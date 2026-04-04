Απάντηση Ιράν σε Τραμπ: Αν κλιμακώσετε, ολόκληρη η περιοχή θα γίνει κόλαση

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να απαντά στο τελεσίγραφο 48 ωρών του Τραμπ.

Ένας εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου «Khatam al-Anbiya» του ιρανικού στρατού προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα αντιμετωπιστεί με σφοδρή αντίδραση σε ολόκληρη την περιοχή.

«Μην ξεχνάτε ότι αν η επιθετικότητα επεκταθεί, ολόκληρη η περιοχή θα μετατραπεί σε κόλαση για εσάς», δήλωσε ο Ιρανός εκπρόσωπος. «Η ψευδαίσθηση της ήττας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει μετατραπεί σε ένα βάλτο στον οποίο θα βυθιστείτε».

Το Ισραήλ σχεδιάζει επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις - Περιμένει το «πράσινο φως» από ΗΠΑ

Το Ισραήλ προετοιμάζει επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά αναμένει το «πράσινο φως» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το Σάββατο ένας ανώτερος αξιωματούχος του ισραηλινού στρατού, προσθέτοντας ότι τέτοιες επιθέσεις πιθανότατα θα πραγματοποιηθούν εντός της επόμενης εβδομάδας.

Η πληροφορία αυτή έγινε γνωστή αφού νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν προκειμένου να συνάψει συμφωνία ή να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξεσπάσει «κόλαση».

Εντολή εκκένωσης περιοχής στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας, ενόψει βομβαρδισμών από τον ισραηλινό στρατό

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε απόψε τους κατοίκους μιας ζώνης κοντά στο μεθοριακό φυλάκιο Αλ Μασνάα, στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Λιβάνου, να εγκαταλείψουν την περιοχή, ενόψει βομβαρδισμών.

«Επειδή το μεθοριακό φυλάκιο Αλ Μασνάα χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ για στρατιωτικούς σκοπούς και για τη μεταφορά πολεμικού εξοπλισμού, ο ισραηλινός στρατός σκοπεύει να εξαπολύσει πλήγματα σε αυτήν την τοποθεσία στο εγγύς μέλλον» ανέφερε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης Αβισάι Αντράε, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Ο εκπρόσωπος κάλεσε όσους βρίσκονται κοντά στο φυλάκιο «να εκκενώσουν αμέσως» την περιοχή.

