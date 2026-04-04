Απάντηση Ιράν σε Τραμπ: Αν κλιμακώσετε, ολόκληρη η περιοχή θα γίνει κόλαση

Η Τεχεράνη «σηκώνει το γάντι» στο τελεσίγραφο 48 ωρών του προέδρου των ΗΠΑ

06.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Aπριλίου
05.04.26 , 23:41 Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη: 14ο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών
05.04.26 , 23:40 4 συλλήψεις για πάνω από 1.700 κροτίδες σε Αθήνα και Παλαιά Φώκαια
05.04.26 , 23:29 Θα καταφέρει η Χριστιάνα να μπει στο 1% Club;
05.04.26 , 23:12 1% Club: Η ερώτηση που δυσκόλεψε τους περισσότερους παίκτες!
05.04.26 , 23:00 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της ασυλίας τους
05.04.26 , 22:13 Αγρίνιο: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη που τραυματίστηκε
05.04.26 , 22:00 Αση Μπήλιου στο 1% Club: «Πιστεύεις ότι είμαστε οι κατάλληλες;»
05.04.26 , 21:54 Fuel Pass: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα- Η διαδικασία & τι πρέπει να προσέξετε
05.04.26 , 21:08 Και «ερωτικοί» διάλογοι -  φωτιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!
05.04.26 , 20:30 Οι διάλογοι με πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ Μελά που «καίνε» Λιβανό - Αραμπατζή
05.04.26 , 20:10 BMW X1 και BMW X2: Δείτε τις νέες εκδόσεις και τις τιμές
05.04.26 , 19:36 Lingo: Το λάθος της Σταυρούλας που στοίχισε!
05.04.26 , 19:21 Tα τρία σενάρια για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου
05.04.26 , 19:20 Καθολικό Πάσχα: Γιατί γιορτάζεται άλλη ημερομηνία από το Ορθόδοξο
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Σκορπιό τα αλλάζει όλα!
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Κατερίνα Καινούργιου: Το τρυφερό δώρο για τη μικρή της, Ξένια!
Ευτυχισμένη μαμά η Κατερίνα Καινούργιου: Το βίντεο από το μαιευτήριο!
Τραμπ εκτός εαυτού με το Ιράν: «Ανοίξτε το  γ…….  Στενό τρελοί μπάσταρδοι»!
Καινούργιου: «Έχει τέλεια σύνδεση με το μωρό της» – Τι είπε ο γιατρός της;
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (4/4/2026)
Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να απαντά στο τελεσίγραφο 48 ωρών του Τραμπ.

Ένας εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου «Khatam al-Anbiya» του ιρανικού στρατού προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα αντιμετωπιστεί με σφοδρή αντίδραση σε ολόκληρη την περιοχή.

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «48 ώρες πριν ξεσπάσει κόλαση»

«Μην ξεχνάτε ότι αν η επιθετικότητα επεκταθεί, ολόκληρη η περιοχή θα μετατραπεί σε κόλαση για εσάς», δήλωσε ο Ιρανός εκπρόσωπος. «Η ψευδαίσθηση της ήττας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει μετατραπεί σε ένα βάλτο στον οποίο θα βυθιστείτε».

Το Ισραήλ σχεδιάζει επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις - Περιμένει το «πράσινο φως» από ΗΠΑ

Το Ισραήλ προετοιμάζει επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά αναμένει το «πράσινο φως» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το Σάββατο ένας ανώτερος αξιωματούχος του ισραηλινού στρατού, προσθέτοντας ότι τέτοιες επιθέσεις πιθανότατα θα πραγματοποιηθούν εντός της επόμενης εβδομάδας.

Η πληροφορία αυτή έγινε γνωστή αφού νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν προκειμένου να συνάψει συμφωνία ή να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξεσπάσει «κόλαση».

Εντολή εκκένωσης περιοχής στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας, ενόψει βομβαρδισμών από τον ισραηλινό στρατό       

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε απόψε τους κατοίκους μιας ζώνης κοντά στο μεθοριακό φυλάκιο Αλ Μασνάα, στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Λιβάνου, να εγκαταλείψουν την περιοχή, ενόψει βομβαρδισμών.

«Επειδή το μεθοριακό φυλάκιο Αλ Μασνάα χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ για στρατιωτικούς σκοπούς και για τη μεταφορά πολεμικού εξοπλισμού, ο ισραηλινός στρατός σκοπεύει να εξαπολύσει πλήγματα σε αυτήν την τοποθεσία στο εγγύς μέλλον» ανέφερε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης Αβισάι Αντράε, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ. 

Ο εκπρόσωπος κάλεσε όσους βρίσκονται κοντά στο φυλάκιο «να εκκενώσουν αμέσως» την περιοχή. 
 

 

 

