αναχαίτιση ιρανικού drone από το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το ΓΕΕΘΑ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Γνωρίζεται ότι τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και πρώτες πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της».

Υπενθυμίζεται ότι οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία είχαν καταρρίψει ξανά δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου που έχει εξαπλωθεί σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Μέση Ανατολή: Προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν για 45 ημέρες

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα μέρη συζητούν συμφωνία δύο φάσεων, η πρώτη από τις οποίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνει διαπραγμάτευση για το οριστικό τέλος του πολέμου.

U.S. forces are taking out attack drones used by the Iranian regime to threaten Americans and indiscriminately target civilians in neighboring countries.

Η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός ίσως παραταθεί, αν κριθεί ότι απαιτείται για να καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις, κατά το δημοσίευμα του Axios.

Παρ’ όλ’ αυτά το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή με ανεξάρτητο τρόπο. Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε σχόλιο για το δημοσίευμα.

Ιράν: Μπαράζ απειλών από τον Τραμπ – «Ο χρόνος λήγει την Τρίτη»

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική του συνέντευξη χθες στη Wall Street Journal διεμήνυσε ότι η Τεχεράνη έχει διορία έως την Τρίτη το βράδυ να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, διαφορετικά θα ξεκινήσουν χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν.

Την Κυριακή μέσω Truth Social είχε απειλήσει το Ιράν ότι αν δε συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ «θα ξεσπάσει κόλαση», ενώ πρόσθεσε πως σκέφτεται να τα ανατινάξει όλα στο Ιράν και να πάρει το πετρέλαιο.

«Ανοίξτε τα γα@@@α Στενά (του Ορμούζ), τρελοί, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση — Θα δείτε! Δόξα στον Αλλάχ», έγραψε, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε τηλεφωνική του δε συνέντευξη στο Fox News, σημείωσε πως κατά την εκτίμησή του μια συμφωνία με το Ιράν θα επιτευχθεί μέχρι τη Δευτέρα, διαφορετικά «εξετάζει το ενδεχόμενο να τα ανατινάξει όλα και να καταλάβει το πετρέλαιο».

Ωστόσο, σε τηλεφωνική συνέντευξή του αργότερα την Κυριακή στο ABC News, το πήρε πίσω λέγοντας ότι «θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία, και θα μπορούσε επίσης να μην υπάρξει συμφωνία. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, τους κοροϊδεύουν, και αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω. Δεν υπήρξε ποτέ χώρα που να έχει δεχθεί τέτοιο πλήγμα».

Η απάντηση του Ιράν

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμάιλ Μπαγκάι, απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση επίθεσης κατά των υποδομών του Ιράν, η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί στοχεύοντας παρόμοιες υποδομές που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιμένοντας ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν αυτοάμυνα και δεν είναι αποτέλεσμα επιλογής.

Iran's Foreign Ministry spokesman Esmail Baghaei Hamaneh warned that if Iran's infrastructure is attacked, Tehran will respond by targeting similar infrastructure linked to the United States, insisting such actions are self‑defense and not driven by choice.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν καταστήσει σαφές ότι, σε περίπτωση επίθεσης κατά των υποδομών του Ιράν, θα αντιδράσουμε με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας θα στοχεύσουν οποιαδήποτε παρόμοια υποδομή που ανήκει ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή συμβάλλει στην επιθετική τους ενέργεια κατά του Ιράν», τόνισε.

Μέση Ανατολή: Πέντε νεκροί μετά από αεροπορικό βομβαρδισμό σε επαρχία του Ιράν

Στο πεδίο του πολέμου, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό που έπληξε κατοικία στην Κομ, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας του Ιράν.

Παράλληλα, άλλοι 13 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους όταν βομβαρδίστηκε η περιοχή όπου βρίσκονταν τα σπίτια τους, νοτιοανατολικά της Τεχεράνης.

Μέση Ανατολή: Πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στη Χάιφα

Την ίδια ώρα δύο νεκροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια κτιρίου στη Χάιφα, στο κεντρικό Ισραήλ, που χτυπήθηκε από πύραυλο του Ιράν, ενώ άλλα δύο άτομα αγνοούνται.

Israeli firefighters search for three missing people in the rubble of a residential building in the northern city of Haifa after it was struck by an Iranian missile. The direct hit on a seven-storey building tore through parts of the structure, injuring four people.

Δεκάδες διασώστες και πυροσβέστες ψάχνουν στα συντρίμμια για τους αγνοούμενους.

BREAKING: Iranian missile hits Haifa, 4 civilians trapped under rubble; rescue teams on site.

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ, έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος. Το επταώροφο κτίριο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Damage was caused by apparent cluster munition impacts in Haifa following Iran's latest ballistic missile attack, rescue services say.

There are no immediate reports of injuries.



There are no immediate reports of injuries. pic.twitter.com/N3oLzOXRBl — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 6, 2026

Μέση Ανατολή: Τρεις νεκροί σε προάστιο της Βηρυτού

Παράλληλα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό που έπληξε κατοικία στην Άιν Σαάντε, κοινότητα σε απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων από τη Βηρυτό.

Israel has carried out another strike on Beirut’s southern suburbs, hitting the Jnah area.



Follow https://t.co/B3zXG74hnU pic.twitter.com/7A8tlJ7vQz — Press TV 🔻 (@PressTV) April 5, 2026

«Αεροπορικό πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στους λόφους της Άιν Σαάντε σκότωσε τρεις αμάχους, ανάμεσά τους δυο γυναίκες, και τραυμάτισε άλλους τρεις», διευκρίνισε.

Τοπικό στέλεχος των Λιβανικών Δυνάμεων σκοτώθηκε στο πλήγμα αυτό, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, το ANI.

Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις στο Κουβέιτ

Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Κουβέιτ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι το μικρό εμιράτο του Κόλπου έγινε στόχος επιθέσεων με πυραύλους και drones.

An Iranian drone struck the Petroleum Corporation (KPC) oil sector complex in Shuwaikh which also houses the Kuwaiti Ministry of Petroleum.

Το επιτελείο διαβεβαίωσε ότι «η όποια έκρηξη ακούγεται είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζει εχθρικούς στόχους». Είχε ήδη κάνει λόγο για δύο προηγούμενα κύματα αεροπορικών επιθέσεων τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Επιθέσεις με πυραύλους και drones στα ΗΑΕ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν για ακόμη μια φορά στόχος επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Άμυνας.

«Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρεί εναντίον απειλών πυραύλων και drones», ανέφερε το υπουργείο μέσω X, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Ιράν: Χωρίς φυσικό αέριο μεγάλο τμήμα της Τεχεράνης

Μέρος της Τεχεράνης δεν έχει φυσικό αέριου από χθες Κυριακή εξαιτίας αεροπορικού βομβαρδισμού που έβαλε στο στόχαστρο πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά εγκατάσταση του δικτύου διανομής εκεί.

«Το τεχνολογικό πανεπιστήμιο Σαρίφ υπέστη επίθεση από τους Αμερικανοσιωνιστές», τόνισε το IRIB μέσω Telegram, εξηγώντας ότι χτυπήθηκε σταθμός διανομής αερίου στην πόλη κοντά στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή στον τομέα.