Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «48 ώρες πριν ξεσπάσει κόλαση»

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας το Ιράν ότι «ο χρόνος τελειώνει». Δίνει διορία 48 ωρών στην Τεχεράνη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ ή να κλείσει συμφωνία.

«Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να κλείσει συμφωνία ή να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ; Ο χρόνος τελειώνει – 48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση πάνω τους. Δόξα στον Θεό!», γράφει ο πρόεδρος των ΗΠΑ..

Θρίλερ με την τύχη του αγνοούμενου Αμερικανού πιλότου στο Ιράν

Την ίδια ώρα, ένας ανελέητος αγώνας δρόμου βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για τον εντοπισμό του αγνοούμενου πιλότου του αμερικανικού μαχητικού F-15Ε που καταρρίφθηκε χθες, στο Ιράν. Στο F-15E επέβαιναν δύο μέλη πληρώματος. Ένας από τους δύο κατάφερε να διασωθεί έπειτα από επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων, ωστόσο ο δεύτερος παραμένει αγνοούμενος.

Δείτε ρεπορτάζ της Δέσποινας Μανδελενάκη για τον αγνοούμενο πιλότο του F-15 / Απόσπασμα από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star (5/4/2026)

Καθώς ο πιλότος έχει πλέον επικηρυχθεί, ένοπλοι Ιρανοί τον αναζητούν, κάνοντας την προσπάθεια διάσωσής του ακόμα πιο δύσκολη.

Αμερικανοί κομάντος έχουν ήδη διεισδύσει σε ιρανικό έδαφος, σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph. Δίνουν μια μάχη με τον χρόνο απέναντι σε ιρανικές δυνάμεις για να βρουν τον αξιωματικό τους.

Αυτή δεν είναι μια εύκολη επιχείρηση για τους Αμερικανούς. Από το έδαφος Ιρανοί με όπλα πυροβολούν τα ελικόπτερα διάσωσης Black Hawk.

Footage of Iranian police firing small arms at a pair of USAF HH-60Ws searching for the downed F-15E crew earlier today. pic.twitter.com/9SwhyhY1Aw — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 3, 2026

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από το F-15, χθες συνετρίβη και ένα δεύτερο αμερικανικό μαχητικό, το οποίο κατέπεσε στα Στενά του Ορμούζ.

Ιράν: Βλήμα έπεσε κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ - Ένας νεκρός

Ανησυχία προκαλεί στο μεταξύ η είδηση για επίθεση κοντά στον πυρηνικό σταθμό ενέργειας του Μπουσέρ. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) ανακοίνωσε σήμερα ότι πληροφορήθηκε από το Ιράν σχετικά με ένα βλήμα που έπεσε κοντά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας.

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Χ ότι ένα μέλος της φυσικής προστασίας του σταθμού σκοτώθηκε από ένα θραύσμα του βλήματος, ενώ ένα κτίριο επηρεάστηκε από τις δονήσεις, αλλά και τα θραύσματα.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι από το περιστατικό δεν προκλήθηκαν ζημιές στα κύρια τμήματα της μονάδας, ενώ δεν επηρεάστηκε και η παραγωγή ενέργειας.

Απομάκρυνση άλλων 198 μελών του προσωπικού της Rosatom από τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ

Η κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας της Ρωσίας (Rosatom) απομάκρυνε σήμερα, επιπλέον 198 μέλη του προσωπικού της από τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας του Μπουσέρ.

Η Rosatom εκκενώνει το προσωπικό της από την πυρηνική μονάδα από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι σημερινές απομακρύνσεις προσωπικού είχαν προγραμματιστεί πριν από τη σημερινή ανάρτηση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στο Χ, ότι ένα μέλος του προσωπικού φυσικής προστασίας του πυρηνικού εργοστασίου σκοτώθηκε από θραύσμα βλήματος.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλέστηκαν τον επικεφαλής της Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ να δηλώνει ότι οι εξελίξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό ξετυλίγονται σύμφωνα με το χειρότερο σενάριο.

Ο Λιχατσόφ δήλωσε ότι το μέλος του προσωπικού που σκοτώθηκε ήταν Ιρανός.

Η Rosatom ανακοίνωσε ότι είχε πληροφορήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο δηλώσεις του Λιχατσόφ.